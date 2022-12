Il y a 100 ans, l’Union soviétique a été fondée, dont l’effondrement a été un miracle géopolitique

La Fédération de Russie agressive célèbre aujourd’hui le 100e anniversaire de la fondation du génocide de l’Union soviétique | PHOTO : WikiMedia/CC BY-SA 3.0/travail libre

Le coup d’État bolchevique de 1917 et la guerre civile sanglante ont renversé l’Empire russe autocratique, sur lequel se tenait l’Union des Républiques socialistes soviétiques, ou URSS (CCCP), le 30 décembre 1922. Ce n’était pas un pays normal, mais une dictature totalitaire gouvernée par la terreur. , qu’elle ait été dirigée par Lénine, Staline, Brejnev ou Gorbatchev. Que cela nous rappelle que même la Russie de Poutine, cette autocratie eurasienne belliqueuse, commémore fièrement aujourd’hui le 100e anniversaire de la fondation de cet empire génocidaire.

Sur le plan international, l’empire soviéto-russe a été en quelque sorte mis en quarantaine pendant les dix premières années de son existence, et ce n’est qu’en 1934 qu’il a été admis à la Société des Nations à Genève. Moscou a cultivé des contacts privilégiés, y compris la coopération économique et militaire. , avec le deuxième paria sur la scène européenne , l’Empire allemand. En fait, cette relation a commencé en avril 1922, lorsque la Russie soviétique a signé le soi-disant accord de Rapallo avec l’Allemagne.

Le développement de l’État soviétique dans les années 1920 et 1930 peut être décrit comme une tyrannie hautement centralisée, dans laquelle des classes sociales entières ont été liquidées et des pratiques génocidaires ont été appliquées à de nombreux peuples et ethnies – à savoir le meurtre de représentants de l’orthodoxie ou du bouddhisme, et en fait toutes les religions, et bien sûr la faim ukrainienne. Alors qu’en apparence l’Union soviétique se présentait comme le pays le plus libre et le plus progressiste du monde, héritier de toutes les traditions humanistes et précurseur de la parfaite organisation humanitaire, en réalité elle sombrait dans une barbarie toujours plus grande.

Surtout, il ne faut pas perdre de vue le fait qui reste quelque peu ignoré, surtout en Russie aujourd’hui, que l’Union soviétique a été essentiellement impliquée dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Après tout, en 1939-1941, il était un allié de l’Allemagne nationale-socialiste. Sur la base du pacte Molotov-Ribbentrop, Hitler et Staline se sont partagés l’Europe de l’Est. Après tout, une nouvelle guerre mondiale a commencé avec l’attaque de l’Allemagne et de l’Union soviétique contre la Pologne, qui était divisée par les deux agresseurs.

Staline était tout aussi expansionniste qu’Hitler l’était dans les deux premières années de la guerre. Cependant, également après l’attaque contre la Finlande à l’hiver 1939, l’Union soviétique a été expulsée de la Société des Nations. Néanmoins, il y avait toujours l’occupation partielle de la Finlande et de la Roumanie, et l’annexion complète de la Lituanie, de la Lettonie et de l’Estonie. À cette époque, l’empire soviéto-russe agressif était à l’avant-garde des efforts visant à réviser l’ordre mondial, et les journaux soviétiques écrivaient sérieusement sur le fait que les deux superpuissances socialistes, à savoir l’Allemagne nationale-socialiste et l’Union soviétique, allaient s’unir. détruire l’Occident décadent et diviser le monde. Le tyran du Kremlin, Staline, a dû sentir l’apogée de son pouvoir et a regardé l’avenir avec espoir.

L’Union soviétique est sortie de la Seconde Guerre mondiale en tant qu’alliée des démocraties occidentales et l’un des principaux vainqueurs du conflit mondial. Les Alliés ont sagement oublié que Staline était le partenaire actif d’Hitler jusqu’en 1941, et donc la guerre qui vient de se terminer n’est pas la même que la soi-disant Grande Guerre patriotique, qui est célébrée de manière pompeuse en Russie à ce jour comme un conflit victorieux fatal. Après tout, l’Union soviétique a conservé son butin de l’époque de l’alliance germano-soviétique.

Le Kremlin n’a pas non plus rappelé ouvertement que sans l’aide américaine et britannique, le pays, appauvri et paralysé par la terreur stalinienne, ne pourrait pas résister à l’assaut de ses anciens alliés totalitaires. Mais l’Union soviétique se vantait d’être le vainqueur ultime de la guerre, un récit clé de la propagande impériale russe à ce jour. Le fait est que l’issue de la guerre a également été la fin de la position des grandes puissances que sont la Grande-Bretagne et la France. Au contraire, l’Union soviétique, forte de ses gains territoriaux, est devenue l’une des deux superpuissances, avec la États-Unis. Amérique.

On se demande parfois pourquoi Staline n’a pas transformé les États satellites nouvellement acquis d’Europe centrale et orientale en nouvelles républiques soviétiques. Parce qu’il va rencontrer des alliés occidentaux ? Peut-être que Staline n’y aurait même pas fait face, car les pays d’Europe centrale et orientale n’étaient officiellement souverains qu’après 1945, ils ressemblaient plus à des gouverneurs qu’à des satellites, ils n’avaient définitivement pas de politique étrangère autonome. Et les pays occidentaux libres le savent trop bien. Après tout, en mars 1946, Winston Churchill parlait dans American Fulton du « rideau de fer » lancé par l’empire soviéto-russe « de Szczecin dans la Baltique à Trieste dans la mer Adriatique ». Et le président américain Harry Truman était personnellement présent au spectacle de Churchill.

De plus, la comédie avec le « bloc de l’Est » de pays formellement souverains convenait également à Staline sur le plan international. L’Union soviétique était fortement impliquée dans les nouvelles Nations Unies, dans lesquelles elle disposait à elle seule de trois voix, pour la Russie soviétique, l’Ukraine soviétique et la Biélorussie soviétique. Et avec la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie ou la Bulgarie, il a beaucoup plus d’options de manipulation. Staline n’a certainement pas trop compté les alliés occidentaux, surtout depuis 1949, quand il avait sa propre bombe atomique. Et surtout, il se prépare à une nouvelle grande guerre dont le premier objectif est de dominer toute l’Europe.

Avec une certaine ironie, je dirais que la graine de la fin de l’empire soviéto-russe résidait déjà dans le fait que Staline liait des nations qui étaient à un niveau de civilisation beaucoup plus élevé à Moscou en tant que métropole de l’empire. De plus, ils ont souvent une expérience du fonctionnement de la démocratie parlementaire, de la société civile et de l’autonomie, bref de la liberté, sans parler des hauts niveaux d’industrialisation comme dans le cas de la Tchécoslovaquie. Staline a poussé à une industrialisation massive dans les nouvelles provinces alors qu’il planifiait une première guerre totale avec les États-Unis. Et c’est ainsi qu’il réalise principalement une pénurie totale, notamment de denrées alimentaires ou de biens de consommation.

Dans une société soviétique hautement centralisée avec une économie planifiée, tout esprit d’entreprise a été écrasé en quelques décennies. Ainsi est né Homo sovieticus, autrefois défini par le chroniqueur catholique polonais Jerzy Turowicz comme esclave et privé d’initiative, incapable de pensée critique. Par conséquent, l’Union soviétique n’a pas été en mesure de financer son aventure impériale mondiale à long terme et, dans les années 1980, a été essentiellement escroquée par le militantisme des Afghans soutenus par les Américains et l’esprit libre des Polonais. Nous devons les remercier pour le plus grand miracle géopolitique du XXe siècle, à savoir l’effondrement de l’Union soviétique.

L' »empire du mal » qui a tué des millions de personnes a officiellement pris fin le 31 décembre 1991. Cependant, l’impérialisme russe est bien plus ancien et grince actuellement des dents dans une guerre génocidaire contre les braves Ukrainiens. Nous ne pouvons qu’espérer que la Fédération de Russie, à côté de la Chine, le dernier empire colonial du monde, est également sur le point de s’effondrer. Pour de nombreuses personnes en Asie et en Europe, y compris les Russes à l’esprit libre, ce sera une aubaine.

Docteur. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. est historien, philosophe et chroniqueur, en tant que coordinateur et chercheur, il dirige le Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV CR à Prague, où il traite des questions d’identité européenne et d’histoire intellectuelle. Il a également travaillé à l’Université de Bohême de l’Ouest à Pilsen et au Musée de la mémoire de Prague du XX. siècle, il est également rédacteur de la rubrique Nouvelle Orientation dans les journaux FORUM 24 et FORUM Weekly.