Il y a des foules de gens dans les rues de Tokyo lors des funérailles de l’ancien Premier ministre Abe. qui a été tué

Tokyo – La famille, les amis et les associés politiques se sont réunis à Tokyo aujourd’hui pour dire leurs derniers adieux à l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, a écrit l’agence Kyodo. Les funérailles ont eu lieu en privé, avec des foules se rassemblant autour du temple bouddhiste où le service funèbre a eu lieu, déposant des fleurs et faisant ses adieux à Abe.

Les funérailles ont été précédées d’une veillée ce soir, en présence de centaines de dignitaires et de milliers de Japonais ordinaires venus avec des fleurs.

Le service funèbre commence à une heure locale (06h00 CEST). Outre sa famille et ses amis, l’actuel Premier ministre Fumio Kishida et d’autres représentants du Parti libéral démocrate (LDP) au pouvoir étaient présents.

La voiture avec le cercueil est ensuite passée devant des bâtiments liés au travail passé d’Abe – le siège du LDP, la résidence du Premier ministre et du parlement, dans lequel Abe est entré pour la première fois en tant que député en 1993.

La voiture s’est ensuite dirigée vers la salle funéraire du quartier Shinagawa de Tokyo.

A Tokyo, les drapeaux sont mis en berne. Des foules de gens bordaient les rues au passage du cortège funèbre, beaucoup en larmes ou inclinant la tête en prière. « Merci, Abe, au revoir » vint.

Abe, qui est le plus ancien Premier ministre d’après-guerre, est considéré par beaucoup comme donnant au Japon un sentiment de sécurité. Un téléspectateur interrogé par un journaliste de la BBC a déclaré qu’au début de l’épidémie de coronavirus, alors qu’Abe était au pouvoir, il estimait que le Premier ministre gérait bien la crise.

Misaki Yoshikawa du Japon a rencontré Abe lors d’une visite dans un lieu touristique de la préfecture de Yamaguchi. Abe serait alors venu vers lui et lui aurait serré la main. « Il est différent des autres politiciens, il est capable de donner l’impression qu’il n’y a pas de barrière entre nous et lui », a déclaré Yoshikawa citant l’agence Kyodo. Le meurtre d’Abe a secoué la femme.

Il a également fait une impression similaire sur le monde et de nombreux politiciens ont exprimé leurs condoléances. Le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, a déclaré que le gouvernement avait reçu plus de 1 700 condoléances de 259 pays et territoires. « Je réévalue ce qu’Abe a accompli en diplomatie », a déclaré Hayashi.

Parmi les participants à la ronde de nuit, par exemple, la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen et l’ambassadeur de Russie à Tokyo, Mikhail Galuzin. Le président français Emmanuel Macron s’est personnellement rendu à l’ambassade du Japon à Paris et le Premier ministre australien Anthony Albanese et la ministre des Affaires étrangères Penny Wong se sont rendus à l’ambassade du Japon à Canberra pour présenter leurs condoléances.

L’ancien Premier ministre Abe a été abattu par l’ancien soldat de 41 ans Tecuja Yamagami lors de son discours de campagne dans la ville de Nara, dans l’ouest du Japon, vendredi. Selon les sources d’enquête de Kyodo, Yamagami nourrit de l’animosité envers certains groupes religieux, y compris sa mère, et pense qu’Abe est lié au groupe.