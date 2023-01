Il n’atteindrait pas les championnats du monde. Ledecká souffre toujours d’une fracture de la clavicule

Ledecká a pris sa décision finale de ne pas participer aux prochains championnats du monde à Courchevel, en France, après avoir subi un examen jeudi, après quoi les médecins eux-mêmes lui ont conseillé de renoncer définitivement à cette participation. Il y a encore une chance que la blessure s’aggrave. « Ce type de fracture de la clavicule peut avoir un processus de guérison compliqué. Esther se développe actuellement très bien. Cependant, il devait encore faire attention, car ses os étaient encore un peu plus fragiles. Lorsqu’il dépasse le but, ses épaules sont lourdement chargées d’impact et de mouvement. Dans la vie normale mais Esther n’est plus limitée d’aucune façon et peut même commencer à renforcer ses membres supérieurs. Je suis très confiant que nous verrons Ester skier cette saison », a partagé Pavel Kolář, physiothérapeute du célèbre athlète tchèque, sur la blessure de Ledecka.

La reine tchèque de l’hiver n’a eu d’autre choix que de respecter les prétentions des experts et ainsi préparer une partie de la saison après les championnats du monde de ski en France. « Jusqu’au dernier moment, j’ai cru que je pouvais atteindre les championnats du monde de ski. Je suis en pleine forme, mais je ne peux pas encore me précipiter dans la neige. Pendant un moment, j’ai été attristé par les déclarations du Dr Sperner et Professeur Kolář, mais j’ai compris que le plus important, c’est que mes épaules soient à nouveau à 100 %. Pendant la course, cela demande beaucoup de travail, surtout au départ et, bien sûr, lorsque vous franchissez la porte à cent et à trente kilomètres, il y a un impact énorme sur tout le corps, qui peut encore détruire le travail des médecins », a notamment déclaré Ledecká.

Qu’on le veuille ou non, même le patron de l’Association des skieurs de la République tchèque, David Trávníček, a dû respecter cette décision. C’est dommage qu’il n’y soit pas allé, car il aurait été l’un des candidats à la médaille, a-t-il déclaré aux médias. Trávníček a également commenté la situation contractuelle représentative de Ledecká. Il en avait besoin en raison de sa possible participation aux championnats du monde de snowboard, où il voulait faire le slalom géant et le slalom parallèle sur un snowboard. « Il y a eu du développement, mais pas assez de progrès pour signer le contrat. Nous pensons qu’il y a une fin positive, mais nous n’en sommes pas à cette fin positive. Nous verrons, nous ferons de notre mieux pour finaliser l’accord, mais il faut être équilibré des deux côtés, a-t-il dit.

Pour être complet, c’est Trávníček qui dirigeait l’agence Sport Invest à l’époque (en 2018) où il négociait un contrat du côté de Ledecka avant de passer à une autre partie. Au printemps dernier, Ledecká a mis fin à son partenariat avec l’agence.