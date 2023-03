Le championnat du Qatar restera dans les mémoires des parieurs qui ont remporté la victoire absolue avec un seul billet. À Tipsport, il a misé 777 777 couronnes à une cote de 6 pour que l’Argentine devienne championne du monde – et a remporté 4,67 millions de couronnes.

Au lieu de cela, d’autres parieurs ont brûlé l’élimination du Brésil. Il a parié 1,2 million de couronnes sur le titre des Canaries – et vous savez déjà comment cela s’est passé.

Le Qatar est devenu l’événement sportif de bureau national le plus parié de tous les temps. Tipport a pris 1,9 milliard, Fortuna près de 1,4 milliard de couronnes. « Les dates non traditionnelles ne sont pas le principal obstacle qui dissuadera les passagers. Au contraire, il a été confirmé que la Coupe du monde de football est avant tout un bateau à vapeur et une vraie fête pour les fans et les parieurs », a déclaré le porte-parole de Fortuna, Petr Šrain, à Seznam Zprávy.

Tipsport a également établi un record du nombre absolu de clients pariant pendant la Coupe du monde. Le nombre de billets en jeu était de près de six millions.

Lorsque le championnat a eu lieu en Russie il y a quatre ans, les bookmakers Tipsport et Fortuna ont chacun accepté des paris d’environ un milliard.

Il a été confirmé que la Coupe du monde de football est un « bateau à vapeur » devant tout le monde et une véritable fête pour les fans et les parieurs. Petr Srain, Fortuna

Messi tire, la victoire roule

Le championnat record a été souligné par le drame de la finale Argentine-France, loin de la bataille tactique habituelle des grands événements. Parce que bien sûr, il y a eu beaucoup d’intérêt pour les finales dans les paris en direct – à savoir les paris pendant le match.

« La finale a établi un record absolu de Tipsport en paris en direct pour un seul match – 46 millions de couronnes, environ 30 millions jusqu’à présent. Les parieurs ont été divertis par ce théâtre dramatique jusqu’à la fin. Et en finale, ils ont réussi, car des buts ont été marqués , les meilleurs buteurs Messi et Mbappé se sont battus, et à la fin le petit favori argentin a gagné », a déclaré Pavol Boško, responsable des paris Tipsport, à Seznam Zprávy.

« Et même si l’Argentine a commencé le championnat avec une défaite contre l’Arabie saoudite, le client de Messi et co. ils croient et à la fin ils espèrent aussi un titre pour l’Argentine en finale (9,4 millions de couronnes pour l’Argentine à 1,88 contre 6 millions contre la France à 2,02) », a déclaré Boško.

Des millions au Brésil, en Argentine et à Babiš

À Fortuna, la victoire la plus élevée était de 2,72 millions de couronnes et a été remportée grâce à un dépôt de 80 000 couronnes et une cote de 34:1 à la mi-temps pour la victoire du Japon sur l’Espagne. Au final, le match le plus en jeu n’était pas la finale, c’était France vs. Le Maroc avec près de 40 millions de couronnes. Les parieurs de Fortuna ont gagné le plus d’argent dans le match Angleterre-Iran qui était de 7,2 millions, et à l’inverse, ils ont perdu le plus dans le match Maroc-Portugal.

Même le pronostiqueur doit remercier la France pour le dernier rebondissement, qui a mis 200 000 couronnes en jeu sur Tipsport à une cote de 3 pour faire match nul après 90 minutes. « Nous évaluons des billets attractifs avec le soi-disant encaissement après la fin de la finale du Championnat du Monde. Les parieurs combinent sport et politique, plaçant 150 000 couronnes sur des billets avec deux cotes : l’Argentine en tant que champion du monde 6 et Andrej Babiš en tant que président 3. L’Argentine gagne et il n’a pas ‘ Je ne veux pas prendre de risques avec Babiš et mettre fin à cette opportunité », a déclaré Pavol Boško, spécialiste des paris politiques.

Les paris et les outsiders ne sont pas une blague

Le championnat de football au Qatar offre un nombre inhabituel de résultats inattendus et quelques succès d’outsider contre de grands favoris, ce qui ne plaît certainement pas aux parieurs à ces moments-là. « Le monde du football devient de plus en plus équilibré, et celui qui commence la Coupe du monde n’est plus pour le plaisir. C’est paradoxal, mais l’Argentine a fait la joie de nombreux parieurs de sa victoire, mais sa défaite choc face à l’Arabie saoudite a coulé des dizaines de milliers de billets – 99,8 % pariant sur l’Argentine », évalue la plus grande surprise de la Coupe du monde de paris sur le football de Tipsport, Petr Urbanec.

Quant aux pronostics des bookmakers et des parieurs, qui est le favori et qui deviendra champion du monde, il s’avère que ce n’était pas faux, tout comme il y a quatre ans. Tout le monde a été choqué par l’effondrement de l’Allemagne, qui a terminé dans le groupe il y a même quatre ans. Et en fait, le Brésil, qui n’a pas disputé de médaille en 2018, a également terminé plus tôt cette année.

À Fortuna, le résultat final a plu aux parieurs qui, avant le début de la Coupe du monde, ont risqué 100 000 couronnes pour une victoire globale de l’Argentine à 8:1 pour une victoire de 800 000 couronnes. Les autres parieurs peuvent célébrer en pariant 25 000 à une cote de 5:1 que Messi sera le joueur du tournoi.

Une autre chose intéressante à propos de la finale, selon Fortuna, est que le résultat exact 2-2 n’a pas surpris les spectateurs. Au total, ils ont parié moins de 400 000 sur ce score, ce qui, à une cote de 15:1, signifie un gain de près de six millions.

La plus grosse surprise ? Maroc

La plus grande surprise pour tout le monde a peut-être été les footballeurs marocains, qui, à partir d’une position d’outsider à environ 250 pour le titre, ont réussi à se hisser à la quatrième place et ont historiquement été l’équipe africaine la plus titrée de la Coupe du monde.