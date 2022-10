Ils m’ont menacé avec des fusils à la main. Le footballeur vedette Pogba vient avec une révélation choquante !

Les autorités françaises ont commencé à enquêter sur les soupçons selon lesquels le footballeur français de la Juventus, Paul Pogba, 29 ans, fait l’objet d’un chantage. Certains hommes auraient dû l’attirer dans une maison à Paris en mars, et avec des fusils à la main, ils lui voulaient plus de 315 millions de couronnes. Son frère aîné, Mathias, est également impliqué dans l’affaire, qui a déclaré samedi sur les réseaux sociaux qu’il préparait une « révélation » sur la carrière de Paul.

Pour les footballeurs célèbres, il n’y a pas de visages inconnus. Son ami d’enfance est responsable de l’enlèvement. S’il ne leur verse pas une grosse somme, ils menacent de publier une vidéo qui aura des conséquences négatives pour Pogba. Ils lui voulaient de l’argent parce qu’ils l’auraient protégé pendant les 13 dernières années. Mais la grande révélation ne concerne pas seulement Pogba. Son agent et représentant légal Rafaele Pimentová et la star du PSG Kylian Mbappe seraient également blessés.

Toute l’affaire a été révélée après que son frère Mathias a publié samedi une vidéo sur TikTok parlant de la grande révélation de Pogba. Tout cela dans quatre langues différentes. Plus précisément, il parle français, italien, anglais et espagnol dans la vidéo. « Le monde entier mérite de savoir certaines choses pour que le public puisse décider si Paul est vraiment digne d’admiration, de respect, d’une place dans l’équipe nationale et s’il est une figure crédible qui représente la jeunesse, la classe ouvrière et les grandes marques du monde. « a déclaré Mathias Pogba.

« Ami » milliardaire

« Malheureusement, les récents commentaires de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont pas surprenants. Ils sont intervenus après des menaces et des tentatives de chantage contre Paul Pogba par un gang organisé. Les autorités compétentes en Italie et en France en ont été informées il y a un mois. » a déclaré le champion du monde 2018.

Pogba a déclaré aux enquêteurs qu’il avait toujours aidé financièrement son ami d’enfance. L’exception était janvier, lorsqu’il s’est disputé avec l’un d’eux. Milieu de terrain vedette a expulsé son ami de son domicile de Manchester après avoir appris qu’il avait retiré près de cinq millions de couronnes de sa carte de crédit. Selon le site ESPN, la menace qui pèse sur Pogba est très sérieuse.

La star de Pogba subit le chantage de son propre frère