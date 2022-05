« Il est armé d’une caméra. » Mais Israël nie avoir blâmé le journaliste

La version palestinienne de l’incident a également été confirmée par un photographe du bureau français de l’AFP, également présent sur les lieux de la fusillade. L’Autorité palestinienne a déclaré que « le gouvernement israélien assume l’entière responsabilité de ce crime odieux ». Selon lui, tuer Aklah « fait partie de la politique de l’occupation visant à cibler les journalistes pour cacher la vérité et commettre secrètement des crimes ».

Il portait également un casque et un gilet pare-balles. pic.twitter.com/fYCMQqxlxf

Le directeur d’Al Jazeera, Giles Trendle, a déclaré que la télévision était choquée et attristée par le meurtre de l’employé. Il a également rappelé qu’il y a moins d’un an, Israël avait bombardé un immeuble de grande hauteur à Gaza, qui abrite la branche d’al-Jazeera, ainsi que les bureaux de l’agence de renseignement américaine AP.

L’Autorité palestinienne a demandé à la communauté internationale de former une commission indépendante pour enquêter sur l’incident. Le porte-parole militaire Avi Kochav a déclaré que les Palestiniens avaient le corps d’un journaliste et ont refusé de procéder à un examen pathologique conjoint.

L’armée israélienne affirme qu’Aklah a probablement été tué par des militants palestiniens qui ont attaqué des soldats israéliens. « Au cours de l’opération au camp de réfugiés de Fetus, les suspects ont ouvert un feu nourri sur les soldats et lancé des explosifs. Les troupes israéliennes ont riposté. Nous avons identifié l’intervention », a déclaré l’armée dans un communiqué.

L’affirmation de l’armée a également été soutenue par le Premier ministre Naftali Bennett, qui a publié une vidéo dans laquelle l’un des combattants palestiniens criait : « Nous avons frappé un soldat, il est allongé par terre ». Mais Bennett soutient qu’aucun Israélien n’a été blessé lors de l’intervention. . Cependant, les vidéos publiées par al-Jazeera sont très différentes et prises d’endroits différents, il est très difficile de s’y retrouver dans les vidéos.

Dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères Jair Lapid a souligné la nécessité de protéger les journalistes dans les zones de conflit et a qualifié l’enquête sur la mort d’Aklaha de la responsabilité des deux parties.

Le meurtre d’un journaliste pourrait avoir un impact non seulement sur le conflit israélo-palestinien, mais aussi sur la scène politique intérieure en Israël. En dernier recours, cela pourrait entraîner la chute du gouvernement. Le parti islamiste Ra’am, dont le chef Mansour Abbas a récemment suspendu sa coopération avec d’autres partis du gouvernement, siège également dans la large coalition israélienne.

Il doit tenir une conférence de presse mercredi matin pour annoncer une réunion avec la coalition. Cependant, il a annulé l’annonce, qualifiant le meurtre d’Aklah de crime israélien et appelant à une enquête internationale sur l’incident.

2 \ Bennett fonde son affirmation sur des vidéos enregistrées par des Palestiniens et partagées sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, le tireur palestinien dit : « Nous avons frappé un soldat, il est allongé par terre ». pic.twitter.com/4RrarlzgIc

L’intervention dans le camp de réfugiés de Fetus est l’une des nombreuses actuellement menées par l’armée israélienne en réponse aux attentats terroristes de ces dernières semaines. L’agresseur de la colonie d’Elad, qui a tué trois Israéliens la semaine dernière, était originaire de Janin. La ville et le camp de réfugiés attenant sont considérés comme le principal bastion de la résistance palestinienne contre l’occupation israélienne.

Aklah travaille pour al-Jazeera depuis 1997 et a acquis un grand respect dans le monde arabe grâce à son travail en Israël, à Jérusalem et en Cisjordanie. En plus de la citoyenneté palestinienne, il a la citoyenneté américaine, a déclaré l’ambassadeur américain en Israël, Tom Nides.