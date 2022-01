Il demande en vain son rapatriement. Une jeune Française de l’Etat islamique meurt dans un camp syrien

« J’ai été choquée. Les femmes dans les camps mouraient en toute connaissance du pays », a déclaré mercredi l’avocate Marie Doséová, annonçant le décès d’un citoyen français de 28 ans en Syrie. Une femme qui a rejoint les terroristes de l’Etat islamique en 2014 a laissé derrière elle sa fille de six ans.

Une Française emprisonnée dans le camp de réfugiés d’al-Rodj souffre de diabète et, selon son avocat, a écrit des dizaines de lettres aux autorités françaises depuis 2019 pour demander son rapatriement en raison de son état de santé. La femme, dont le nom n’a pas été communiqué à sa famille, a besoin de doses régulières d’insuline. Cependant, il ne l’a pas eu dans le camp.

« Je n’arrêtais pas de leur dire : si vous ne le ramenez pas, il mourra. La réponse est zéro », a déclaré l’avocat citant l’avocat. Le New York Times. Ainsi, sa cliente est devenue la première Française à mourir dans les camps syriens. Mais ce ne sont que des chiffres officiels, la réalité est peut-être différente, il y a peu de nouvelles venant de l’établissement.

Un groupe de familles détenues en Syrie a reçu des informations sur le décès. C’est basé sur un message envoyé par une autre femme française qui a été détenue via l’application WhatsApp.

Selon l’expert terroriste Thomas Renard, directeur du Centre international de lutte contre le terrorisme à La Haye, environ deux cents femmes européennes et plus de 650 enfants vivent dans les camps syriens d’al-Rodj et d’al-Hul depuis près de trois ans.

Leur avenir n’est pas clair – les gouvernements européens les ont abandonnés et les ont confiés à l’autonomie kurde dans le nord de la Syrie. Il n’avait pas d’argent pour faire fonctionner le camp, donc les maladies s’y propageaient souvent et les violences sexuelles étaient également monnaie courante. Vivre dans la pauvreté dans les camps est également alimenté par l’extrémisme, et l’idéologie du djihad persiste pour beaucoup, malgré les mauvaises expériences du califat criminel d’Abu Bakr Baghdadi.

La France compte à elle seule 80 femmes et 200 enfants dans ces camps, mais a rejeté les appels à leur rapatriement. La Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne et la Suède ont rapatrié des dizaines d’enfants et de mères ces derniers mois, aidés par des experts du terrorisme, des organisations à but non lucratif et des organisations internationales telles que les Nations Unies.

Sans intégration, les enfants deviennent djihadistes

L’année dernière, le vice-ministre de la Défense, Michael Mulroy, a pris note des conditions dans lesquelles vivent les enfants dans le camp d’al-Húl. Beaucoup d’entre eux ont étudié l’idéologie de l’État islamique parce qu’ils ne rencontreraient pas les autres dans les camps. À moins que la communauté internationale ne trouve un moyen de les intégrer dans la société, la prochaine génération de djihadistes en sortira.

Pourtant, malgré la pression des États-Unis et les conseils d’experts, la France n’a pour l’instant adopté que 35 enfants, tous adultes. Il procède au cas par cas et privilégie les orphelins et les enfants abandonnés par leur mère. La Grande-Bretagne, qui a révoqué cette année la citoyenneté du djihadiste Shamime Begum, revient à rapatrier ses citoyens.

Le gouvernement français soutient que les femmes devraient être jugées dans les pays où elles ont commis leurs crimes – appartenant le plus souvent à des organisations terroristes. Parfois, les femmes en deviennent une partie active et deviennent, par exemple, des membres de la police religieuse, qui imposent des barrages routiers stricts.

Les députés n’ont pas été autorisés à entrer dans le camp. En raison de la pression de Paris

Mais les femmes ne sont pas jugées en Irak ou en Syrie, à quelques exceptions près – les crimes sont souvent difficiles à prouver et les gouvernements kurdes ne sont pas reconnus internationalement.

Selon Letta Tayler de Human Rights Watch, la mort de la Française a été facile à prévenir car les autorités connaissaient depuis longtemps sa maladie. Tayler l’a qualifié de « signe de négligence de cette population » par les États qui transfèrent la tâche de prendre soin de leurs citoyens à des acteurs non étatiques, en l’occurrence les Kurdes.

En février, la pièce maîtresse Pierre Morel-À-L’Huissier a publié une lettre ouverte critiquant l’attitude du gouvernement français. Il a en fait écrit sur « une lâcheté politique profondément inhumaine », qui pourrait avoir des « conséquences désastreuses ».