Il n’y a que 5 083 propriétés actives dans l’hébergement local à Lisbonne et Porto – Économie

Le Registre national des logements locaux (RNAL) a montré qu’il y avait 18 953 propriétés enregistrées à Lisbonne et 8 615 propriétés à Porto en juillet de cette année, mais le nombre réel d’appartements actifs différait considérablement, selon les informations de ce lundi. Publique. Selon les données citées par le journal, les deux plus grandes villes du pays comptaient plus de 5 000 propriétés actives dans l’hébergement local et pas plus de 27 500 unités enregistrées.

Le croisement des données de RNAL avec des propriétés effectivement répertoriées sur des plateformes de réservation comme AirBnb et Booking montre une baisse soudaine. Au lieu des 27 568 logements locaux répertoriés à Lisbonne et Porto, seuls 16 256 étaient effectivement répertoriés sur la plateforme de réservation (dont 10 148 à Lisbonne et 6 108 à Porto). En regardant ceux qui ont pris des réservations et enregistré des taux d’occupation, les chiffres étaient encore plus différents. En juillet, il n’y avait que 5 083 propriétés : 2 789 appartements actifs à Lisbonne et 2 294 propriétés à Porto, a écrit Público, citant un analyse réalisée par une société spécialisée dans les statistiques sectorielles Confidencial Imobiliário. Par rapport à décembre 2019, dans la période pré-pandémique, 7 870 établissements d’hébergement locaux étaient moins actifs.