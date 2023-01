Il n’était qu’à quelques jours de la mort. Un Européen emprisonné en Iran entame une grève de la faim

Bernard Phelan s’est rendu en Iran le 17 septembre, soit le lendemain de la mort tragique de la femme kurde Mahsa Aminíová ( Plus d’informations ).

Phelan est emprisonné à Mashhad, la deuxième plus grande ville d’Iran. Pendant ce temps, les autorités iraniennes ne lui ont pas permis d’avoir un contact direct avec ses proches et ont ignoré toutes les demandes françaises et irlandaises de libération. Ils l’ont accusé de plusieurs crimes, dont la diffusion de propagande anti-régime.