« Il est venu via Whatsapp. » Babiš et les politiciens du gouvernement se narguent avec un soutien électoral sur le réseau

Deux jours avant l’élection présidentielle, le candidat Andrej Babiš a partagé sur son compte Facebook des déclarations fictives d’hommes politiques du gouvernement, affirmant qu’ils « étaient venus à lui via Whatsapp ». Les déclarations à Babiš lors de l’élection ont exprimé leur soutien. Par exemple, la présidente de la Chambre des représentants, Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), a répondu au message, qui à son tour s’en est pris à Babiš avec de la désinformation de « l’autre côté des barricades ».

Le compte de Babiš a commencé à partager la déclaration absurde pour la dixième fois mercredi matin. « Nous ne pouvons pas gérer cela dans l’UE maintenant. J’ai besoin d’un partenaire fort et expérimenté. C’est pourquoi je voterai pour Andrej Babiš », a lu une déclaration que Babiš (ou « Whatsapp ») liée au Premier ministre Petar Fial dans son message .

Plus tard, il a également publié de fausses déclarations de Pekarová Adamová, qui contenaient également des fautes d’orthographe, et du ministre de l’Intérieur Vít Rakušana (STAN). « Les gens, ça suffit. Je ne peux pas rire », a ajouté Babiš.

La réponse ne tarde pas. Le compte ODS du gouvernement sur Twitter a publié sa propre bannière avec l’image de Babiš et les mots : « Ce gouvernement aide le peuple. C’est pourquoi Fiala ».

Il est venu via Whatsapp 🤓 pic.twitter.com/vZm8J8Jpbf – ODS (@ODScz)

11 janvier 2023

Pekarová Adamová est allé plus loin dans le chaos général. « Je suis profondément déçu par les actions de M. Babiš. Hier soir, au sujet du vin français de son vignoble privé, nous avons clairement indiqué que mon approbation était strictement confidentielle et ne serait pas rendue publique. Il a de nouveau rompu sa parole. Je n’ai pas pu m’empêcher changer d’avis et exprimer mon soutien à M. Bašt », a-t-il écrit depuis la récession sur Twitter. Ainsi, il a évoqué le cas des châteaux et autres propriétés du sud de la France, qui appartenaient à Babiš et qui étaient soupçonnés de fraude fiscale. Nous avons écrit plus à ce sujet ici.

Je suis très déçu des actions de Pak Babiš. Hier soir, devant du vin français de son vignoble privé, nous avons expliqué que mon approbation était strictement confidentielle et ne serait pas rendue publique. Il a de nouveau rompu sa promesse. Je n’ai d’autre choix que de changer d’avis et d’exprimer mon soutien à M. Bašt. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a)

11 janvier 2023

Jaroslav Bašta, membre du SPD et signataire de la Charte 77, était considéré comme une menace pour Babiš car il pouvait participer au vote électoral.

L’élection présidentielle débutera le vendredi 13 janvier.