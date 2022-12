La vente aux enchères extraordinaire à Fontainebleau, en France, a été annoncée par la maison de vente aux enchères Osenat samedi dernier. Le propriétaire d’origine n’a pas souhaité être nommé, la maison de vente aux enchères a simplement indiqué qu’il vivait dans une région française d’outre-mer et a ajouté quelques détails sur le passé du vase.

Le vase Tianqiaoping est un type de vase sphérique qui a commencé à être produit pendant la dynastie Ming, qui a régné sur la Chine du XIVe au XVIIe siècle, et qui est toujours produit aujourd’hui.

« Depuis que nous l’avons publié dans le catalogue, nous voyons tout bouger. Les Chinois viennent voir le vase. Et il y a plus. L’expert dit qu’il pense toujours que le vase n’est pas vieux », souligne Laborde.

Cependant, les parties intéressées et leurs experts ont une opinion différente. On dit que le vase date du XVIIIe siècle, ce qui en fait un excellent objet de collection. L’enchère a finalement été remportée par l’acheteur chinois, qui a payé 7,7 millions d’euros (environ 188,8 millions de couronnes) plus 1,4 million d’euros (34 millions de couronnes) pour le coût du vase.