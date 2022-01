Ils jettent des œufs sur le président français Emmanuel Macron – Europe – International

Un homme a lancé un œuf ce lundi contre le président français, Emmanuel

Macron, dans le couloir du congrès international de la restauration professionnelle qui se tient à Lyon (sud-est de la France).

L’œuf a frappé le dos du président français, mais sans se casser. Le tireur a été évacué, avant d’être menotté dans une autre pièce. « S’il doit me dire quelque chose, qu’il vienne », a déclaré le chef de l’Etat de 43 ans, demandant que l’homme lui soit amené. « J’irai le voir plus tard. Va le chercher, » ajouta-t-il.

Cet incident s’est produit alors qu’il visitait le Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation (SIRHA), en compagnie de trois membres de son gouvernement et de l’ancien président de l’Elysée.

Cette décision contraste avec l’accueil généralement chaleureux de Macron, qui a remercié les professionnels pour l’aide de l’État pendant la crise du coronavirus, qui a durement touché le secteur.

Le 8 juin, Macron, qui n’a pas confirmé s’il est rééligible à l’élection présidentielle d’avril 2022, a été giflé par un homme lors d’une visite dans une ville du sud de Lyon.

L’homme, sans emploi et assisté social, a été jugé deux jours plus tard et condamné à quatre mois de prison. Il a été libéré le 21 septembre. Lorsqu’il s’est présenté à la présidence en 2017, Macron a été frappé à la tête avec un œuf lors d’une visite à un salon de l’agriculture à Paris.

AFP

