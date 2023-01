Il y a un avertissement des climatologues. La canicule est arrivée tôt, l’Europe était en feu

Mercure sur le thermomètre monte à des hauteurs tropicales. Le premier week-end torride est arrivé, qui a battu des records et suscité des inquiétudes non seulement au sujet des incendies de forêt. Les scientifiques l’ont accepté – une vague de chaleur frappe le monde plus tôt que d’habitude en raison du changement climatique.

Vendredi, les températures dans certaines régions de France ont dépassé les 40°C et 11 régions du pays ont également battu des records de juin. Samedi, la station météorologique française Météo France a prévu des températures plus chaudes, jusqu’à 42°C. La célèbre station balnéaire de Biarritz, dans le sud-ouest du pays, a enregistré la température la plus élevée jamais enregistrée, 42,9 degrés.

« J’ai 86 ans, je suis née ici, mais je pense que c’est la pire canicule que j’aie jamais connue », a déclaré à l’AFP Jacqueline Bonnaud, une habitante de la ville méridionale de Toulouse.

La Croix-Rouge locale organise une distribution d’eau potable à la communauté des sans-abri de Toulouse. « Plus de gens meurent dans la rue en été qu’en hiver », a-t-il déclaré. Bbc Hugues Juglair bénévole.

Alors les Français ont allumé le climatiseur et le ventilateur. Le pays devra commencer à acheter de l’électricité supplémentaire à ses voisins, a déclaré le gestionnaire de réseau RTE.

France Info rapporte que deux personnes âgées sont décédées vendredi sur la plage de Porichet dans le golfe de Gascogne. Un homme de 80 ans est allongé en plein soleil par une chaude après-midi et semble avoir une crise cardiaque. Plus tard, un homme de deux ans son aîné s’est évanoui dans l’eau. La température de l’eau était de 16 degrés, tandis que l’air était de 35 degrés.

La région bordelaise a annulé les concerts prévus et les grands rassemblements publics en raison des températures élevées. Les responsables de la Gironde ont annulé les célébrations à l’extérieur de la ville jusqu’à ce que « la canicule soit terminée ». Les événements en salle dans les zones sans climatisation sont également interdits. Le ministère français de l’Intérieur a également mis en garde contre les déplacements à l’extérieur.

Dans le sud de la France, dans le Var, un étrange incendie s’est déclaré. Il a été causé par un obus d’artillerie lors d’un entraînement militaire, et l’incendie a ensuite brûlé 200 acres de cultures. « Personne n’est en danger à l’exception de 2,5 000 moutons qui sont évacués vers la sécurité », a déclaré l’agence de presse. AFP chef des pompiers locaux Olivier Pecot.

La région parisienne a alors abaissé la limite de vitesse pour limiter la dangereuse concentration de smog. La baignade étant interdite dans la Seine, les Parisiens profitent de la fraîcheur près des fontaines de la ville.

Photo : Angel García, CTK Thermomètre à Séville, Espagne.

L’Italie lutte également contre la chaleur. Plusieurs villes du nord ont annoncé la distribution de rations d’eau potable. La Lombardie envisage de déclarer l’état d’urgence car une sécheresse record menace les cultures.

Des incendies de forêt redoutables ravagent l’Espagne. Ce mois de mai est déjà le plus chaud depuis le début du siècle, et le week-end le thermomètre devrait atteindre 43°C, a indiqué le service météorologique Aemet.

Rien que vendredi, des incendies ont brûlé près de 9 000 hectares de terres dans la région nord-ouest de la Sierra de la Culebra et déplacé quelque 200 personnes. déclaré autorité régionale. Plus de 3 000 personnes ont été évacuées après un incendie près du parc d’attractions du Puy du Fou, dans le centre de l’Espagne. Les forêts brûlent également en Catalogne, où le travail des pompiers est également compliqué par les conditions météorologiques.

Vendredi, Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, le déploiement des pompiers a été salué par le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

Les Allemands ont également combattu les incendies, à Brandebourg et à Berlin, ils ont brûlé 60 hectares de cultures. Le pays prévoyait des températures allant jusqu’à 40°C samedi, mais le mercure est « seulement » monté à 36.

Le Royaume-Uni a également mis en garde contre le fait de passer le week-end à l’extérieur, car le vendredi sera probablement le jour le plus chaud de l’année pendant une courte période. Le sud de l’Angleterre a prévu 33 ° C samedi, Londres émettant un avertissement de chaleur de niveau trois et ses effets sur la santé.

La pire chaleur depuis 1947

Le climatologue français de Météo France, Matthieu Sorel, a décrit la situation comme « la pire canicule enregistrée depuis 1947 ». Avec « plusieurs records mensuels ou même totaux de température à battre dans certaines régions », il a qualifié la météo d' »indicateur du changement climatique ».

Le changement climatique entraîne une augmentation des températures mondiales. Les gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone, sont rejetés dans l’atmosphère terrestre en grandes quantités. Ils capturent alors la chaleur du soleil – et la planète se réchauffe. Des conditions météorologiques plus extrêmes, y compris des températures record dans le monde entier, deviennent la nouvelle norme.

La chaleur extrême ne se limite pas à l’Europe cette semaine. Un tiers de tous les Américains ont entendu le conseil de ne pas quitter leur domicile à cause des températures élevées. Delhi Inde a été torride avec des températures dans les années 40 depuis environ 25 jours maintenant.

La métropole taïwanaise de Taipei a également commencé à se préparer pour l’été. Pour l’été, il raccourcit les intervalles des feux de circulation à plus de 770 intersections pour protéger les piétons, les cyclistes et les motocyclistes des longues attentes sous la chaleur tropicale.