Il n’y aura pas de concert de Pearl Jam à Prague vendredi, le chanteur se fait mal aux cordes vocales

Prague – Le groupe américain Pearl Jam a annulé sa prestation de vendredi à Prague à l’O2 Arena. Le chanteur Eddie Vedder a mal aux cordes vocales après avoir inhalé la poussière et la fumée d’un feu de brousse à proximité à Lollapalooza en France au cours du week-end. Les visiteurs recevront de l’argent pour les billets rachetés au point de vente, a déclaré le groupe dans un communiqué. Instagram Profil.

« Nous espérons qu’Ed se rétablira avant la représentation de demain (vendredi). Il a rendu visite à un médecin à Prague et a poursuivi son traitement, malheureusement il n’a toujours pas de voix », a annoncé le groupe aux fans, à qui ils ont exprimé leurs « sincères excuses ». « Nous avons toujours des spectacles inoubliables ici chez vous et nous sommes aussi déçus que vous », a écrit Pearl Jam.

Le concert de Prague était déjà la deuxième fois que le groupe devait annuler en raison des problèmes de corde vocale de Vedder. Le concert de mercredi à Vienne n’a pas non plus eu lieu. Selon le groupe, la voix du chanteur a été endommagée par la chaleur à 40 degrés, la poussière et la fumée lors du concert du 17 juillet près de Paris.

Pearl Jam a été formé en 1990 à Seattle, aux États-Unis, d’où sont également issus Soundgarden ou Alice in Chains. Malgré leurs désaccords avec des « établissements musicaux » tels que Ticketmaster, le groupe est devenu l’un des groupes musicaux les plus populaires des années 1990. Avec Nirvana, ils sont l’un des principaux représentants du style rock grunge, auquel Pearl Jam a grandement contribué en 1991 avec leur album Ten, qui contenait des succès tels que Alive, Jeremy et Even Flow.