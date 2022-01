Ils certifieront le jury et l’arbitre – Diario de Querétaro

La State Kick Boxing Association, a annoncé qu’elle procédera à la certification des juges et des arbitres, où des points importants seront touchés, tels que la mise à jour des règles, ceci envisage ce que sera la Sélective qui se tiendra le 6 février dans notre entité, donc l’importance de cette mise à jour pour les responsables des actions de qualification et de sanction dans cette discipline sportive.

A cette occasion, il a été annoncé que la certification aura lieu le 5 février dans un lieu encore indéterminé, mais consistera en cinq heures et se déroulera sur tatami et sur le ring, soulignant que, parmi les avantages de participer à cette mise à jour , connaissant précisément les modifications apportées aux règles, avez vos affiliés comme juges et pouvez participer à des événements nationaux, régionaux et nationaux.

Francia Bonilla, présidente de l’Association nationale de kick boxing, rapporte que le coût normal de cette certification est de 850 pesos, mais l’association est favorable à ce qu’elle soit de 500 pesos par personne, en plus du fait qu’à la fin de l’activité, les participants recevront un t-shirt de juge officiel et un certificat de participation. , tandis que les informations d’identification numériques peuvent être téléchargées ultérieurement,

Les dirigeants de cette association ont assuré qu’à Querétaro il y a d’excellents juges, qui ont participé à divers événements, montrant que le sport se développe et qu’ils veulent être une partie importante du développement de la discipline, ils seront donc certainement présents à cet événement , qui mettra à jour le sujet des règles, ce qui les aidera à mieux sanctionner chaque combat, à commencer par le State Selective Kick Boxing, qui se tiendra le 6 février dans notre ville.