Il y a beaucoup de sang partout. Une femme tchèque parle d’une attaque de requin contre son mari

« Petr a sauté de la jetée dans l’eau et a nagé à une certaine distance. Soudain, il s’est retourné, a commencé à nager furieusement. Il a continué à tourner, essayant désespérément de se rendre à la jetée. J’ai vu une grande ombre derrière lui dans l’eau et mon mari a disparu sous l’eau. Soudain, une queue de requin a volé au-dessus de la surface et une grande quantité de sang en est sortie… » Andrea D tremblait. « Sang terrible. Terrible… » ​​répéta-t-il.

Elle se tenait sur la jetée de la station balnéaire de Marsa Alam avec sa fille de sept ans aux cheveux noirs. Tous deux ont vu le drame.

« Nous sommes tous allés nager. J’ai attendu avec le petit que le sauveteur nous apporte des gilets de sauvetage, sinon nous serions dans l’eau aussi », a-t-il déclaré en exclusivité à MF DNES.

L’humble famille des Bánov de la région de Zlín est en Égypte pour la première fois. Jusque-là, ils avaient surtout passé leurs vacances en République tchèque, deux fois ils avaient été au bord de la mer en Croatie. Ils étaient en train de rénover la maison, donc au fil des ans, ils avaient progressivement économisé pour de plus longues vacances de quinze jours en avion.

Le drame s’est produit vendredi, deux jours avant le vol de retour. « Comme beaucoup d’autres, nous allons à cette jetée pour nager plusieurs fois par jour. Comme toute autre famille avec des enfants, avec de jeunes enfants », a-t-il fait une pause.

Garde côtière interdite

Une jetée de deux cents mètres mène de la plage sur un rocher à l’endroit où commence la mer profonde. « Il y a de beaux récifs, et au bout de quelques mètres, le récif tombe brusquement », a déclaré la deuxième fille aînée, qui n’était pas en mer avec sa famille au moment du drame mais qui logeait dans une chambre au Calimera Habibaba Beach. Recours. « J’avais de la fièvre et j’ai pensé que j’irais les voir plus tard », a déclaré la jeune fille. Mais il avait également plongé de la jetée plus tôt dans la journée avec un masque de plongée prêté par le maître nageur qui surveillait les touristes sur la plage.

Après l’attaque de requin sur Peter, âgé de quarante-deux ans, sa femme a perdu connaissance. « Les gens ont afflué à ce moment-là. Ils m’ont emmené dans une pièce, et quand j’ai demandé pourquoi le sauveteur n’avait pas sauté dans l’eau après lui, ils m’ont dit qu’il était banni parce qu’il ne pouvait rien faire de toute façon. Au lieu de cela, il faudrait empêcher ceux qui veulent se jeter à l’eau », explique la femme. Il parlait lentement, étouffé, tremblant. Il a parlé de la tragédie même devant les enfants.

« Le petit a tout vu, » il regarda sa fille. « Ce requin devait mesurer deux mètres de long », a-t-il poursuivi. « C’était plus gros. Beaucoup plus gros quand elle a tiré papa vers le bas », a sauté sa fille et ses yeux marrons se sont illuminés. Il n’a pas pleuré. Ses paroles étaient apaisantes.

Les requins ont été attirés deux heures après midi

Andrea a déclaré que personne sur la plage, qui est partagée par les trois grands hôtels ici, ne les avait avertis de tout risque. Bien que les locaux parlent maintenant du fait que les Égyptiens, par expérience, ne vont pas dans l’eau entre midi et 14 heures. Parce que le soleil brillait directement sur la surface à ce moment-là et qu’une lueur argentée émanait des nageurs. C’est ce qui attire les requins.

« Personne ne nous a rien dit de tel, personne ne nous a prévenus », a objecté Andrea. Dans le même temps, il a contesté les spéculations sur les bateaux de bétail censés naviguer à proximité et jeter des animaux morts par-dessus bord, attirant ainsi les prédateurs. « Nous n’avons vu aucun bateau et la police ne nous a pas informés de cela non plus », a ajouté Andrea.

Le maire de Marsa Alam, Atef Wagda, a nié la présence du navire en mer Rouge. Il essaie de calmer les touristes en particulier et refuse de dire qu’il y a des îles aux requins autour de la station ou des endroits où les gens seront en danger. « Nous recherchons maintenant le requin. Il n’y a pas de bateaux de bétail dans les environs mais nous ne savons toujours pas exactement ce qui s’est passé », a-t-il déclaré.

Les agents de voyage recommandent aux gens de nager dans les baies et les lagons moins profonds et plus clairs de l’hôtel et de ne pas nager en pleine mer plus loin de la côte. Le quai est maintenant fermé, au cours des dix dernières années, il y a eu quinze attaques de requins en Égypte, quatre personnes sont mortes.

Le mythe du vol furtif

Andrea et sa fille ont quitté l’Egypte samedi à 7h30 dans le premier avion organisé pour elles par l’agence de voyage. Alors que certains médias ont émis l’hypothèse qu’il avait fait un détour par la Suisse pour ne pas avoir à écouter les débats tchèques sur la tragédie de l’avion, sa famille a décrit son retour différemment.

« Nous avons volé directement à Prague. Nous sommes descendus de l’avion par une sortie latérale et sommes montés dans l’ambulance qui nous a emmenés à la station d’ambulance de l’aéroport. Ensuite, ils nous ont emmenés dans un taxi qui attendait dans le champ près de l’aéroport, et le taxi nous a emmenés à la maison », se souvient-il.

Ils attendent maintenant que les autorités remettent le corps pour qu’il soit transporté en République tchèque, restant dans le pays pour enquête. Le ministère égyptien de l’Environnement et d’autres experts travaillent sur la tragédie. « Selon notre expérience précédente, le transport du corps jusqu’en République tchèque peut prendre plusieurs semaines », explique Stanislav Zíma, directeur marketing de l’agence de voyages Exim Tours, où la famille est partie en vacances.

La famille n’avait pas prévu d’enterrement public, les adieux ne se feraient qu’en petit cercle précisément à cause de l’ampleur du drame pour la famille. « Des cousins, des amis et des voisins nous ont proposé de l’aide. Tout le monde ici sait ce qui s’est passé », a ajouté Andrea.

Elle vit maintenant avec ses enfants et sa mère veuve à la périphérie de Bánov dans une maison qu’elle et son mari ont rénovée. « Mon mari est né ici, j’ai immigré il y a seize ans, ma mère a immigré il y a trois mois », a-t-elle déclaré.

À côté, son mari Petr possédait un atelier de réparation automobile, et lui et son père étaient connus dans le village comme des réparateurs automobiles qualifiés. « Il voulait travailler le plus près possible pour avoir le temps de réparer la maison », explique Andrea à propos des échafaudages autour du bâtiment. De retour d’Egypte ils ont voulu faire la façade, avant de partir ils ont fini le toit, maintenant ils attendent que les ferblantiers finissent les gouttières. « Cet homme a disparu ici maintenant… » soupira la mère d’Andrea.