Les médias russes ont discuté de l’absence de l’équipe au Championnat du monde de hockey en cours en Finlande. Cependant, ils n’ont pas mentionné la guerre en Ukraine.

Habituellement, après la fin de Washington à l’étranger, Alexander Ovechkin se précipitera vers le championnat national de la Coupe Stanley. Cette fois, cependant, il est retourné directement à Moscou pour rendre visite à sa femme et à ses enfants.

Comme on le sait, les championnats d’Helsinki et de Tampere ont eu lieu en Ukraine sans la Russie et la Biélorussie à cause de la guerre de Vladimir Poutine. Aux dépens de l’agresseur, ils ont reçu un ticket entre les élites françaises et autrichiennes.

Les fans russes qui avaient l’habitude de regarder la chorale lors du prestigieux événement de mai cette fois-ci ont eu moins de chance. Par exemple, le serveur peut le lire Championnatqui a demandé : « Pourquoi notre équipe n’a-t-elle pas rejoint le championnat ? »

Cependant, pas un mot n’a été dit sur la guerre, encore moins sur l’agression russe.

D’un autre côté, les détracteurs de la Fédération internationale de hockey, comme l’ancien entraîneur de chorale Vyacheslav Bykov, disent : « L’IIHF et Luc Tardif veulent humilier la Russie par le hockey. Ils agissent en position de force, pas de raison. dicter des conditions pour tout le monde. »

« Nous ne pouvons qu’être d’accord avec le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov sur le fait que l’ordre est arrivé et que tout le monde le suit – ils veulent aboyer plus fort et mordre plus fort », a poursuivi Bykov. « Maintenant, ils veulent punir les athlètes innocents. Nous devons nous battre, protester, ouvrir les yeux du public mondial, car les gens intelligents peuvent être trouvés partout. »

La Russie avait été absente de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1962. Cependant, à cette époque, sous les auspices de l’Union soviétique, la Russie a annulé sa participation aux États-Unis de son propre gré – en signe de protestation contre le hockey est-allemand. joueurs qui ne délivrent pas de visa d’entrée.

Les championnats sans compétition en Russie, bien sûr, suscitent moins d’intérêt que d’habitude. DANS sondage Dans le journal Sport-Express, moins de 16% des électeurs ont déclaré être intéressés par le tournoi.

« Sans l’équipe russe, rien ne peut être vu », a déclaré l’ancien célèbre défenseur Vyacheslav Fetisov.

« En éliminant la Russie et la Biélorussie, l’IIHF s’est suicidée », a écrit Mikhail Zislis de Sports express. « René Fasel, ancien président de la fédération, aime prendre l’approche de notre pays au championnat en exemple. C’est toujours un honneur pour nos vedettes de la LNH de venir représenter. Leur présence a profité à la qualité du jeu ainsi qu’à l’augmentation l’intérêt des sponsors et des fans.

Dans le même temps, Zislis a critiqué la forme du groupe à Helsinki, où une superpuissance jouait en raison de l’absence de chœur. « Outre l’Allemagne, la Suisse, la Slovaquie, le Danemark, le Kazakhstan, la France et l’Italie, le Canada ressemble à un monstre insurmontable. À mon avis, la phase de groupes n’a jamais été aussi ennuyeuse dans l’histoire.

Le président de l’Association européenne des clubs, Szymon Szemberg, a également convenu que le côté sportif du tournoi souffrirait sans la Russie. « Ce n’est pas un favori traditionnel. C’est comme organiser une Coupe du monde sans l’Allemagne ni le Brésil », a-t-il déclaré à la station publique allemande. vague allemande.

Cependant, il a convenu: « Avoir la Russie à son championnat avec ses guerres pleines d’agression, de génocide et de crimes de guerre serait impensable. Plus tous les liens étroits entre le hockey russe, Poutine et le Kremlin. »