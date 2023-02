Il a commencé sa carrière sur le tard, il est devenu le tireur en chef. « Dibu » a remporté l’or pour l’Argentine

La victoire de l’Argentine aux tirs au but a été remportée par un homme controversé au comportement controversé sur le terrain. Le gardien Emiliano Martínez a tout fait pour arrêter l’attaquant français. Et il a réussi.

Martínez n’a pas peur de la controverse. Après avoir battu Kinsley Coman lors de la fusillade finale, il a également battu le jeune Aurélien Tchouameni.

Alors que le milieu de terrain de 22 ans s’éloignait du cercle central, le gardien argentin avait le ballon entre les mains. Au lieu de le passer au Français, il lançait le ballon derrière lui pour que Tchouameni revienne. La tactique a fonctionné pour lui. Le penalty est passé à côté du but et Martínez aurait pu joyeusement célébrer dans le but.

Il est ainsi devenu l’un des héros de prédilection de l’Argentine sur le chemin du titre mondial. Le joueur d’Aston Villa, 30 ans, a sauvé les Sud-Américains aux tirs au but en quart de finale avec les Pays-Bas et en finale dimanche avec la France et a été le meilleur gardien du tournoi au Qatar.

Il a célébré la réception du prix avec un geste obscène. « Je l’ai fait parce que les Français m’ont hué », a-t-il expliqué. Il a également célébré la victoire du même prix à la Copa América.

Dans le même temps, il n’a fait ses débuts en équipe nationale qu’en juin dernier et pendant longtemps, il n’a pas pu s’imposer même au niveau du club.

« Je n’ai pas de mots. Avec ce trophée, j’ai réalisé tout ce dont j’avais toujours rêvé dans le football », se souvient Martínez en larmes après la palpitante finale à Doha.

Les champions sud-américains en titre ont perdu une avance de 2-0 contre les champions en titre et une avance de 3-2 en prolongation, mais ont gagné 4-2 aux tirs au but après un match nul 3-3. Même un triplé du meilleur buteur du tournoi, Kylian Mbappé, n’a pas aidé la France, au contraire, le meilleur joueur du championnat, Lionel Messi, a inscrit un doublé.

« Nous sommes allés vers la victoire. Nous avons contrôlé le match, mais deux tirs ont suffi à la France pour égaliser. Ils ont obtenu leur deuxième penalty dans le temps supplémentaire, mais Dieu merci, nous l’avons fait », s’est réjoui Martínez.

Dans le même temps, les tirs au but ne doivent pas du tout avoir lieu. Dans une prolongation folle, les deux équipes ont eu pas mal d’occasions pour se départager.

Randal Kolo Muani s’est retrouvé dans la plus grande position à la fin du temps imparti, mais Martínez a maintenu son équipe dans le match grâce à un superbe arrêt. Dans la fusillade, il n’a concédé que deux de ses quatre tentatives, et après le penalty gagnant de Gonzalo Montiel, l’Argentine aurait pu célébrer son troisième titre de Coupe du monde de l’histoire, son premier depuis 1986.

« Je suis resté calme pendant les tirs au but. Tout s’est passé comme je l’imaginais », a déclaré un Martínez ravi, qui a également tiré des tirs au but en demi-finale du tournoi de la Copa América l’an dernier contre la Colombie.

La Colombie s’est plainte plus tard qu’avant de tirer leur penalty, il avait essayé de les jeter aussi loin que possible et les avait même insultés.

Toujours au Qatar, il s’est aidé avec un mouvement sauvage sur la ligne, mais il a essayé de lancer le tireur avant même le penalty lui-même. À la fois verbalement et en lançant le ballon.

Martínez, surnommé « Dibu », a mis fin à une année et demie de rêve en Coupe du monde. Depuis ses débuts en équipe nationale, il a remporté trois trophées avec l’Argentine – en plus des championnats du monde et d’Amérique du Sud, il a également remporté le match Finalissimo contre les champions d’Europe italiens.

Même il y a deux ans, il ne semblait pas que le natif de Mar del Plata aurait vraiment fait une percée dans sa carrière. Quand il avait dix-sept ans, il a déménagé d’Independiente à Arsenal à Londres et est resté dans les îles britanniques depuis.

Cependant, les années ont passé et Martínez n’a pas réussi et n’a pas réussi. Année après année, il a voyagé en prêt dans les ligues inférieures d’Angleterre. Oxford, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolverhampton, Reading, à Getafe en Espagne.

Il n’est devenu numéro un permanent nulle part.

Tout a changé il y a deux ans avec un transfert à Aston Villa, qui l’a étonnamment acheté à Arsenal pour 17,4 millions de livres (environ 470 millions de couronnes).

Là, il est immédiatement devenu un pilier et grâce à ses performances, il a même gagné une place dans l’équipe nationale. « Je suis allé en Angleterre très jeune. Cette victoire appartient à toute ma famille, pour tout le soutien », a ajouté un Martínez ému.

Même pour Aston Villa, il s’est déjà fait remarquer en ce qui concerne les pénalités. Lorsque les Villains ont battu Manchester United à Old Trafford, il a contribué à une superbe victoire en exigeant que Cristiano Ronaldo tire un penalty avant que Bruno Fernandes ne le rate. Fernandes était tellement énervé qu’il a dépassé ses limites.