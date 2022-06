Il ne fait pas encore si chaud. Un avant-goût du futur, disent les experts

« Je n’arrive pas à croire que nous ne soyons que le 19 juin. C’est sans précédent de voir une telle chaleur si rapidement », a conclu l’expert météorologique britannique Scott Duncan le week-end dernier. Sous sa publication sur Twitter, il a publié une carte montrant les températures extrêmes de dimanche dans plusieurs pays européens.

Une autre chaude journée historique en Europe. Je ne peux pas croire que ce n’est que le 19 juin. C’était sans précédent d’assister à un tel niveau de chaleur en ce début d’année. De nombreux records de juin ont été battus par de larges marges. Plusieurs records nationaux de juin l’égalent ou le cassent. pic.twitter.com/cpDySkCxhV -Scott Duncan (@ScottDuncanWX) 19 juin 2022

La République tchèque était là aussi, où le record de 2019 a été battu d’un dixième de degré, lorsque les météorologues d’ež ont mesuré 39 ° C. La liste des températures élevées de dimanche comprend également la ville polonaise de Slubice (38,3 ° C), la municipalité de Gamprin Liechtenstein ( 36,9°C), l’île suisse de Beznau (36,9°C) et la ville allemande de Cottbus (39,2°C). ).

En Allemagne, selon le service météorologique local, cela signifie résoudre le record absolu (quel que soit le mois où la température a été mesurée) depuis le début de la mesure en 1888. Le précédent record était de 38,9°C et a chuté en 1921.

Dans la station balnéaire française de Biarritz, ils ont enregistré samedi 42,9°C, soit la température la plus élevée jamais mesurée à cet endroit. Quelques jours plus tôt, un autre record français avait été battu – cette année, la température a d’abord atteint 40°C dans le village de Saint-Jean-de-Minervois, dans le sud-ouest du pays. Les records de juin sont tombés la semaine dernière dans de nombreux endroits en France.

Juste avant la France, la chaleur a frappé l’Espagne, où avant de Le mois de juin le plus chaud depuis environ 70 ans.

La chaleur affecte également la mer Méditerranée. Sa surface au large des côtes espagnoles et françaises est cinq degrés plus chaude que la moyenne.

#ImageOfTheDay Les vagues de chaleur n’ont pas seulement un impact sur la vie terrestre Les eaux de la mer Méditerranée ont également été affectées par les récentes températures extrêmes Le 19 juin, la température de surface de la mer le long de la côte et a montré une anomalie de + 5°C ️@CMEMS_EU Données pic.twitter.com/5gCvXAJSNY – DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) 20 juin 2022

La chaleur a menacé la santé de millions d’Européens ces derniers jours. Par exemple, uniquement en France payé alerte rouge et orange pour 45 millions de personnes. En plus des températures élevées, les vagues de chaleur entraînent également une diminution de la qualité de l’air en raison de l’augmentation des valeurs d’ozone au niveau du sol.

En République tchèque, la valeur de ce gaz, qui résulte de la réaction chimique de diverses substances émettrices avec le rayonnement solaire, est la plus élevée dans le nord-ouest du pays, à Prague et à Pilsen. L’ozone au niveau du sol peut causer des troubles respiratoires, des maux de tête et une irritation des yeux.

Les journées très chaudes et ensoleillées présentent non seulement un risque pour la santé en raison de la chaleur et de l’intensité du soleil, mais entraînent également un autre problème – des concentrations élevées d’ozone au niveau du sol. Au cours des deux derniers jours, la valeur limite (en rouge) a été dépassée dans notre région NW. #ozone # qualité de l’air pic.twitter.com/rxylYV1O7S – Jachym Brzezina (@Jachym) 20 juin 2022

Les chercheurs avertissent que l’augmentation de la fréquence et de l’intensité de la chaleur est le résultat direct du changement climatique mondial. Selon la porte-parole de l’Organisation météorologique mondiale, Clare Nullis, cela est le résultat de grandes quantités de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et les vagues de chaleur actuelles sont « malheureusement un signe avant-coureur de l’avenir ».