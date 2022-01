Il se rend à Paris pour accompagner sa copine danseuse et ouvre un restaurant argentin qui réunit des stars du football : de Mbappé à Di María en passant par Zlatan

Carlos Muguruza avec Ezequiel Lavezzi

Dans les années quatre-vingt, Carlos Muguruza a une vingtaine d’années et donne des cours de tennis à Lomas de Zamora et se trouve à la croisée des chemins : sa petite amie, une danseuse de théâtre du côlon, elle a été embauchée pour danser Opéra de Paris. Ce qui aurait été un voyage d’accompagnement devient un ultimatum après des mois d’éloignement, et il décide de s’installer dans la capitale française. Des années plus tard, après avoir exercé différents métiers et grâce à sa connaissance du milieu du football depuis sa jeunesse en Argentine, il a pu démarrer un bar de plage dans le quartier de la Bastille, jusqu’à présent à la tête d’un restaurant populaire. Paris et est fréquenté par les joueurs, les entraîneurs et les fans, et sert de quartier général Supporters de Boca Juniors, disent les fanatiques.

– Comment tout cela a-t-il commencé?

– Dans la vingtaine, j’ai enseigné le tennis et joué aussi, mais pas au niveau pour être professionnel. Ma petite amie d’alors (qui est devenue plus tard ma femme) était danseuse au Teatro Colón et elle a eu l’opportunité de danser à l’Opéra de Paris et avec cela, l’opportunité de l’accompagner. Une fois sur place, ça s’est bien passé pour moi car il me restait deux cartons de recommandation que m’avait remis Osvaldo Piazza –le parrain de mon fils-, un formidable défenseur qui était un fief à Saint Etienne qui a atteint la finale de la Coupe d’Europe contre le Bayern Munich de Franz Beckenbauer , Gerd Müller et Sepp Maier, et qui était revenu en Argentine et dirigeait alors Almirante Brown. L’une de ces cartes était celle de Bernard Caiazzo, qui est aujourd’hui président du club, et avec qui nous avons ensuite développé une amitié, au point qu’il a été témoin de mon mariage.

– Alors toi, professeur de tennis et avec une copine danseuse, fais connaissance avec des gens du monde du foot…

– Oui, j’ai toujours été proche des gens du foot, malgré le fait que mes copains de tennis qui allaient jouer en Europe pour de l’argent m’ont dit d’aller à Paris. Je viens de Lomas de Zamora, j’habite près de Los Andes et je suis ami avec Pedro Marchetta, qui dirige l’équipe, et à travers lui, avec Alfio « Coco » Basile, donc je connais bien tout le groupe. Il rassemble toujours tout le monde au restaurant « La Raya » à Buenos Aires, au « Bambino » Veira. Marchetta m’a dit de ne pas quitter le pays, de rester, parce que mon copain est parti tôt et j’ai passé quatre mois seule en Argentine, mais finalement je suis partie parce qu’ils m’ont donné un « ultimatum » (rires).

Carlos Muguruza avec Giovani Lo Celso alors qu’il jouait pour le PSG



– Et c’était difficile au début ?

– Non, ça s’est bien passé pour moi, j’ai été cadre dans une entreprise de copie, puis j’ai ouvert un bar de plage dans le quartier de la Bastille, mais toujours associé au monde du football, et puis j’ai pensé à ouvrir un restaurant avec des bizarreries argentines et en 2010 Avec mon associé, Enrique, j’ai fondé « Volver » au 18 rue Delphine, où tout est argentin, nous sommes fans de la marque country, avec de la bière, du vin, de la viande et même du personnel argentin, et heureusement nous avons toujours beaucoup de gens du football, rugby, polo, tennis, artiste. C’est un lieu de rencontre pour les Argentins et parfois on ferme la route du Pont Neuf, comme pendant la Coupe du monde ou quand on fête la dernière Copa América, ou quand Lionel Messi arrive au PSG.

– Alors la rumeur s’est répandue qu’à Paris il y a des restaurants argentins et des fans de foot.

– C’est vrai, tout a commencé avec l’arrivée de l’Uruguayen Diego Lugano, puis de Javier Pastore, qui a été la première signature majeure du PSG depuis que le groupe qatari l’a acheté. Peu de temps après, « Pocho » Ezequiel Lavezzi -qui aime Paris- a rejoint, puis il a commencé à traîner avec un groupe de joueurs de l’équipe composé du Brésilien Maxwell, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Claude Makelele, le gardien Xirigu.

– Et les joueurs actuels du PSG ?

– Un groupe arrive : Kyllian Mbappe, joueur brésilien, Basque Ander Herrera, Keylor Navas, Mauro Icardi, Leandro Paredes, ngel Di María et j’espère qu’une fois qu’il aura récupéré de son genou, Sergio Ramos viendra. Ce sont des gens très gentils. Ils sont venus avec leurs femmes et nous avons parlé, mais j’ai essayé de les déranger le moins possible. Par exemple, Icardi et Navas aiment les chevaux. Ils ne boivent pas, ils prennent soin d’eux, mais ils s’amusent, ils s’amusent.

Carlos Muguruza avec dinson Cavani au stade Parque de los Príncipes .

– Ça ne doit pas être facile d’en avoir dans un restaurant. Comment allez-vous avec la sécurité?

– Quand ils sont arrivés, ils sont allés dans la chambre haute, que j’ai fermée pour qu’ils soient à l’aise. Je dois jouer le rôle d’un flic pour que personne ne les dérange (rires). Je veille à ce qu’ils puissent garer la voiture correctement. Vous devriez essayer de soulager leur stress.

– Alors j’imagine que tu sais que la question clé arrive…

– (rires) Oui, quand est-ce que Leo Messi vient manger au restaurant…

– C’est comme ça. Il a raison.

– Et oui, c’est la question de tout le monde. Mais il faut attendre qu’il s’adapte bien en ville et il vient. Ce n’était pas facile maintenant parce que partout où il allait, il y avait du monde et il ne pouvait pas bouger tranquillement. Il est arrivé au PSG en août, mois de vacances. Je n’étais même pas à Paris quand il est venu. Mais j’ai parlé aux garçons de l’équipe nationale qui jouent pour le PSG pour célébrer la Copa América, je leur ai dit que je voulais les encourager, et si c’est avec Messi, tant mieux. Bien sûr ce jour-là je fermerai le restaurant pour eux. Les gens n’ont pas besoin de savoir.

– Au restaurant, vous pouvez également regarder les matchs de l’équipe argentine.

– Oui, en fait, pour le match contre le Paraguay, Jumpi Sorín est venu, qui était par ici et qui était un joueur du PSG. Et Mauricio Pochettino et son équipe d’entraîneurs ne sont pas encore arrivés, tous « argento » avec l’ajout de l’Espagnol Jesús Pérez. J’ai connu Pochettino en 2003/04 quand il était joueur du PSG. De nombreux fans du PSG viennent également voir le match ici, même s’ils n’ont pas assisté au match au stade, en raison de la bonne ambiance qui s’est créée.

Carlos Muguruza avec les joueurs du PSG David Luis, Zlatan Ibrahimovic, ngel Di María et Marco Verratti

– Et Carlos Bianchi ?

– Eh bien, je connais Carlos depuis de nombreuses années, pas maintenant, par l’intermédiaire de son ami Piazza, puisqu’il a dirigé le Stade de Reims, avant de revenir en Argentine pour diriger Vélez et Boca. Nous avons les mêmes amis. Il n’était pas très amical, mais de temps en temps, il venait. De plus, il est lié à Boca comme moi, je suis un grand fan et le club de soutien officiel de Boca, reconnu par le club, s’est également réuni ici.

– Sont-ils venus regarder le match ?

– Oui, il y a soixante-dix membres reconnus et beaucoup de Français viennent aussi à cause du sens de Boca dans le monde. Nous avons regardé un match ici et quand il était vraiment tard à cause du décalage horaire, nous sommes allés au bar sur lequel nous nous étions mis d’accord et ils ont pris la batterie et tout ce qui s’y trouvait et nous sommes partis à tout moment. Dans le restaurant, une photo est accrochée avec une chemise signée par Juan Román Riquelme avant qu’il ne prenne la direction actuelle. Mes deux fils sont des fans malades de Boca, même si ma fille ne s’intéresse pas au football.

– Avez-vous remarqué les changements dans le restaurant depuis l’arrivée de Messi ?

– Ce que vous remarquez, c’est qu’il y a une excitation particulière qui s’est intensifiée depuis que le Qatar a acheté le PSG en 2011. Le club grandit beaucoup avec tous les joueurs et l’un d’eux est Edinson Cavani d’Uruguay, qui est très, très proche. .pour aller à Boca l’été dernier. Les gens ne savent pas à quel point il est proche, mais il s’est installé avec Manchester United. C’est un homme que j’aime beaucoup et je continuerai d’insister pour qu’il aille à Boca et grimpe la clôture pour crier des buts comme l’a fait Sergio « Manteca » Martínez. Mais revenons au PSG, comment ne pas être joyeux alors qu’il compte dans ses rangs trois des quatre meilleurs joueurs du monde ? Le seul qui manque est Cristiano Ronaldo.

– Le restaurant s’appelle « Volver ». Retournez-vous habituellement en Argentine ?

– Oui, j’y vais toujours pour les fêtes de fin d’année, pour Noël. J’ai un appartement dans le quartier « Las Cañitas » de Buenos Aires et ensuite je pars généralement en vacances à Punta del Este pendant quelques jours, où je recharge mes batteries avec mes amis uruguayens, même si ces derniers temps je ne peux pas à cause d’une pandémie .

