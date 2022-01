Icetex ouvre vocation en France – Education – Vie

Actuellement, Icetex ont un appel ouvert pour passer sept mois à La France, à partir d’octobre de cette année, dans le but de faire découvrir au public la langue et la culture du pays.

Nous vous informons qui peut postuler, quels sont les avantages du programme et combien de temps il y a une date limite pour postuler.

Du 17 décembre au 14 février, les appels d’échange seront ouverts pour ‘Assistante d’espagnol en France‘ est offert par le gouvernement de la France (France Education International, FEI), comme indiqué par Icetex.

L’objectif du programme, a déclaré l’entité, est de fournir des opportunités aux futurs diffuseurs de la culture française en Colombie d’approfondir leur connaissance de la culture et de participer au processus d’enseignement de l’espagnol dans les écoles primaires et secondaires, en apportant la culture colombienne et latino-américaine à étudiants Français.

Selon le site Icetex, ce programme s’adresse aux étudiants des deux derniers semestres ou aux jeunes diplômés poursuivant une carrière dans langue moderne ou similaire avec un accent sur le français.

Ils pourront également postuler « élèves en poursuite » Une maîtrise en Colombie dans des domaines liés à l’éducation, à la linguistique ou à l’enseignement des langues secondes avec un accent sur le français », a déclaré l’entité.

Ceci est un autre état pour les candidats :

– Entre 20 et 35 ans.

– Avoir une moyenne pondérée cumulative minimale de premier cycle de 3,7 / 5,0.

– Minimum 1 an d’expérience dans l’enseignement du français.

– Avoir une connaissance du français équivalente au niveau B1, certifiée par le certificat de l’Alliance française, le diplôme DELF ou les résultats des examens du TCF.

– Etre célibataire et sans enfant.

Les éléments couverts par ce programme sont l’assurance maladie et un rémunération mensuelle. « Le salaire mensuel brut sera de 976,49 euros (environ 770/785 euros net) », lit-on sur le portail de l’entité. Cela équivaut à environ 3,5 millions de pesos.

Les 60 assistants d’enseignement ou assistants d’enseignement dans les cours d’espagnol travailleront 12 heures par semaine en tant qu’assistants professeurs d’espagnol dans les écoles primaires et secondaires, explique Icetex. Pour les assistants affectés aux établissements primaires et ceux affectés aux établissements secondaires, Durée du programme Ce sera sept mois (du 1er octobre 2022 au 30 avril 2023).

Icetex recommande aux personnes sélectionnées de disposer d’un minimum de mille euros de frais d’installation à leur arrivée en France et avant de percevoir leur premier salaire. Il précise également que FEI n’est pas responsable de hébergement des participants étrangers.

Pour en savoir plus sur l’appel, les documents à soumettre et les démarches à suivre, rendez-vous sur le site d’Icetex : Cliquez ici.

