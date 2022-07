Incendies dans les destinations de vacances : comment l’assurance peut aider

Nous pouvons lire de nombreux rapports similaires dans les médias ces jours-ci. Comment les pompiers combattent les incendies de forêt dans le sud de l’Europe. En Espagne, au Portugal et en France, ils ont appelé à l’évacuation préventive de milliers de personnes. Les incendies se propagent également à proximité de destinations touristiques, par exemple dans la province de Malaga, dans le sud de l’Espagne, en Crète, dans le nord de la Grèce, ou sur la côte sud-ouest de la France. Des incendies ravagent certaines parties de l’Italie depuis un certain temps, par exemple en Sicile, en Toscane et dans les Pouilles. Un incendie de forêt de pins qui fait rage a englouti la semaine dernière le tristement célèbre centre de Bibione, où plusieurs touristes se sont abrités en mer contre l’incendie. L’île de Sardaigne a également été touchée. Il y a également eu des incendies en Croatie, où des évacuations ont été ordonnées à Ibenik et dans les destinations touristiques voisines, et il y a également eu des incendies à Pula. L’incendie a également touché erná Hora. Des avertissements contre des températures extrêmes au cours des prochains jours ont également été annoncés par l’Allemagne, l’Autriche et le Royaume-Uni.

L’élément menace à la fois les touristes qui devraient être récréatifs à proximité de l’épidémie actuelle, ainsi que ceux qui sont sur le point de prendre des vacances. Si un client de l’assurance voyage UNIQA se trouve dans une zone dangereuse, il doit toujours suivre les instructions et les réglementations des autorités locales et des services d’urgence. Nous vous recommandons également de toujours contacter le service d’assistance de l’assurance voyage, joignable 24h/24 et en tchèque, si les touristes ont besoin d’informations ou de recommandations sur la marche à suivre en cas d’urgence. Si nécessaire, le service d’assistance peut également assurer le retour du client de l’assurance voyage. Le transport d’urgence est entièrement couvert par l’assurance voyage.

Si le client dispose d’une assurance complémentaire indemnité de vacances, il peut retirer jusqu’à 80% du coût engagé pour les prestations de voyage non utilisées ou non utilisées pendant le séjour en cas de retour anticipé. L’assureur doit documenter les raisons du retour anticipé de certaines destinations menacées (généralement des rapports des administrations nationales et locales sur les catastrophes naturelles). Si les voyageurs ont l’intention de commencer leur voyage de retour avant leur départ prévu en raison de la menace d’une catastrophe naturelle, nous vous recommandons également de contacter les services d’assistance et de discuter avec eux de la situation particulière. L’assurance complémentaire s’applique également aux situations où l’assuré est rapatrié par les services d’assistance avant les éléments.

Si un nouveau voyageur se rend individuellement dans une zone en difficulté, il doit suivre les informations disponibles, savoir comment la situation évolue dans un lieu particulier et s’il peut ou non voyager en toute sécurité. S’il n’est pas sûr à destination, une assurance frais d’annulation peut être utilisée dans ce cas. Une catastrophe naturelle (incendie, mais aussi tempête ou inondation) dans le lieu de résidence prévu est l’une des raisons pour lesquelles un voyage peut être annulé s’il est marqué par les autorités officielles comme une menace pour la vie, la santé ou les biens pas plus de 5 jours avant le début de l’assurance. De plus, jusqu’à 80% des frais non remboursables payés pour des voyages ou des services de voyage peuvent être retirés de cette assurance supplémentaire.

Il est important que l’assurance supplémentaire pour les frais d’annulation et l’assurance supplémentaire pour les indemnités de vacances (non incluses dans le plan d’assurance voyage de base) ne puissent être conclues légalement que dans les 24 heures suivant le paiement du voyage ou du service de voyage, au plus tard. L’assurance complémentaire s’applique à toutes les personnes inscrites au contrat de voyage, si elles sont également inscrites au contrat d’assurance en même temps.

Si un touriste voyage avec une agence de voyages qui paie le voyage, il doit être informé à quel stade du contrat l’assurance voyage et quelle assurance complémentaire est incluse dans le prix et ce qu’elle contient. Chacun peut également souscrire sa propre assurance voyage et des assurances complémentaires répertoriées pour plus de sécurité. Dans tous les cas, chacun doit suivre le site Web du ministère des Affaires étrangères de la République tchèque, qui publie et met régulièrement à jour les instructions et recommandations de voyage pour tous les pays et régions, avant de voyager et pendant son séjour à l’étranger en cas de situation d’urgence imprévue.