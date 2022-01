Ils sont à nouveau chargés de buts en Ligue Cristo Rey – Evening News

Des buts partout et en abondance animent la troisième journée de la Ligue Cristo Rey, qui reprend vie en 2022.

L’un des matches où des annotations ont été données en tant que groupe était entre Kar Luz et le Deportivo Francia, les deux équipes égalant six buts. Le protagoniste de l’après-midi était Manuel Barajas avec quatre buts à son actif, suivis de deux par Bryan Quintero. De leur côté, les Gaulois ont eu du mal avec deux buts de Miguel Ibarra et Juan Padrón, les autres contributeurs étaient Carlos Torres et Carlos Rodríguez.

Celui qui a ouvert 2022 avec confiance pour être reconnu comme le champion était le Niupi FC qui a balayé Juanitos FC avec un score écrasant de 6-1. Saúl Ramírez et Cristian López ont chacun ajouté deux annotations, en plus d’un autre but d’Alfredo Frausto, ajouté à la tempête avec un but contre son camp de Juanitos qui a atteint un rabais avec Antonio Soto.

Le Pelones FC a réaffirmé son leadership et prolongé son invincibilité après avoir battu la Panadería Cristo Rey 4-1 autoritaire. L’équipe gagnante célèbre les buts de Pedro Funes, Cristopher Rodríguez, Daniel et Ulises Moreno, le boulanger a obtenu l’honneur grâce à Axel Méndez.

Profitant de la vitalité et du dynamisme de l’effectif des jeunes, l’Atlético DLM a remporté sa première victoire 5-1 contre le Rand FC. Les tireurs qui ont brillé pour leur but étaient Axel Ramírez avec trois « cibles » et Brayan Gómez avec 2.

De son côté, Tacos Murillo a fait un geste résolu pour mieux monter dans le classement et à cette date il a battu Cruz Azul 5-2. Oswaldo Rodríguez a battu ses rivaux de trois buts, tandis que Luis Rodríguez a terminé la séquence avec une autre paire de cibles. Les cimentiers ont répondu par un doublé d’Uriel Muñoz.

Résultats de la Ligue Cristo Rey – Journée 3