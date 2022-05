Ils organisent une compétition récréative – El Sol de Irapuato

Les activités du Club Espaita ne s’arrêtent pas et ces derniers jours, ils ont d’abord célébré les plus petits avec la fête des enfants, puis la fête des mères n’est pas passée inaperçue, mettant en évidence les compétitions récréatives organisées avec des bébés, avec une grande participation de tritons et d’ondines´´ aux compétitions récréatives .





La piscine du club, dirigée par Luis Valdés, en excellent état après avoir été rénovée et utilisée quotidiennement par les membres, a déterminé le conseil à organiser une compétition récréative, pour motiver les plus petits à continuer à pratiquer un si grand sport. nager.

Il convient de mentionner les excellentes performances de tous les garçons et filles de tous âges, qui sont entrés dans la piscine et ont nagé aussi vite qu’ils le pouvaient, de deux manières, telles que le dos crawlé et le crawl.

Seule la catégorie la plus élevée aura une activité dans le papillon, marquée par la participation de petits comme Francia Ortega Regalado, qui s’est complètement immergée dans la pratique de ce sport et a récemment participé au National organisé à Cancun, obtenant une place dans l’édition de la compétition ensuite, avec l’un des meilleurs records au niveau national et est aujourd’hui l’entité numéro 1 dans cette modalité.

Un petit enfant dont nous parlerons dans une note séparée, a également reconnu la performance de Max Amezquita et Uriel Pérez pour leur grande performance dans la piscine, parmi d’autres petits enfants qui ont eu une grande participation aux compétitions récréatives.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un événement compétitif, des médailles ont été décernées aux petits qui se sont classés premiers dans différentes épreuves, recevant des médailles avec plaisir, reconnaissant ainsi les efforts de chacun d’eux.

C’est ainsi que la grande coexistence au Club Españita dirigé par Luis Valdez, profite à tous les membres de la compétition où ils encouragent les participants, puis chacun d’eux, à avoir une grande coexistence familiale.