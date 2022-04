Ils ouvriront le couloir humanitaire de Marioupol assiégé : 100 000 personnes veulent quitter la ville

Des réfugiés de la région de Marioupol arrivent au centre d’accueil de Zaporijia (REUTERS/Marko Djurica)

Les autorités russes ont confirmé que ce vendredi Un corridor humanitaire sera établi entre la ville portuaire de Marioupol et Zaporijiarépondant ainsi aux exigences des gouvernements français et allemand.

« A la demande personnelle du président français (Emmanuel Macron) et le Chancelier d’Allemagne (Olaf Scholz) au président de la Russie, Vladimir Poutine, à partir de 10h00 (heure locale) le 1er avril, les forces armées russes rouvriront le couloir humanitaire de Marioupol à Zaporijia », a expliqué le chef du Centre de contrôle de la défense nationale russe. colonel Mikhaïl Mizintsev.

Mizintsev souligne que la route du corridor humanitaire formera un point intermédiaire dans la ville portuaire Berdianskenviron 70 kilomètres de Marioupol et près de 170 de Zaporiya.

Le haut commandement militaire a appelé à la participation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). pour que les résultats de cette opération humanitaire soient « réussis »tel que rapporté par l’agence de presse russe TASS.

Les autorités russes ont exhorté les autorités ukrainiennes à rendre compte de cet accord et ont même demandé aux médias de publier une déclaration liminaire de couloir de l’humanité afin que les ambassades étrangères et les structures des Nations unies ou de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) disposent de l’information.

La Russie a annoncé ce vendredi qu’elle ouvrirait un corridor humanitaire à Marioupol (REUTERS/Marko Djurica)

Moscou a également exigé des autorités ukrainiennes qu’elles confirment avant 6 heures du matin (heure locale) qu’elles étaient prêtes à évacuer les civils de Marioupol.

Avant cette annonce, le CICR avait indiqué qu’il avait déployé une équipe dans la zone en attendant que le corridor humanitaire devienne officiel et prêt à travailler ce vendredi sur l’évacuation des civils et sur la prise en charge des résidents qui ont choisi de rester. leur maison.

ce jeudi Les autorités ukrainiennes évaluent à 75 000 le nombre de citoyens de Marioupol évacués à travers les couloirs humanitaires et montre que 100 000 autres civils attendent de pouvoir quitter la ville en toute sécurité.

Vice-Premier Ministre de l’Ukraine et Ministre de la réintégration des territoires temporairement occupés, Irina Verechtchouksoutient que les personnes qui espèrent quitter la ville ont « désespérément » besoin de ressources ukrainiennes et d’autres ressources mondiales.

En outre, il a été révélé que 45 000 autres personnes avaient été expulsées de force par l’armée russe vers la Russie ainsi que vers le territoire de la République populaire de Donetsk – autoproclamée bien qu’elle soit reconnue par le Kremlin.

Des véhicules blindés des troupes pro-russes traversent la rue à Marioupol (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Dans ce point, Vereshchuk accuse les troupes russes d’avoir commis des crimes dans ce que Kiev définit comme une « occupation temporaire », fait allusion au Donetsk susmentionné ainsi qu’à Lugansk. Selon le vice-Premier ministre, des meurtres, des pillages et des viols y sont perpétrés, bien que toutes ces infractions fassent l’objet d’une enquête par le bureau du procureur.

« Mais le plus choquant, ce sont les crimes sexuels. Les résidents se moquaient de nos filles et femmes mineures. Ce fait est prouvé par les femmes qui ont réussi à quitter Marioupol. Le monde entier devrait le savoir », a déclaré Vereshchuk.

La ville, située entre les républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk et la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014, est l’un des principaux théâtres de l’offensive militaire russe, cavec le soutien de la milice séparatiste. La bataille, qui permit aux troupes russes de prendre une partie de la ville, avait causé d’énormes dégâts.

Les troupes russes continuent de bombarder la région contestée du Donbass avec des armes lourdestandis que les attaques se sont poursuivies autour de Kiev et dans d’autres grandes villes telles que Tchernigov (nord) et Kharkiv (est).

Différentes administrations régionales assurent que la quasi-totalité du pays continue de subir des attaques de toutes sortes, malgré les annonces de Moscou de réduire l’offensive à Kiev et dans plusieurs autres villes clés, rapporte l’agence. forme initiale.

(Avec des informations d’Europa Press et d’EFE)

Continuer à lire:

L’Organisation internationale de l’énergie atomique rapporte que l’Ukraine a repris le contrôle total de la centrale électrique de Tchernobyl.

Malgré les promesses de désescalade, les frappes aériennes russes en Ukraine ont doublé au cours des dernières 24 heures

Des dizaines de bus arrivent à Marioupol pour tenter d’évacuer les civils