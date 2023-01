Une adaptation du roman inachevé de l’écrivain français Gustave Flaubert, dans lequel ils excellent Ji Sovk et Miroslav Hornekest apparu pour la première fois sur les écrans le 20 janvier 1973.

Les événements de deux femmes étranges, Frantik Divia Bartolomje Bouvard dans le sous-sol de Sovek et Cyril Justen Roman Pcuchet, joué par Hornek, se déroulent dans la campagne française au XIXe siècle.

Les personnages les plus marquants sont sans doute Bouvard et Pcuchet de Sovek et Hornek, mais d’autres acteurs peuvent les étayer. Par exemple Vra Tichnkov comme le maussade Hemanka, Jaroslav Mouka par opposition à Guy de la ferme allemande, Libou Havelkovqui joue le rôle de Widow Burden Widow, ou Josef Dvok comme hôtesse et partenaire dans l’inspection des deux vieux chiens.

Outre les acteurs, la théâtralité de Dietl et les talents d’improvisation de Sovek et Hornek, la ville dans laquelle elle a été tournée a également permis à la série d’avancer rapidement.

Les films ont réussi à créer l’illusion parfaite de la campagne française à la périphérie de Prague, dans une maison d’hôtes appelée Trojanv mln près de Suchdol, où Mikol Ale se divertissait autrefois.

Et l’un des plus anciens villages de la région, où la farine n’avait pas été moulue depuis longtemps, est devenu la ville où Bouvard et Pcuchet cultivaient à nouveau des pastèques, pétrissaient un chien avec des cochons et des chèvres avec des moutons dans les étables, se dévouaient. que ce soit pour rechercher des crânes humains ou construire des grottes, vn Pcuchet est un reclus.

Puis la tragédie a frappé, le fils unique de Hornk, Jan Toti, a eu une crise d’épilepsie et est tombé dans la piscine, où il s’est noyé.