Alors qu’à la fin du mont. Cette année, six cents alpinistes ont visité l’Everest et enregistré plus de 10 000 ascensions réussies. Seules quatre expéditions ont grimpé au sommet de Masherbrum, qui est la 22e plus haute montagne de la planète, et a été la dernière en 1985. 37 ans plus tard, Radoslav Groh , Marek Holeček et Tomáš Petreček tenteront de gravir l’impressionnant sommet de 7 000 mètres par un nouvel itinéraire.

Lorsque le lieutenant-colonel Thomas George Montgomerie cartographiait les montagnes du Karakoram au Pakistan au 19ème siècle, cette montagne a le plus attiré son attention. Il a donc décidé de le désigner par l’abréviation K1, pour bien faire comprendre que vous ne trouverez rien de plus haut dans ce domaine. Bien que des mesures ultérieures lui aient montré qu’il se trompait au moins sur ce point, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de l’une des montagnes les plus impressionnantes de la planète. Et pas seulement pour les cartographes, mais surtout pour les alpinistes qui admirent les parois abruptes de Mašerbrum, comme on l’appelle officiellement maintenant, lors de leurs voyages vers les huit mille personnes les plus proches. Masherbrum vu du glacier du Baltoro | Photo: Pavel Burda Bien que Mašerbrum soit à moins de deux cents mètres du quatorze huit millième sommet, sa proéminence pointue, qui s’élève à près de 2 500 mètres au-dessus de la selle la plus proche, est bien plus impressionnante. Même de loin, il est clair que « Brum » (qui signifie « montagne » dans la langue balte) est très difficile en termes d’escalade. « Si je devais choisir la montagne la plus difficile, ce serait Maserbrum, dont la plupart des gens n’ont probablement jamais entendu parler. C’est une colline magnifiquement formée qui a une face ouest non escaladée qui m’a empêché de dormir pendant des années. Je ne sais pas comment l’escalader, pour pouvoir l’escalader, rester en vie et descendre », déclaré déjà en 2017 pour l’éminent grimpeur tchèque de DVTV Marek Holeček. « De ce point de vue, la montagne est tout un défi », reconnaît Tomáš Petreček, un autre alpiniste tchèque. « Nous le croisons assez souvent, par exemple lors d’expéditions au K2 ou à Gasherbrum (tous les huit grands, notez ed.). C’est une colline intéressante, rarement escaladée, la dernière fois que quelqu’un y est allé, c’était il y a presque quarante ans », a ajouté le pompier d’Opava. La dernière tentative réussie remonte à 1985 Ainsi, Petreček mentionne un autre fait intéressant sur cette montagne. En raison de sa difficulté (ainsi que de son éloignement), peu d’alpinistes ont pu escalader les murs de Maserbrum à distance. Et encore moins arrivent au sommet. Au cours des plus de soixante ans depuis la première tentative, seules quatre expéditions et un total de 15 personnes ont vu le sommet de « Brum ». La dernière fois que cela s’est produit, c’était en 1985. En ce sens, les mots de David Lama, qui avec un groupe d’alpinistes d’élite et une couverture Red Bull sur le dos, ont réussi à gravir le flanc nord-est à seulement 400 mètres au-dessus du camp de base il y a huit ans, parlent. « C’est comme escalader l’Eiger, il suffit d’ajouter un mur au sommet Cerro Torre. Le devant du mur commence à 7 000 mètres et est à mon avis l’un des plus hauts et des plus durs au monde », a déclaré un Lama déçu. conversation. Cependant, le sommet longtemps abandonné de Maserbrum pourrait reprendre vie au moins temporairement cet été. Petreček et Holeček y iront, Radoslav Groh les rejoindra. La prison de glace menace aussi « Brum » Le trio tchèque a choisi le côté ouest non escaladé pour l’ascension vers le sommet, dont Holeček avait rêvé il y a cinq ans. Il était incapable de se fier même à certaines des informations recueillies par les expéditions précédentes. « Nous surmontons le manque d’informations avec des jumelles, mais nous verrons à quel point c’est vraiment difficile », déclare Petreček. « Mais évidemment, ce ne sera pas aussi normal que huit mille personnes. Ce sera une vraie randonnée, certainement pas piétonne. Et bien sûr dans le style alpin », a-t-il ajouté. Holeček et Groh, qui accompagneront Petrečka lors de la périlleuse ascension, ont de nouveaux souvenirs de l’aventure de l’année dernière à Baruntse au Népal. Le temps les emprisonna alors pendant quelques jours près du sommet d’une montagne et ils retournèrent à la civilisation dans une grande pauvreté. Le temps nous a manqué comme d’habitude, nous n’avons pas eu le temps d’y échapper, la température était même de moins 40. Nous avons manqué de nourriture, mais c’est de cela que nous dépendions, explique l’alpiniste Marek Holeček. | Vidéo : Martin Veselovsky Des aléas météorologiques similaires ne peuvent pas non plus être exclus à Maserbrum. Cependant, comme le dit Petreček, c’est déjà un risque avec lequel il faut compter lors d’une randonnée en haute montagne. « Oui, il peut arriver qu’on reste coincé quelque part. Il peut se mettre à souffler beaucoup, il peut neiger beaucoup, et si la visibilité est mauvaise, alors d’un point de vue sécurité il vaut mieux rester sur place que de risquer une avalanche en train de tomber », a déclaré Petreček. Mais un randonneur ne peut pas faire grand-chose pour s’y préparer. L’équipement est également soumis à des exigences de charge maximale, augmenter la quantité de nourriture est déraisonnable, compte tenu également que l’appétit est très limité en altitude. « Donc, la seule chose à faire est d’obtenir plus de gaz afin de pouvoir chauffer la neige pour l’eau, ce qui est la chose la plus importante », a pensé Petreček. Le trio tchèque partira la semaine prochaine pour le Pakistan, ils devraient rejoindre le camp de base vers le 22 juillet. Par conséquent, le début de l’ascension peut être attendu vers le début du mois d’août. Où vont les grimpeurs tchèques cette année ? Marek Holeček, Tomáš Petreček, Radoslav Groh – Mašerbrum (7821), première ascension

Karolina Grohová, Kateřina Mandulová – Broad Peak (8051)

Marek Novotný, Lukáš Jasenský – K2 (8611)

Jan Matiášek – Broad Peak (peut-être aussi K2)

Zdeněk Hák, Jaroslav Bánský – Chumbu (6859) ou Hungčhi (7036), les deux premières ascensions

Jan Trávníček – Manáslu (8163)