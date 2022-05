Il y a des signes″ qu’une grande attaque de la Russie approche

Le siège, début des préparatifs d’une « attaque majeure », qui avait été détectée il y a 18 jours par des images satellites du service militaire britannique, a été réduit de près de moitié et mesure désormais un peu plus de 500 kilomètres. Les cibles sont les mêmes : Donetsk, Lougansk et le sud de Kharkiv. Le front de guerre garde le même format : des lignes militaires en forme de lune décroissante.

différence? La première est qu’il y a eu cette fois un mouvement militaire ukrainien plus fort, en l’occurrence deux, vers Kherson, à moins de 200 kilomètres d’Odessa, à travers des zones qui n’ont pas été attaquées et l’autre récupérée : l’une venant du Nord, l’autre du Ouest – parallèle à la frontière avec la Moldavie; la deuxième différence est basée sur la « dispersion » militaire plus faible de la Russie. Le 12 avril, il y avait sept directions claires d’avance militaire s’étendant sur mille kilomètres. Hier, il y avait huit trajectoires capturées par l’imagerie satellitaire, mais sur le champ de bataille, elles ont été réduites de moitié.

Du nord, à moins de 150 kilomètres de Lougansk, à la frontière orientale de la Russie, trois mouvements militaires ont émergé, dont l’un à l’intérieur de l’Ukraine, achevant ce qui semblait être le siège du Donbass.

A l’est, il y en a trois : un à Lugansk, un autre à Donetsk et le troisième à Marioupol. Deux mouvements russes quittent Melitopol : le premier vers Zaporizhzhia, plus au nord, et le second se dirige vers l’est vers Marioupol encerclé.

Selon les services secrets militaires britanniques, la Russie a été « forcée » de raccourcir les lignes de soutien militaire afin de « simplifier le commandement et le contrôle » des « unités épuisées » venant de la région de Kiev et de celles du nord-est « peut-être moralement affaiblies » par « échec ».

Les « énormes défis » auxquels ils sont confrontés et le « manque de coordination tactique », le « manque d’appui aérien cohérent » et les unités « qualifiées » conduiront à la décision de concentrer les troupes pour conquérir complètement « tout le Donbass ». Par conséquent, ont-ils averti, la Russie « prépare des troupes pour une nouvelle offensive ».

Oleksandr Motuzyanyk, porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, a assuré qu’il y avait des « signes » que les troupes russes allaient intensifier les attaques à l’Est : « une plus grande augmentation de l’action militaire (…) dans la zone d’opération (…) occuper le territoire autant que possible ».

Et comme il y a 18 jours, Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères, a déclaré, et les mots utilisés sont les mêmes que ceux de Poutine, que « l’opération militaire spéciale » se déroulait « selon le plan ».

Un zoom au sol identifie, plus en détail, les tentatives russes de capturer Rubizhne et Popasna, les deux villes de Lougansk et le renforcement des troupes autour de Lzyum dans la région de Kharkiv.

Le deuxième zoom se concentre sur Azovstal, un complexe sidérurgique à Marioupol d’une superficie d’environ 10 kilomètres carrés, un « enfer » complètement encerclé par les troupes russes et où des milliers de personnes sont « cachées et piégées » dans des tunnels et des abris souterrains « entre la vie et la mort ». .

Les mots de Vadym Boychenko, le maire de la ville, ont été cités par la BBC : « Ils sont à la frontière entre la vie et la mort. Ils espèrent, prient pour être sauvés. Il est difficile de dire combien de jours ou d’heures nous avons pour sauver leur vies ». Certains, dit-il, s’étaient cachés depuis le jour de l’invasion, le 24 février, d’autres ont été blessés – environ 600, a-t-il dénombré. Jusqu’à 1 000 civils et environ 5 000 combattants qui se battent tant qu’il y a de la nourriture qui s’épuise ou « déjà épuisée », je ne sais pas.

Mercredi, alors qu’il se trouvait à Kiev, António Guterres, secrétaire général des Nations unies, a déclaré que la priorité la plus urgente était de créer les conditions pour sauver ces civils, d’avoir un cessez-le-feu qui permettrait le transfert en toute sécurité de tous les détenus à Avozstal. .

Hier, 20 personnes ont réussi à quitter Azovstal, selon des informations, sans précisions, des agences de presse officielles russes Tass et Ria Novosti. Le porte-parole d’Azov a confirmé, pour sa part, ce retrait en disant qu' »ils sont peut-être en route pour Zaporizhzhia ».

Mijailo Podolyak, conseiller de Zelensky, a déclaré que malgré les appels de certains « dirigeants mondiaux » pour la création d’un couloir humanitaire, il n’y avait toujours « aucune réponse du côté russe ». Chaque jour, il y a des frappes d’artillerie lourde et d’avions de chasse pour détruire l’Azovstal. La Russie sait qu’il y a des enfants, des enfants à l’intérieur, mais ils continuent de bombarder ».

L’affaire Schröder

« Il est inconcevable que les contribuables reçoivent des fonds de bureau. » L’avertissement est venu du ministre allemand des Finances, Christian Lindner, face au refus de l’ancien chancelier social-démocrate Gerhard Schröder de mettre fin à ses responsabilités dans divers groupes russes et de condamner l’invasion russe.

Schröder, chancelier entre 1998 et 2005, a droit à plusieurs postes à la Chambre des députés et à un budget de personnel de 400 000 € par an.

« L’ancien titulaire, qui était clairement du côté du gouvernement criminel, ne pouvait pas compter sur le soutien de l’État », a déclaré Lindner.

La pression autour de Schröder, 77 ans, monte, alors que plusieurs villes ont perdu des titres honorifiques et des demandes d’expulsion ciblées du parti social-démocrate SPD.

La controverse s’est intensifiée après une interview avec le New York Times , dans laquelle Schröder a déclaré qu’il n’avait aucune intention de renoncer à son mandat dans des entreprises russes et qu’il ne le ferait que si Moscou décidait de couper l’approvisionnement en gaz de l’Allemagne.

Risque de guerre nucléaire

Sergueï Lavrov, dans sa déclaration à la chaîne saoudienne Al Arabiya, a placé toute la responsabilité de ce scénario entre les mains des pays occidentaux.

« Ils disent ouvertement que [Putin] doit perdre, que la Russie doit être vaincue; quand quelqu’un utilise cette terminologie, je pense qu’il est en guerre avec la personne qu’il veut battre », a-t-il déclaré.

Et cela inclut, a-t-il expliqué, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, la Pologne, ainsi que le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell.

« Nous ne considérons pas que nous sommes en état de guerre avec l’OTAN ; malheureusement, on a le sentiment que l’OTAN croit que oui, qu’elle est en guerre avec la Russie » et une telle confrontation serait une manœuvre qui augmenterait le risque de guerre nucléaire. , est considéré.

Lundi dernier, il a déclaré que les dangers d’une guerre nucléaire étaient « très sérieux ».

Dans une autre interview, publiée par l’agence de presse officielle chinoise Xinhua, Lavrov a averti que si « les États-Unis et l’OTAN sont vraiment intéressés à résoudre la crise ukrainienne, alors, avant tout, ils doivent se réveiller et cesser de remettre des armes et des munitions au régime ». . » . » de Kiev ».

Vladimir Yermakov, responsable de la non-prolifération nucléaire au ministère de Lavrov, a déclaré quelques heures plus tard que « le risque de guerre nucléaire, qui ne doit pas être déclenché, doit être réduit au minimum, grâce à la prévention des conflits armés entre puissances nucléaires ». .

L’exemple suivant ? « Russie [que] suivre clairement cette compréhension ».

