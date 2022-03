Ils travaillent moins et gagnent plus : quatre jours par semaine sont arrivés dans cette entreprise française | Compagnie

Lorsque Laurent de la Clergerie a décidé de ne faire travailler ses collaborateurs que quatre jours, en conservant le même salaire, il savait qu’il risquait de nuire à sa rentabilité. « Certains pensent que c’est fou », explique le directeur de la société française LDLC.

Mais un an plus tard, dit-il, c’est l’inverse qui s’est produit : l’entreprise, qui vend de la technologie grand public, a augmenté son chiffre d’affaires annuel de 40 % sans embaucher de personnel supplémentaire.

La clé, dit-il, est que les quelque 1 000 travailleurs se sentent en confiance et valorisés, et donc plus productifs. « Au final, il n’apporte que du bon à l’équipe », a conclu l’entrepreneur de 51 ans.







Alors que le monde sort d’une pandémie qui a vu de nombreuses personnes réévaluer leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les entreprises et les travailleurs du monde entier se demandent si, comme l’entreprise de Laurent de la Clergerie, ils peuvent travailler moins.

Microsoft a donné un vendredi à ses 2 300 employés basés au Japon en 2019 et a déclaré que la productivité avait augmenté de 40 %. Le groupe Unilever a lancé un test d’emploi quatre jours par semaine avec des travailleurs en Nouvelle-Zélande. La société espagnole de télécommunications Telefonica expérimente quatre jours par semaine pour 10 % de sa main-d’œuvre nationale.

Johann Peters, qui travaille dans l’un des magasins LDLC près du siège social dans la banlieue de Lyon, dans le sud-est de la France, profite du jour de congé supplémentaire pour se rendre au supermarché pour ses courses hebdomadaires. Il a ensuite emmené sa fille de 9 ans, Melissa, à l’entraînement de tennis.







REUTERS/Lucien Libert





« Vous retournez au travail après votre jour de congé beaucoup plus reposé, et les opérations sont plus efficaces », dit-il.

Avant même d’opérer ce changement, Laurent de la Clegeri a fait quelques calculs et s’est rendu compte que même dans le pire des cas, le coût du travail augmenterait au maximum de 1,5 million d’euros par an. Il a conclu qu’il s’agissait d’un risque gérable.

Depuis lors, il a déclaré que l’absentéisme et les congés de maladie avaient diminué et que les entreprises n’avaient pas besoin d’embaucher de nouvelles personnes pour compenser les heures réduites.







Si le quatre jours par semaine n’est pas le seul coupable, Laurent de la Clergerie affirme qu’il a contribué à une envolée du chiffre d’affaires d’environ 500 millions d’euros avant de passer à près de 700 millions d’euros (769,86 millions d’euros).

Céline Henniaux, 36 ans, qui travaille dans l’un des centres de distribution de l’entreprise, ne veut pas repartir. « Non, non, » dit-il. « Nous avons eu une semaine de repos.