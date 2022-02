Il faut montrer les dents, dit la crise en Ukraine Les élèves. Selon Koten, le conflit s’intensifie dans les médias – T24 – Télévision tchèque

Le ministre russe de la Défense a annoncé au président Poutine qu’une partie des exercices militaires était terminée. Les exercices sont la raison officielle de Moscou pour la concentration de cent trente mille soldats à la frontière avec l’Ukraine. Dans le même temps, les États-Unis estiment que la Russie peut attaquer militairement son voisin à tout moment. Le chancelier allemand Olaf Scholz s’est également rendu à Kiev.

Le sénateur Pavel Fischer n’a vu aucun changement dans les tensions. Il a cité le président allemand Steinmeier disant que tout blâme pour le conflit incombe à la Russie et au président Poutine personnellement. On a dit que personne ne l’arrêterait ou ne le critiquerait chez lui, les citoyens russes ont été liquidés. « Poutine est comme un train en fuite qui s’écrase à toute vitesse dans une gare civilisée, où certaines règles de sécurité s’appliquent toujours. Les trains doivent être arrêtés », a-t-il déclaré.

Selon le président du comité de sécurité de la Chambre Pavel áček (ODS), la question est de savoir comment Poutine peut « sortir de la situation », si les chars partiront après la fin des exercices ou si la guerre commencera. Selon lui, cela dépend si le président russe se sent acculé – selon áček, il devrait sortir de la situation avec un grand honneur. « Il peut planifier des querelles et des guerres avec son environnement (…) parce qu’il a un mandat illimité. Cette crise est aussi causée par un déficit démocratique », a-t-il dit, ajoutant qu’il fallait montrer « les dents » que l’Occident est derrière l’Ukraine.

Selon marda, il n’y a pas de temps à perdre

Radek Koten (SPD), membre du comité de sécurité de la Chambre, a estimé que le traité de paix sur les armes de Minsk à l’Est n’avait pas été respecté depuis longtemps, en particulier par l’Ukraine. Il n’aurait pas réalisé que la partie russe ne voulait pas agir. « En ce qui concerne la Fédération de Russie, elle est fondamentalement coincée, le convoi se dirige vers l’est, mais on nous dit constamment que la Fédération de Russie est l’agresseur », a-t-il dit, ajoutant que toute la situation semblait « s’aggraver ». aux médias. .crée des attentes contradictoires.

Le président du CSSD, Michal Smarda, pense qu’il n’y a pas de temps pour « suer et faire du battage » et que l’Europe doit être unie en termes de sécurité et de situation économique. Par exemple, il devrait insister pour que les pays puissants ne négocient pas de meilleures conditions avec la Russie, par exemple pour les importations de gaz. « Pour éviter de tomber dans le danger et la pauvreté énergétique, causés, entre autres, par ces tensions, mais qui inquiètent plus la République tchèque que, par exemple, l’Allemagne », a-t-il déclaré.