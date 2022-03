Igor Orozovi : Je n’ai pas d’expériences traumatisantes auxquelles je dois faire face dans les chansons

Avec le groupe Igor Orozovi & Co. le premier concert l’attendait. Déjà les 13 et 14 avril, il se produira à La Fabrice Prague, avec les premiers spectacles à guichets fermés. Cabaret Des Péchés visitera le théâtre Mír à Ostrava le 20 avril et se produira le 26 mai. Elle a sorti son premier single, Boucles d’oreilles, hier.

Pourquoi avez-vous décidé de plonger dans le monde de la musique en tant que soliste ?

J’ai toujours voulu essayer. J’attends quand ça marchera et quand je mûrirai. Avant, je voulais de la pure chanson, mais il était clair pour moi qu’un garçon de 20 ans ne pouvait pas la chanter. De plus, il y a des moments où la chanson est trop. Au moment de la sortie de Kudykam lyrique, il a culminé, mais en même temps, le genre dans notre pays risque de devenir un peu débordé et épuisé.

Beaucoup de gens aiment Hana Hegerová et la chanson française, mais en même temps le mot est un peu poussiéreux dans notre pays. Il est difficile de les suivre sous une nouvelle forme qui ne se contente pas de copier. Maintenant, je sens qu’il y a de bonnes circonstances. Je voulais amener la chanson moderne sur scène, des chansons basées sur des paroles.

Je veux que les paroles soient étroitement liées à la musique, afin qu’elles deviennent un tout indissociable. Quand je prends occasionnellement un taxi et que j’entends des airs de consommateurs à la radio, j’entends de superbes paroles, par exemple, mais la musique est universelle et tout peut s’y intégrer. Je veux éviter ça. La musique doit véhiculer des informations et des émotions aussi fortement que le texte.

Mais tu as déjà fait beaucoup de chansons…

Quand je compose pour d’autres, je veux dire notre Cabaret Calembour, j’ai des missions extérieures que je peux assumer. C’était libérateur, j’ai juste écrit les chansons que j’imaginais avant. Mais quand j’écris pour moi, je veux de la sincérité, de la perfection et de l’originalité. C’est l’enfer, car les clichés textuels et les chansons folkloriques m’ont d’abord échappé.

Je pense que je suis une personne très sensible. Mais je ne suis pas un geyser rose d’émotions romantiques. Je n’ai pas les expériences de vie traumatisantes dont j’ai besoin pour gérer les chansons. Donc, aussi stupide que cela puisse paraître, je n’ai pas la pression excessive dont j’ai besoin pour pleurer dans ces chansons. Alors je recherche des sujets et des sujets autour de moi et j’en vois et ressens des millions.

Malgré les nombreuses histoires, bien sûr, je ne fuis pas le thème de l’amour, et au moment peut-être le plus opportun, je veux chanter la beauté des femmes et l’érotisme à leur manière. De plus, il y a des moments où même les choses qui font mal en interne ont tendance à s’aggraver. Je trouve qu’environ quatre de mes chansons parlent des humains et de leur relation avec la nature. C’est un sujet assez douloureux pour moi.

J’essaie aussi d’explorer de nouvelles façons d’écrire. Après treize ans d’écriture pour Cabaret Calembour, où je fais de mon mieux, ce n’est pas facile de trouver l’inspiration.

Igor Orozovi a sorti la chanson Náušnice. Photo: Supraphon / Adam Vacula

Y a-t-il déjà eu une différence dans votre vie où vous ne vous concentrez que sur la musique ?

Si l’autre déclencheur vient du simple fait de vouloir le faire, cela peut arriver. Mais il n’est pas venu. Je suis allé à l’école élémentaire d’art pour jouer du piano avec le merveilleux professeur apková et j’ai été amené à jouer de la musique. Mais j’ai déjà fait une chanson. Quand j’ai quitté le lycée, j’ai étudié la comédie musicale pendant un certain temps. Je veux savoir si j’aime plus la danse, le chant ou le théâtre. J’écris des trucs originaux et j’écris aussi des comédies musicales plus petites.

Au DAMU, mon camarade de classe est Tomáš Klus, qui joue toujours ses chansons. Il a beaucoup vécu, mais malheureusement je suis le genre de personne qui, quand il voit qu’il y a quelqu’un qui est vraiment bon dans son domaine, ne s’intègre pas à lui. Et Thomas est bon.

Lui as-tu parlé de ta musique ?

Nous avons récemment tourné ensemble le film Birthday Wishes et nous en avons un peu parlé. Pas avant.

Vous souvenez-vous quand vous avez écrit la première chanson ?

J’ai adoré mon professeur de maternelle et j’ai enregistré une chanson pour piano pour lui, où je tapais sur les notes de basse. Ça s’appelle le cimetière de Paul V, mais je ne sais pas pourquoi. Il est possible de rendre le nom au moins arrogant.

Quand as-tu trouvé ton amour pour la chanson ?

Je l’ai certainement fumé surtout à la maison. Entre autres, Hegerka, Osvobozené divadlo, Suchý et litr ont joué dans notre pays. De plus, le style de Hapka et Karel Svoboda, les mélodies épiques et énergiques au piano, ont toujours résonné en moi. Quand je vois la comédie musicale Dracula, je suis désolé. Je considère que c’est une pièce parfaite et je l’ai fait plusieurs fois.

J’écoutais de la chanson française au gymnase, j’y étudiais le français. Et au conservatoire, j’ai eu du mal avec la gamme et la technique du chant, et le professeur Klezla a eu l’idée qu’il pourrait y avoir une chanson en cours de route, qui était plus sur le jeu que le chant.

Mais Jaromír Nohavica m’a aussi influencé de manière fondamentale. La combinaison de la musique et du texte est géniale. Chaque fois que je romps avec une fille, je suis motivé pour écrire une chanson à ce sujet. Mais Nohavica a écrit Tu me manques toujours et elle est si parfaite que je n’avais pas besoin, envie ou courage d’écrire sur le sujet. Laissant de côté le sujet de la politique, j’ai un grand respect pour son écriture.

Igor Orozovic Boucles d’oreilles clip vidéo

Il y a une bonne formation d’acteur pour la chanson. Avez-vous travaillé avec lui lors de la composition de la chanson ?

Pas tout. J’ai essayé de suivre le sens du texte, après le message. Dans le cadre d’un nouveau projet de musique, je découvre ce qui se passe avec moi. Mon grand sujet est la mélodie qui disparaît de la musique de nos jours. J’ai vu la mélodie en parallèle avec la narration simple, et ça aussi a disparu. Cela m’a un peu dérangé, mais alors que j’écrivais pour mon répertoire, j’ai commencé à comprendre Nick Cave et Leonard Cohen, qui ont beaucoup de musique de fiction parfaite dans leurs chansons, mais sont couverts de beaucoup de paroles et d’émotions déprimantes. Mélodie.

Il y a quelque temps, j’ai rencontré Přemysl Ruth, qui a notamment écrit un livre sur les auteurs-compositeurs. Nous en avons parlé et il m’a dit que cela pouvait même être mesuré par des partitions. Si par le passé les notes semblaient danser dedans, maintenant elles collent davantage à la partition.

Voulez-vous chanter la chanson?

J’aime éviter le mot chanson car il donne aux gens une idée claire de ce qu’ils vont entendre. Ce sont des chansons originales. Oui, ils travaillent beaucoup avec du texte et certains se rapprochent de la chanson. Mais le concert ne sera pas un genre un soir. Je n’apprécierais pas ça tout seul.

Nous aurons également un opéra ou un arc de Bowie. Outre le tchèque, le français et le serbe seront également entendus. Je veux aussi de la variété dans le texte. Je vais prendre le texte de quelqu’un d’autre. Dans mon répertoire j’ai arrangé la poésie de Rimbauda en musique, j’ai aussi arrangé la musique d’un texte que j’ai trouvé accroché dans une église. C’est l’histoire du bâtiment.

Les paroles étrangères m’inspirent souvent plus que moi-même. Je le combine généralement avec une simple chanson au début, et quand j’essaie d’écrire de la bonne musique, je ne peux pas l’oublier. Cela me dérange beaucoup.

J’ai, par exemple, la chanson Angel in the Forest. Pendant que j’étais en vacances à Madère, j’ai vu une tache en forme d’ange sur un rocher dans la forêt. Le texte m’est venu à l’esprit et je l’ai fredonné en une simple chanson. Ensuite, j’ai fait des mélodies pendant environ deux semaines et je suis finalement revenu au premier. Il convient, bien que simple.

Igor Orozovi a commencé sa carrière solo. Photo: Lucie Lév

Votre premier single solo s’intitule Boucles d’oreilles. La chanson a-t-elle une histoire ?

Quand je vivais à Ostrava, j’ai prêté un appartement à mon ami. Il ne m’a pas dit qu’il allait mettre une fille dedans, et j’ai trouvé la boucle d’oreille sur le lit. Je l’ai encore. Cela me parait très poétique.

Puis il m’est arrivé qu’une fille ait oublié ou perdu une boucle d’oreille dans l’appartement. Notez qu’un seul est toujours recherché. Puis j’ai trouvé les boucles d’oreilles sur le trottoir et j’ai commencé à les collectionner. Mon ami et moi voulions utiliser le motif d’un amoureux collectionnant des boucles d’oreilles dans un film. Je ne sais pas s’il sera jamais fait, mais si c’est le cas, nous avons au moins la chanson titre.

Au fait, dans le clip de la chanson Boucles d’oreilles, il y a une photo de la boîte où j’ai récupéré les boucles d’oreilles.

Quel est votre prochain projet ?