Il y a un argument pour que l’Occident change de cap vers l’Ukraine | 02/02/2023

02/02/2023

La guerre en Ukraine peut être mesurée par les livraisons d’armes. Leur réponse à l’attaque brutale lancée par la Russie en février de l’année dernière a été une démonstration d’armement : Récemment, des chars de combat sont également apparus : javelots, obusiers, drones, véhicules d’attaque, systèmes anti-aériens HIMARS et, plus récemment, chars de combat. À chaque étape, Kyiv a exigé de plus en plus de ressources pour repousser les armées d’invasion, et à presque chaque étape, l’Occident s’est conformé aux demandes de l’Ukraine, mais peut-être pas aussi rapidement que les Ukrainiens l’auraient souhaité. juge Ishaan Tharoor au Washington Post.













La prochaine série de différends pourrait être centrée sur le désir de l’Ukraine d’acquérir des dizaines d’avions de combat que Kyiv a exigés alors qu’elle se prépare à repousser une prétendue attaque russe imminente et à regagner le territoire sous contrôle russe dans le sud-est du pays, ainsi que la péninsule de Crimée, que la Russie annexé en 2014.

Lorsqu’on lui a demandé si Joe Biden enverrait des avions de combat F-16, le président cette semaine a répondu catégoriquement « non », tandis que des responsables britanniques ont déclaré qu’il serait « impraticable » d’envoyer les avions. Cependant, le président français Emmanuel Macron a déclaré aux journalistes que « rien ne devait être exclu » concernant l’envoi d’une aide militaire à l’Ukraine. Telle est l’implication rhétorique de l’Occident dans l’effort de guerre ukrainien. L’Occident semble embrasser pleinement la lutte de l’Ukraine pour sa souveraineté, ainsi que la vision d’une victoire maximale pour Kiev.

Les responsables occidentaux reconnaissent que la guerre ne devrait (et ne pourrait probablement) se terminer que par la voie diplomatique. Mais chaque fois qu’un journaliste demande à un politicien ou à un diplomate occidental à quoi ressemblera la phase finale de la guerre, il offre presque invariablement la même réponse : c’est à l’Ukraine de déterminer les termes de la paix (bien que sans l’aide étrangère, elle serait probablement incapable de se maintenir); La Russie n’est pas intéressée à agir de bonne foi ; et la tâche importante est maintenant d’armer adéquatement l’Ukraine afin que sa position à la table théorique des négociations soit aussi forte que possible.

Une nouvelle étude n’est pas d’accord avec cette position, avertissant qu’elle met les États-Unis sur la voie d’un conflit ouvert qui pourrait dégénérer encore plus dangereusement. « Eviter une longue guerre : et la trajectoire du conflit russo-ukrainien », récemment publié par l’influent groupe de réflexion de Washington Rand Corp., soutient que plus la guerre dure longtemps, plus le risque d’une escalade qui pourrait amener la Russie à entrer directement en conflit est grand. conflit avec l’OTAN et éventuellement conduire au déploiement d’armes nucléaires par le Kremlin. Au lieu de laisser la guerre s’intensifier, les puissances occidentales devraient faire plus pour amener les belligérants à parler, a-t-il suggéré.

Cet argument a déjà été avancé. L’analyse représente peut-être le cas le plus systématique de changement de politique présenté par un groupe de réflexion de Washington. Le rapport s’écarte du texte fondateur américain et ne fait aucune mention de la « démocratie », de « l’état de droit » ou des « valeurs » occidentales.

Les auteurs du rapport, les politologues Samuel Charap et Miranda Priebe, décrivent calmement les facteurs structurels troublants de la guerre : Ni la Russie ni l’Ukraine n’ont de chance d’obtenir une « victoire absolue », mais les deux pays sont optimistes quant à leur capacité à gagner à long terme. et pessimiste quant à ce qui pourrait arriver après un cessez-le-feu ou une paix difficile.

Quelle que soit la rhétorique politique, l’incertitude plane quant à la durée pendant laquelle l’Occident pourra maintenir son flux d’aide et d’armes vers l’Ukraine. Un nouveau sondage Pew montre que davantage d’Américains pensent déjà que les États-Unis donnent trop à l’Ukraine, tandis que les auteurs du rapport soulignent le fait qu’une guerre prolongée signifiera plus de souffrances pour l’Ukraine et plus de ravages économiques en Europe.

Ensuite, il y a la question des armes nucléaires. Pendant des mois, l’Ukraine et ses alliés ont exhorté leurs partisans à ignorer la menace nucléaire occasionnelle du président russe Vladimir Poutine.

Même dans ce cas, Charap et Priebe ont souligné le risque réel « d’une guerre chaude avec le pays doté du plus grand arsenal nucléaire au monde ». Une escalade des hostilités, peut-être même déclenchée par un mauvais ciblage ou une autre erreur tactique dans le brouillard de la guerre, pourrait rapidement entraîner les pays de l’OTAN dans un conflit ouvert avec la Russie.

« Maintenir la guerre entre la Russie et l’OTAN en dessous du seuil des armes nucléaires sera extrêmement difficile, surtout compte tenu de l’état militaire conventionnel affaibli de la Russie », ont écrit les auteurs de l’étude. « Certains analystes doutent que la Russie attaque un pays de l’OTAN parce qu’elle a déjà perdu face aux troupes ukrainiennes et qu’elle entre en guerre avec l’alliance la plus puissante du monde. Cependant, si le Kremlin conclut que la sécurité nationale du pays est sérieusement menacée, il pourrait délibérément aggraver le conflit faute d’une meilleure alternative. »

Pourquoi discuter d’un tel scénario, disent-ils, alors que résoudre le conflit sur son cours actuel signifierait une défaite russe importante ? « La guerre a tellement ravagé la puissance russe qu’il est peu probable qu’un nouvel affaiblissement progressif apporte un avantage aussi important aux intérêts américains qu’il l’a fait au début du conflit », ont écrit Charap et Priebe. « Il faudra des années, voire des décennies, pour que l’armée et l’économie russes se remettent des dégâts qui ont été causés. »

Dans un essai séparé du magazine The Economist, Christopher Chivvis, directeur du programme américain Statecraft au Carnegie Endowment for International Peace, fait une affirmation similaire : « Si les négociations doivent geler les lignes de bataille là où elles se trouvent actuellement, Poutine paiera un prix très prix élevé pour des gains très limités. » , a-t-il écrit. « Ses forces armées ont démontré au reste du monde leur incompétence. La Russie est désormais un paria et sa relation avec l’Europe – la plus importante depuis des siècles – est brisée. Les sanctions ralentiront la croissance économique de la Russie dans les années à venir, même si elles sont finalement réduits en échange de concessions du Kremlin. »

Auteur du rapport Rand Corp. entre autres, il a suggéré que les États-Unis proposent à la Russie un plan sur les conditions à remplir pour un éventuel assouplissement des sanctions. Chivvis a fait valoir qu’il serait préférable d’entamer même un processus de négociations ou de pourparlers imparfaits et décousus plutôt que d’accepter l’idée que la Russie pourrait être complètement expulsée du territoire ukrainien.

« Oui, ce serait bien si l’Ukraine regagnait un peu plus de territoire », a-t-il écrit. « Mais à quel prix et pour quel avantage stratégique ? Même si l’Occident a soutenu l’Ukraine pendant des années et a finalement poussé la Russie hors de tout le territoire ukrainien, le Kremlin pourrait à un moment donné déclencher une autre guerre pour sauver sa défaite. votre profit et votre réputation.

Charap et Priebe admettent dans l’introduction « que le peuple ukrainien s’est battu et est mort pour protéger son pays de l’invasion russe non provoquée, illégale et moralement répugnante ». Cependant, selon eux, cela ne signifie pas que les intérêts de l’Ukraine sont « identiques » à ceux des États-Unis.

