Il apporte les sports d’hiver le samedi – des nouvelles sportives sur le hockey sur glace, les sports d’hiver et plus

Les sports d’hiver approchent à grands pas de la fin de leur saison de Coupe du monde. Les prochaines compétitions de Coupe du monde sont au programme en biathlon, ski alpin et ski nordique.

Les Jeux olympiques d’hiver de Pékin sont terminés, le sprint final de la Coupe du monde d’hiver 2021/22 est en cours. Ce week-end, il y a plus de temps forts sur les pistes, les pistes de ski de fond, les sauts à ski et les patinoires.

biathlon

Coupe du monde à Kontiolahti, Finlande

12h45 : Sprint, femmes, 7,5 kilomètres (ZDF et Eurosport)

15h30 : Sprint, messieurs, 10 kilomètres (ZDF et Eurosport)

Ce n’était pas suffisant pour les skieurs allemands de la Coupe du monde en Finlande pour une place sur le podium du relais. Au début, il y avait une quatrième place pour les femmes et les hommes. Cela devrait être augmenté si possible dans les premières courses individuelles après les Jeux olympiques d’hiver de Pékin. Ce sera particulier pour Erik Lesser : après avoir annoncé sa retraite à la fin de la saison, il a eu peu de chance de faire correctement ses adieux. Kontiolahti est un endroit spécial pour les Thuringiens. En 2015, le joueur de 33 ans est devenu double champion du monde dans les jungles de la Carélie du Nord.

skier dans les Alpes

Coupe du monde à Lenzerheide, la Suisse

10h : Super-G, femmes (ZDF et Eurosport)

Coupe du monde à Kvitfjell, Norvège

11h30 : départ hommes (ZDF et Eurosport)

Kira Weidle était encore une fois la seule allemande partante en Super-G à Lenzerheide – et une voltigeuse. La plus sinueuse des deux disciplines de vitesse convient moins à Starnberger que la descente, et il est toujours légèrement blessé par sa chute à l’entraînement il y a une semaine à Crans-Montana. Pour les hommes, la dernière race avant la fin de la saison est à Kvitfjell. Les Allemands Dominik Schwaiger, Romed Baumann et Josef Ferstl sont actuellement dans le top 25 du classement général de la discipline, et ils seront ensuite autorisés à débuter en France. Cependant, dans la descente de vendredi, seul Simon Jocher de l’équipe allemande a réussi à convaincre à la septième place.

Combinaison nordique

Coupe du monde à Oslo

09h00 : Saut à Ski (Eurosport)

14h30 : dix kilomètres de ski de fond (ZDF et Eurosport 2)

Le dernier week-end de combiné nordique est au programme. Dans la Coupe du monde dans son ensemble, la question est : Johannes Laparter d’Autriche ou Jarl Magnus Riiber de Norvège ? L’équipe allemande autour du champion olympique individuel Vinzenz Geiger cherchera également à se battre pour le podium comme d’habitude. Pour cela, le protégé de l’entraîneur national Hermann Weinbuch doit avant tout avoir raison en saut à ski.

saut à ski

Coupe du monde à Oslo

13h00 : individuel colline femme (ZDF)

17h00 : Individuel grand tremplin hommes (ZDF et Eurosport)

Beaucoup d’argent dans la série de concours air brut, le prestigieux maillot jaune à la Coupe du monde dans son ensemble : pour Karl Geiger, médaillé de bronze aux JO, l’enjeu est de taille pour accélérer la fin de saison. En deux simples au légendaire Holmenkollen d’Oslo, Geiger a l’opportunité de combler l’écart avec Ryoyu Kobayashi du Japon. À partir du week-end prochain, il n’y aura que des vols : d’abord aux championnats du monde de vol à Vikersund, puis aussi à Oberstdorf et Planica.

Langlauf

Coupe du monde à Oslo

10h00 : départ groupé 30km femmes (Eurosport 2)

Therese Johaug est en fait difficile à battre sur cette distance. Le Norvégien a dominé le ski de fond de longue distance pendant des années. Johaug a annoncé vendredi la fin de sa carrière via Instagram. « Je ne veux pas vraiment que ce voyage se termine, mais il y a du temps pour tout », a écrit Johaug. L’équipe allemande de ski de fond de Peter Schlickenrieder cherche également à obtenir de nouveaux succès après un parcours olympique sensationnel.

patinage rapide

Championnats du monde de sprint et du concours multiple à Hamar

18h04 : sprint par équipe, hommes 18h15 : sprint par équipe, femmes

Avant la décision du sprint par équipe, les athlètes polyvalents s’affrontent lors de leur première journée de compétition. Contrairement à ses plans initiaux, Claudia Pechstein, 50 ans, s’est attaquée aux 500 mètres et 3000 mètres à quatre voies le premier jour et aux 1500 mètres et 5000 mètres le deuxième jour. En plus d’un record olympien avec huit participations, Inzellerin Leia Behlau a débuté sur le bateau viking de Hamar, mais comme la Berlinoise n’avait aucune chance de médaille. Au sprint masculin par équipes, Nico Ihle (Chemnitz), Moritz Klein (Erfurt) et Hendrik Dombek (Munich) espèrent monter sur le podium. Dans le concours général masculin, il n’y a pas eu de départ allemand, ni dans le sprint féminin par équipe.