il n’échappera pas à la sélection s’il est condamné

Après des années loin de l’équipe nationale, après son conflit avec Mathieu Valbuena, Karim Benzema Il a remis le maillot de la France et n’a plus jamais voulu le retirer. Et, évidemment pour le grand moment, les Français rêvent de le voir dans l’équipe pour de nombreuses années à venir.

Par conséquent, avant une décision immédiate de la Cour, Noël le Graet, président de la Fédération française de football, n’a pas hésité et ratifier le maintien de l’attaquant du Real Madrid Au-delà des possibilités de votre phrase : « L’entraîneur continuera d’être en charge de la sélection et Benzema ne sera pas expulsé en raison d’éventuelles sanctions légales. »

Même s’il est condamné à un acquittement de prison, il pourrait faire appel et l’appeler à continuer à jouer pour l’équipe nationale dans les prochains mois. « n’aurait aucun rapport avec cette phrase », a-t-il assuré dans son dialogue avec Le Parisien.

Par ailleurs, le président de la FFF a déclaré que n’interviendra « jamais » avant l’entraîneur, Didier Deschamps, pour lui dire de ne pas compter sur lui. C’est Didier qui doit se demander si, d’un point de vue sportif, il est apte à jouer pour les Bleus ». pointa-t-il.

Pour être précis lundi dernier le coach a parlé de Benzema et l’anticipe « candidat sérieux » pour le Ballon d’Or, dont le gagnant doit être connu avant le 29 novembre.

« Pas parce que je suis l’entraîneur ou parce qu’il est français, mais à cause de ce qu’il a fait avec son club et avec l’équipe de France cette année », avis.

Demande du procureur

Les procureurs demandent aux joueurs du Real Madrid 10 mois d’emprisonnement acquitté de conformité et 75 000 euros d’amende pour son implication présumée en tant que complice dans une tentative de chantage à Valbuena, avec des vidéos à contenu sexuel.