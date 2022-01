« Il suffit de se faire vacciner »

Polémique autour Novak Djokovic elle a dépassé le terrain de jeu et fait maintenant l’objet de débats dans l’arène politique. Après Vous expulsé d’Australie et que la France a annoncé qu’il ne pourra pas participer à Roland Garros, le maire de Madrid Martínez-Almeida a assuré que numéro 1 mondial sera une « grande revendication » pour l’Open de Madrid bien que cela relève de la compétence du gouvernement de dicter ou non les règles d’entrée dans le pays.

La porte-parole du ministre, Isabel Rodríguez, lors d’une conférence de presse après le Conseil des ministres, a été catégorique aujourd’hui dans sa réponse à cette question : « Tout ce que M. Djokovic a à faire, c’est de se faire vacciner » d’ajouter encore : « Il ne suffit pas d’être excellent sur la piste, mais il faut être excellent dans la vie, quand on est une star ou un athlète de haut niveau, on a beaucoup d’yeux qui nous regardent et donner l’exemple est important et je pense que cela est sans aucun doute, l’athlète d’élite dans notre pays le font, par exemple M. Nadal ».

Rodríguez a également souligné que « La stratégie qui a fonctionné en Espagne était la vaccination sans obligation ». Après les propos de Martínez-Almeida, le ministre madrilène de la Santé communautaire, Enrique Ruiz Escudero, et la présidente régionale Isabel Díaz Ayuso ont convenu de demander à être « très clairs » sur la nécessité de respecter les règles.

« Je n’ai aucun doute sur les revendications possibles pour le tournoi, mais je réitère à nouveau il doit venir vacciné pour pouvoir concourir, logiquement« , a souligné Escudero.

Díaz Ayuso, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec le joueur de tennis Novak Djokovic sur les vaccins, et a déterminé que « Chaque pays fixe ses normes et il faut s’y tenir ». « Les normes doivent être respectées et chaque pays est souverain pour les réglementer » avaient-ils terminé sans faire référence aux paroles de leur camarade Almeida.