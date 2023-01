Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a confirmé l’intention de fournir des chars Challenger 2 modernes à l’Ukraine lors d’une conversation téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky samedi. La Grande-Bretagne pourrait être l’un des premiers pays à fournir à l’Ukraine des chars de fabrication occidentale.

« Ils utilisent ce pays comme un outil pour atteindre leurs objectifs anti-russes », a déclaré Peskov à propos de la livraison prévue. « Ces chars sont en feu et brûleront comme le reste (de l’équipement militaire occidental) », a-t-il ajouté.

Selon Peskov, la livraison de matériel militaire depuis la Grande-Bretagne ou la Pologne ne changera pas la situation sur le champ de bataille. Il a déclaré que les pays occidentaux essayaient de prolonger le conflit, ce qui ne ferait qu’apporter « plus de problèmes » à l’Ukraine à la fin.

La Russie a accusé à plusieurs reprises l’Occident d’utiliser l’Ukraine pour détruire la Russie. Moscou essaie de donner l’impression qu’il libère le peuple ukrainien des machinations malfaisantes de l’Occident. L’Occident et Kyiv rejettent la théorie du complot russe et soulignent que c’est la Russie qui a déclenché la guerre pour des raisons injustifiées.

Les commentaires désobligeants sur les systèmes d’armes occidentaux de la part de responsables russes ne sont pas rares. Par exemple, le président russe Vladimir Poutine a qualifié le système de défense aérienne américain Patriot d’obsolète et a ajouté que la Russie trouverait une contre-mesure.

Les propagandistes russes ont réagi avec beaucoup d’agacement à la déclaration de Londres. « La Grande-Bretagne est effectivement entrée en guerre », a déclaré un présentateur de la télévision russe Rossiya 1 Vladimir Soloviev. « Je considère maintenant la Grande-Bretagne comme notre cible militaire légitime. » Après tout, il avait utilisé cette expression à plusieurs reprises dans le passé.

Le député russe Andrey Gurulyov a appelé à la reprise des essais nucléaires russes pour faire « trembler » le monde de peur. Il menaça d’anéantir la Grande-Bretagne. « Quand il n’y avait pas eu Londres, nous aurions gagné. J’ai dit il y a six mois que la Grande-Bretagne devait être rayée de la surface de la terre.

Les deux propagandistes ont menacé la France de destruction après que le président français Emmanuel Macron a promis l’Ukraine sera envoyé le véhicule de reconnaissance blindé léger AMX-10 RC est appelé chasseur de chars. Soloviev il a déclaré, que la France est ainsi devenue partie au conflit et que la Russie a dû répondre par une « frappe préventive ». « Il ne devrait pas y avoir de français », a déclaré Gurulyov.

Les chars comme manifestation d’un Occident moins effrayé

Premier ministre britannique selon les journaux Le New York Times dirige les efforts pour amener les États-Unis, le Canada et l’Europe à envoyer des équipements à l’Ukraine que les pays occidentaux ont jusqu’à présent hésité à fournir à l’Ukraine par crainte d’une réaction russe et d’une escalade du conflit. « Nous sommes devenus plus aventureux, moins averses au risque. Nous sommes moins effrayés par la rhétorique de Poutine selon laquelle toute implication occidentale sérieuse pourrait avoir des conséquences », a commenté Tobias Ellwood, chef du comité de défense de la Chambre des communes britannique, à propos de la décision de Sunak.

« Ils ont finalement réalisé que cela allait être une longue guerre s’ils n’intervenaient pas avec plus de ressources pour précipiter une victoire ukrainienne », a déclaré Mick Ryan, stratège militaire et ancien major général de l’armée australienne du Lowy Institute, à propos du changement de Les pays occidentaux n’envoient actuellement pas d’équipement lourd moderne en Ukraine. Selon le porte-parole de Sunak, le Premier ministre estime qu' »une guerre longue et statique ne sert que les objectifs russes » et que la livraison de chars britanniques peut « assurer la victoire de l’Ukraine dans cette guerre ».

Avec son déménagement, Londres a fait pression sur Berlin pour qu’il accepte de fournir des chars Leopard allemands à l’Ukraine. Le léopard a été promis à Kyiv par la Pologne et la Finlande, selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba ils vont partir et trois autres pays sans nom. Cependant, l’approbation allemande était la clé.