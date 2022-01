Il était courageux et avait des principes, ami et politicien se souvenait de feu Petr Uhl

Ses amis, collègues, journalistes, diplomates et politiciens dissidents se souviennent de Petr Uhl comme d’un homme courageux et de principes qui a promu ses opinions indépendamment du régime au pouvoir et de l’opinion majoritaire. Beaucoup d’entre eux ont rappelé qu’en raison de sa conviction, Uhl avait passé neuf ans en prison pendant la normalisation et n’avait cessé de défendre les droits de l’homme même après novembre.

Uhl est un homme dévoué, travailleur et tolérant qui peut accepter un homme avec une opinion complètement différente, dit sa petite amie de longue date et ancienne dissidente Dana Němcová. Journaliste et publiciste, prisonnier politique, signataire de la Charte 77 et homme politique de gauche, décédé aujourd’hui des suites d’une longue maladie, il a 80 ans.

« Je l’aime beaucoup, bien que nous ayons des opinions différentes, mais nous nous sommes rencontrés dans la Charte 77 et au Comité pour la défense des procureurs injustes », a déclaré Němcová. « C’était un homme très dévoué, comme en témoigne le fait qu’il était prêt à passer des années dans le crime », a-t-il ajouté.

En tant que co-fondateur de la Charte 77, Uhl a signé son texte début décembre 1976. Il a été licencié et condamné à cinq ans de prison en 1979, avec Václav Havel, Jiří Dienstbier et Václav Benda. Plus tôt, en 1971, Uhl, jugé avec d’autres dans l’un des premiers tribunaux politiques après 1968, avait quitté le tribunal avec une peine inconditionnelle de quatre ans pour avoir renversé la république.

Comme Němcová, Mgr Václav Mal est le porte-parole de la Charte 77. « Petr Uhl était un homme courageux et égal qui n’a pas changé ses attitudes ou ses opinions en fonction des attentes sociales d’aujourd’hui. Pour ses convictions, il a connu de nombreuses difficultés de la part des autorités. d’uniformisation et d’incompréhension de la part de ceux qui pensent autrement », a déclaré Malý. .

« Il a fermement persisté à défendre les droits de l’homme et a été libre de tout carriérisme. Il était inconcevable combien il avait perdu à cause de la dissidence depuis le moment de la dissidence.

Petr Uhl est également rappelé sur les réseaux sociaux par les politiciens contemporains, qui mettent généralement en avant ses vues inébranlables. Le nouveau Premier ministre et président de l’ODS, Petr Fiala, a déclaré qu’il respecte Uhla pour son courage et sa persévérance dans la lutte contre le régime totalitaire.

« Petr Uhl était un homme extraordinaire qui a toujours tenu bon. Il a combattu le régime communiste et gagné la démocratie. Sa voix se perdra dans la sphère publique. Sincères condoléances à la famille », a déclaré Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). .

« Nous pleurons Petr Uhl, décédé aujourd’hui à l’âge de 80 ans. Il était dissident, journaliste, co-fondateur et signataire de la Charte 77, titulaire de hautes distinctions internationales – dont une Grand-Croix du Mérite avec une étoile – et démocrate. qui est formidable », a déclaré l’ambassadeur d’Allemagne à Prague Andreas Künne. que son état décerne à Uh une haute distinction fédérale.

L’ambassadeur de France en République tchèque, Alexis Dutertre, a également mis en avant son point de vue d’homme qui s’est battu pour vivre dans un pays libre et défendre la démocratie. « Je lui ai dit au revoir mardi dernier alors qu’il voulait voir une dernière fois le Palais Buquoy, où (le président français de l’époque) François Mitterrand venait entendre et soutenir les dissidents », a rappelé le diplomate lors d’une rencontre inoubliable à l’ambassade de France à Prague. 1988. , auquel participait également Uhl. .

Le sénateur indépendant Pavel Fischer a qualifié Uhl de grande personne et d’Européen. « J’admire la persévérance dont il fait preuve pour défendre la liberté humaine et protéger ceux qui sont injustement persécutés. Un homme qui – comme il le dit – peut se sentir libre même en prison. Je veux dire toute sa famille », a-t-il écrit sur Twitter.

Les Verts présentent également leurs plus sincères condoléances à la femme d’Uhlov, Anna abatová, et à leurs enfants. Coal a été membre du Parti vert de 2002 à 2007. Peu de temps après la révolution de novembre, il a également été membre de l’Assemblée fédérale pour le Forum de la société civile. Au début des années 1990, il a dirigé l’agence de la maternelle, a travaillé pendant de nombreuses années comme commentateur. pour le quotidien Právo, et était représentant du gouvernement pour les droits de l’homme. .