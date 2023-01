Idiots contre les migrants, les précautions suggérées ne serviront probablement à rien dans la pratique

Le dernier incident médiatique connu est le cas de l’idée originale tchèque Ji Sagan, qui vit et travaille en Espagne. Dans son camion, un policier français a trouvé cinq Iraniens dans une glacière lors de l’interpellation. A la fin de l’idée en français a été condamné à dix-huit mois de prison pour avoir transporté des migrants et gelé à mort des personnes.

Parlez à l’opérateur général Esmad Bohême Martin Felix pensait que rien de tel ne se serait produit si Sagan avait suivi toutes les précautions de sécurité. D’après ce que j’ai entendu, s’il les a suivis, il pourrait savoir que quelqu’un était là, commentant l’affaire Sagan.

En tant que tel, il utilise des lignes directrices pour les idées dérivées de la loi britannique sur la migration et l’asile et de la soi-disant Code de pratique (Code de pratique, notes éd.), qui a été publié en Grande-Bretagne au tournant du siècle. Ce texte est également disponible sur Internet à etin et demande d’examiner non seulement les camions, mais aussi les autobus et les voitures particulières.

Prévention de cracher des réfugiées illégales pour des idées

la version tchèque a également été distribuée aux membres par Esmad, qui a édité le document en collaboration avec l’Union internationale des transports routiers (URI). Les procédures de sécurité routière sont pour la notion sur une base volontaire, mais seule la société dont la personne conduit doit établir des directives strictes.

Amendes en Angleterre et en France Selon la première loi en vigueur, une amende peut être infligée à tout conducteur illégal qui entre Grande-Bretagne et jusqu’à deux livres (59 mille couronnes), tant le propriétaire du véhicule dans lequel les hommes armés ont été découverts que le propriétaire et le conducteur du véhicule peuvent être condamnés à une amende. Il a imposé des sanctions vi idei en fonction de ma culpabilité. En vertu de la législation britannique actuelle, une personne impliquée dans l’organisation d’une migration illégale vers le Royaume-Uni est passible d’une peine d’emprisonnement en plus d’une amende.et inconditionnellement pendant 14 ans Dans le France avec la loi sur le séjour des étrangers, qui stipule que l’aide à la migration illégale menace de priver les personnes de liberté et pt année et une amende de vingt mille euros (774 mille couronnes). Ambassade tchèque à Londres et entrez Tarte.

Documents de plusieurs pages utilisant des idées, comment procéder pour empêcher les personnes non autorisées d’entrer dans le véhicule. Aucun autre accès n’est autorisé à la zone de stockage, à l’exception des points d’accès qui sont sécurisés par des serrures, des câbles douaniers, des scellés ou d’autres dispositifs de sécurité, comme indiqué dans les documents.

Selon les règles, les conducteurs voyageant au Royaume-Uni doivent vérifier régulièrement leur véhicule pour s’assurer qu’aucune personne non autorisée ne peut y entrer, surtout si le véhicule n’est pas conduit sans surveillance. Le document stipule que les propriétaires, les locataires et les propriétaires sont toujours responsables des amendes imposées s’ils ne se conforment pas aux procédures de transport correctes.

Liste de contrôle pour les idées

J’ai deux documents disponibles pour mon voyage en Angleterre. Première décrit dix étapes, qui doivent être respectées pour éviter de pénétrer dans le véhicule. Les conducteurs sont encouragés à être vigilants, précis et toujours avoir des instructions écrites pour sécuriser le véhicule et liste de contrôle.

La première liste de contrôle de sécurité du véhicule peut aider les conducteurs à empêcher les intrus d’entrer dans le véhicule. Il s’agit de la table dans laquelle le conducteur entre lors de l’inspection du camion. En même temps, il doit indiquer clairement pour quelle entreprise il travaille, quand il est chargé, quand il fait des arrêts en cours de route et quand il inspecte un véhicule particulier. Ils doivent indiquer s’ils ont inspecté l’intérieur du véhicule ainsi que le toit et le toit, s’ils ont inspecté la bâche et le toit pour détecter d’éventuels dommages et s’ils ont inspecté l’ensemble du véhicule.

Selon Tom R. de la société mdl, sro, il s’agit du document qui doit être emporté avec lui pendant toute la durée du transport vers le Royaume-Uni. Nous devons l’avoir jusqu’à la fin du transport, autrement dit nous pouvons disposer du poivre en Angleterre, dit-il.

Une description détaillée de son voyage au Royaume-Uni dans une lettre d’intention visait principalement à l’aider à traiter avec les autorités britanniques si des migrants pénétraient par effraction dans sa voiture. Cela a également été confirmé par Jana Horkov de Lannutti Czech, sro

C’est une sorte de liste de contrôle. S’il a des problèmes avec la police, ou plutôt avec des migrants clandestins, il s’assurera d’avoir fait toutes les vérifications possibles. Ce doit être un état confortable pour les idées, dit-il.

Pepravci peut être accrédité ad i

L’essence de tout le système de rêve concerne le risque d’entrée bancaire illégale en Grande-Bretagne et les sanctions qui en résultent également pour les opérateurs.accréditation par le Home Office britannique, qui peut être déposée par n’importe quel opérateur. Alors que sans accréditation, toutes les inspections sont effectuées volontairement, avec l’accréditation, l’entreprise s’engage à adopter l’ensemble du système d’inspection pour tous les véhicules et son système de surveillance des véhicules.

L’accréditation auprès du ministère britannique de l’Intérieur est également recommandée par l’ambassade tchèque à Londres, bien que peu d’opérateurs soient impliqués dans le système. 27 société eskch spedinch.

Il n’est pas facile d’atteindre cet objectif. Nous avons été amenés ici par deux incidents du passé où nous avons payé une amende. Dès que nous découvrons qu’il y a une telle opportunité, nous en profitons, sinon les amendes sont très élevées, commente Horkov.

Félix est également d’accord avec la complexité de l’ensemble du système. C’est du travail supplémentaire et personne ne veut vraiment le faire, dit-il. Selon lui, la plupart des entreprises et des idées sont impliquées dans les règles de sécurité et se connectent au système à un moment où leurs employés commencent à avoir des problèmes de files d’attente.

Les commandes mobiles sont floues

Il y a des cas où les règles de sécurité ne suffisent pas aux gens. Un exemple est le cas de deux Tchèques d’une entreprise de la République tchèque qui ont commencé à voyager en Grande-Bretagne l’année dernière en janvier.Cette année en Norvège, six migrants ont été retrouvés dans une voiture par des Tchèques.

Que doivent-ils faire s’ils trouvent des migrants illégaux les gens doivent immédiatement contacter la police britannique, ppadn n’importe quel flic dans votre état actuel. Il a dû contacter l’ambassade et son employeur. L’ambassade devrait, par exemple, aider l’idée à communiquer avec les autorités et lui fournir les premiers soins.

Nous avons fait une inspection visuelle avant le départ et selon Calais, a déclaré l’un des idi (la rédaction répertorie la personne et l’entreprise, mais si vous souhaitez rester anonyme, notez ed.). Selon sa description, lui et sa compagne ont subi des inspections canines sur les routes françaises pour déterminer leur posture. Leur véhicule a été inspecté par un contrôle français par chien, qui n’a détecté aucun chien illégal le lendemain.

Il a déclaré que les contrôles avaient été effectués par la British Migrant Guard, mais que les chiens avaient détecté des migrants lors de ces contrôles, a-t-il déclaré. Selon Zvrid et sa société, les passeports illégaux sont entrés dans leur voiture en Belgique, au dernier arrêt qu’ils ont fait, aucun d’eux ne quittant même le véhicule.

Ils s’arrêtent dans des villes où l’entreprise elle-même ne leur recommande pas de s’arrêter. Chaque fois que j’y vais, je me souviens que je ne pouvais m’arrêter nulle part sur la route d’Anvers à Calais. Malheureusement, en raison de problèmes de circulation, le groupe a dû s’arrêter en Belgique. S’ils ne s’arrêtaient pas et n’échangeaient pas les cartes des première et deuxième idées, ils enfreindraient la loi, a déclaré la société.

VIDÉO : Migrants descendant d’un camion Eskho à 50 kilomètres de Bruxelles (janvier 2017) :

Selon lui, ils ont fait de leur mieux pour rattraper leur voiture sans le savoir. l’idée de s’agenouiller sur chaque genou – s’agenouiller sur les migrants est réalisée dans le cadre de la SST et est considérée comme une instruction des entrepreneurs de transport.Les points de base pour s’agenouiller sur les migrants sont tirés du code de conduite publié sur le site Esmad Bohemia , a expliqué le transporteur.

Ils n’ont pas reçu d’amende du jet britannique Ad Idia, ils l’ont fait tous les deux.

Erreur de stationnement sécurisé

Selon Félix, les règles de sécurité routière ne fonctionnent qu’avec les grandes victimes. Elles sont constamment sous pression pour atteindre leurs objectifs, elles doivent également respecter strictement le timing des dames, et quand quelqu’un vous arrête, vous n’avez aucune chance d’aller au parking et de vérifier. Parfois, vous n’avez aucune idée de l’endroit où vous garer, dit-il, car il y a une pénurie de places de stationnement sûres et pratiques dans toute l’Europe. Lacunes connues, a ajouté Félix.

Le ministère des Transports a déclaré à iDNES.cz que le stationnement sécurisé est actuellement en cours de discussion au niveau de l’Union européenne. Les États membres de l’UE, en particulier du cercle V4, ont averti la Commission européenne à ce sujet à plusieurs reprises, car d’une part, ils veulent que les gens de ne pas dormir dans des cabines, mais il n’y a pas assez de places de parking sécurisées dans l’UE, a déclaré la porte-parole du ministère, Lenka Rezkov.

Selon lui, un nouveau système de stationnement sécurisé devrait également voir le jour en République tchèque dans le cadre de futures études. Il n’a pas précisé quand le nouveau parking serait construit.

Les complexes qui pourraient non seulement aider les Juifs tchèques dans la lutte contre les amiraux français et britanniques et surtout les migrants illégaux n’existaient pas encore. Seules les références sont disponibles pour les entreprises.

Pour les transporteurs tchèques, il conviendra désormais de suivre les règles de sécurité douanière de l’Union, qui n’ont jusqu’à présent été appliquées que lors de voyages vers le Royaume-Uni, dit Félix.

En direction des Tchèques, je voudrais leur recommander de porter une attention maximale à la confiscation de leurs véhicules, y compris la zone de chargement, et qu’ils partent avant de franchir la frontière vers la France, ce qui alourdit les sanctions en cas d’illégalité. la migration et tout ce qui y a succombé, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Michaela Lagronov. Il a ajouté qu’en cas de suspicion d’intrusion par le véhicule d’une autre personne, cette personne doit immédiatement contacter la police locale.