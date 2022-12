Il a refusé les vaccinations, qui minaient autrefois sa santé, l’armée l’a renvoyé

Vous pouvez également écouter l’article en version audio.

« Tout d’abord, je tiens à dire que je ne suis pas un anti-vaxxer », a souligné Robert Mikuláš, un sergent de réserve de quarante et un ans dans le salon d’un immeuble de Pardubice. La preuve, il a apporté un certificat de vaccination bourré d’autocollants et de tampons. « Chaque fois qu’ils ordonnent ‘tu y vas’, je vais me faire vacciner. Mais je ne laisserai pas ma santé être ruinée une seconde fois, » il secoua la tête régulièrement.

Robert Mikuláš a été persuadé de rejoindre l’armée par une annonce dans un journal. En 2005, il rejoint le 14e régiment de soutien logistique basé à Pardubice. Il a servi comme pompier, chauffeur d’équipe, chauffeur d’ambulance et, avant la fin de sa carrière militaire, il était technicien d’entreprise. « Entretien de la voiture, recherche de pièces, révision du matériel », décrit le contenu des travaux de ces dernières années.

En 2015, son régiment a nettoyé les suites d’une explosion dans un dépôt de munitions à Vrbětice. « Un superviseur est entré et a dit que nous devrions nous faire vacciner contre l’encéphalite à tiques avant de partir. »

La vaccination de masse a eu lieu fin octobre 2016 au club militaire de l’unité à Pardubice. « Il y avait environ une douzaine de nos hommes là-bas. Nous étions alignés. Certains soldats étaient à l’extérieur, d’autres à l’intérieur et nous attendions les vaccinations. Les effets secondaires ou les risques n’étaient pas du tout traités », se souvient-il.

La douleur qui m’a mis à genoux

Première dose sans aucun problème. Après la deuxième dose, qu’elle a reçue un mois et demi plus tard, son bras gauche a commencé à picoter. « C’était comme si quelqu’un m’avait poignardé la main avec un compas, et la douleur s’est progressivement propagée jusqu’au bout de mes doigts. Le tout a duré cinq à six secondes et se répétait environ quatre fois par jour », explique-t-il. Mais la fréquence augmente et la douleur augmente.

« Avant Noël, c’était si fort que je tombais littéralement à genoux. De plus, les piqûres ne se répétaient pas quatre fois, mais quarante fois par jour. Cela m’a complètement paralysé. Peut-être que je me brossais les dents et que soudain ma main est tombée. Je commencé à trébucher, la moitié de mon visage est devenu paralysé et j’ai complètement perdu l’appétit », a-t-il expliqué.

Robert Mikuláš a subi de nombreux examens par divers médecins, mais seulement après que les neurochirurgiens eurent conclu qu’il s’agissait d’une sclérose en plaques. Ils ont écrit dans le rapport ambulatoire a démontré un lien entre la vaccination et les épidémies. Le rapport médical le dit l’état de santé du patient lié à la vaccination.

Cetaar a été soigné dans une clinique de neurochirurgie, dopé aux corticoïdes et a stabilisé son état. « J’ai eu de la chance qu’ils l’aient attrapé rapidement. S’il s’allonge dans le corps, les conséquences pourraient être irréversibles », a noté le soldat de réserve.

Photo : Jan Novák, Seznam Správy Père de trois enfants qui gagnait sa vie comme logisticien après avoir quitté l’armée, il est aujourd’hui auditeur pour une société de transport à Pardubice.

Robert Mikuláš retourne au travail, rapporte ce qui s’est passé, les problèmes qu’il a et discute de son état de santé avec le médecin militaire, le capitaine Martin Hatala de l’hôpital de la garnison. Il a qualifié cela d’accident de travail, a rempli le protocole classique et y a écrit que la sclérose en plaques s’était déclarée probablement en réponse à la vaccination.

Les procédures standard de l’armée ont été suivies.

« Les rapports sur l’accident vont à l’ordre quotidien et une commission d’enquête régulière est formée », a expliqué le sergent. Au bout de cinq mois, Robert Mikuláš apprit à nouveau par les ordres quotidiens que la commission d’enquête avait été supprimée. Une simple phrase figurait dans l’ordre du commandant numéro 100 : « Définir commission-blessure » avorter complètement. Raison? Le sergent n’a appris cela que par le Dr. Martin Hatala (récemment promu major). Il aurait rédigé une déclaration d’accident du travail par erreur. Il s’est trompé.

« Je n’ai pas compris. Je suis allé le voir au cabinet du médecin et il m’a dit à huis clos qu’un médecin senior lui avait rendu visite et l’avait forcé à changer d’attitude. Ils ont dit que je ne devais pas être en colère contre lui. , mais il voulait continuer à servir dans l’armée, alors il a obéi à son patron », a affirmé le sergent.

Malgré cela, Robert Mikuláš n’a pas abandonné et a fait appel à la commission d’examen médical de l’hôpital militaire central. il l’a déclaré Les problèmes de santé identifiés ne sont pas directement liés à la mise en œuvre du service militaire actif.

« Nous avons contesté cette condamnation devant le tribunal. Cela a pris cinq ans. Au final, le tribunal a rejeté le procès, déclarant qu’il n’était pas dans le pouvoir de la commission de juger d’un lien de causalité entre la maladie et les vaccinations et que le procès devait être dirigé ailleurs », lit Robert Mikuláš de la résolution du tribunal municipal de Prague. « Alors cinq ans en enfer et je suis de retour là où j’ai commencé, » dit-il en haussant les épaules.

Je suis gêné, dit le docteur

Mais entre-temps, deux choses se sont produites. D’abord, le médecin militaire Martin Hatala se retire dans la vie civile, sa conscience lui pèse lourdement et il témoigne à la police de son changement d’attitude. Il a déclaré dans le rapport de police avoir agi sous la contrainte et avoir dû réfuter son opinion sous la pression de ses supérieurs immédiats.

« J’ai un peu peur. Quand quelqu’un dans l’armée dit signe, il faut signer. Il faut écouter ses supérieurs avant de pouvoir se plaindre. En plus, j’ai un journal, j’étais devant les civils pendant un moment, j’ai reçu une récompense, donc je ne veux pas causer de problème », a admis alors le médecin d’équipage Martin Hatala à Seznam Zprávám par téléphone.

Selon lui, la raison pour laquelle son patron a fait pression sur lui était simple : l’argent. « Je crois que même ces excellents médecins sont poussés par les hauts gradés de l’unité de Pardubice à faire quelque chose, pour que l’armée n’ait pas à payer les accidents du travail. Il suffit de l’exterminer », estime Martin Hatala. « J’avais honte de ce que j’ai fait alors », a-t-il demandé à sa conscience.

Vous refusez les vaccinations ? Alors jetez-le

Et une deuxième chose importante s’est produite dans la vie de Robert Mikuláš au début de 2020. L’expert sanitaire en chef du ministère de la Défense, Jana Fajfrová, a émis une ordonnance selon laquelle tous les soldats doivent subir de nouveaux contrôles de santé au travail, y compris des contrôles de vaccination. .

« Déjà à la porte, le médecin militaire m’a dit : bonjour, M. Mikuláš, vous n’allez pas aimer ça, mais je vais vous vacciner aujourd’hui. Vous n’avez pas de poux et on m’a ordonné de vous injecter », a déclaré le médecin de l’équipage. lui a dit au début. Le sergent commença à se défendre. Il a fait valoir qu’il avait de graves problèmes de santé après la vaccination, qu’il était toujours suivi par un neurologue et qu’il suivait un traitement biologique. « Il s’en fichait. Il a reçu l’ordre de me vacciner, point final. Il a regardé le règlement pendant un quart d’heure, m’a montré que c’était obligatoire, puis m’a demandé : Alors tu refuses ? Et j’ai dit oui, » il expliqua.

Robert Mikuláš a apporté la confirmation de la clinique de neurochirurgie de Pardubice, où les spécialistes ne recommandent pas la vaccination en raison du risque d’aggravation des symptômes. Cela n’aide pas. Le médecin militaire n’a pas terminé son examen médical du travail et a envoyé un rapport à ce sujet à son supérieur, le ministère de la Santé. Au fait, c’est le docteur là-bas qui a fait pression sur le Dr. Hatala, a simplement coché la case « personne jugée médicalement inapte » dans le système, ce qui signifiait en pratique un licenciement.

Photo : Jan Novák, Seznam Správy L’ordre était clair : vacciner.

« Ça m’a choqué. On m’a promis une promotion et la perspective d’un contrat de dix ans dans l’armée. C’est pourquoi ma femme et moi avons contracté un crédit immobilier, nous attendions un troisième enfant, et à la place nous avons été virés », explique-t-il.

Mais Robert Mikuláš n’abandonnerait plus.

L’état-major général de l’armée de la République tchèque a essayé. Cependant, le chef tribal de l’époque, Aleš Opata, lui a répondu que s’il perdait sa capacité médicale, il ne pourrait pas servir dans l’armée.

Il a essayé les défenseurs publics. Le médiateur Stanislav Křeček lui a écrit qu’il doutait que la vaccination obligatoire contre l’encéphalite à tiques ne discrimine pas indirectement les soldats professionnels, et il ferait donc appel à la ministre Jana Černochová.

Deux poids deux mesures dans l’armée Seznam Zpráva a une déclaration sous serment d’un sergent (son nom est connu de l’éditeur), qui en octobre de l’année dernière n’a pas pris la vaccination obligatoire contre la méningite (la raison était l’absence de vaccin), mais son examen médical du travail était de terminer par la conclusion « capable ». Même après treize mois, personne de l’armée ne l’avait invité à se faire vacciner.

Le ministre a répondu au médiateur que, sur la base de l’histoire de Mikuláš, il lancerait un amendement à la loi sur la protection de la santé publique et modifierait la décision de vaccination. Et elle lui a également envoyé un e-mail en privé, disant qu’elle était désolée de ne pas avoir de meilleures nouvelles.

« Le secrétaire à la Défense n’est pas l’autorité en appel dans cette affaire, et si vous continuez à sentir que vos droits sont limités, je ne peux rien vous recommander d’autre que de vous tourner vers les tribunaux, dont je ne peux et ne veux pas remplacer le rôle, » a écrit le ministre.

Et Robert Mikuláš aussi. « Actuellement, une révision de la décision sur la légalité du licenciement est en cours », a déclaré son avocate, Alice Hejzlarová, à Seznam Zpravám. La première réunion est prévue pour la seconde quinzaine de novembre. Selon les avocats, la délivrance de l’ordre par le responsable du nettoyage lui-même était un excès de la compétence de l’organe administratif.

Robert Mikuláš a également déposé une plainte pénale contre le médecin qui a fait pression sur le Dr. Hatala et l’a rendu « médicalement inapte ». Cette affaire est traitée par la police militaire. « Les poursuites pénales, qui ont été menées pour suspicion d’avoir commis le crime de blessures graves par négligence, n’ont pas encore commencé », a écrit la porte-parole de la police militaire, Kateřina Mlýnková, à Seznam Zprávám.