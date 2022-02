Iker Ozkoidi, champion du monde

MADRID – Le Navarrais Iker Ozkoidi García (02/06/1979) a revalidé samedi dernier le titre mondial de demi-fond sur neige – course de traîneaux à chiens–, après avoir battu la Française Aurélie Delattre et le Norvégien Hans Lindahl, respectivement argent et bronze, dans la course de 43 kilomètres qui s’est déroulée au stade de ski de Gasbu en Norvège.

Musher Navarra, de Canicross Navarra, a fait un temps de 1:39.39 et a remporté la médaille d’or avec plus de six minutes d’avance sur le Français Delattre (1:45.21) et 10 sur Lindahl, qui a terminé sur le podium. Un résultat lâche pour se déclarer vainqueur du test et champion du monde.

L’Espagnol Harkaitz Aizpurua a été l’homme le plus proche de l’ascension de la boîte, à qui il manquait une médaille en quelques secondes seulement (1:50.25).

De cette façon, Iker Ozkoidi, 43 ans, a encore une fois ajouté à son brillant palmarès avec la conquête la plus précieuse de la course après avoir accédé au trône européen il y a deux ans à Asarna (Suède), également au milieu de la distance.

Ozkoidi a été sacré champion du monde de demi-fond 2019 à Bassens (Alpes françaises). Plus récemment, le 30 janvier, Ozkoidi a remporté le titre de champion d’Espagne de sprint à Baqueira-Beret (Lleida) devant Carles Franch de Castille-Leon et Juan Azpillaga.

La semaine prochaine, le Championnat d’Espagne de milieu de gamme sur neige aura lieu à Sant Joan de L’erm (Lleida) où participeront les Navarrais.