Hymne à Häfner : les vétérans du DHB s’épanouissent

Après la victoire d’ouverture contre la Biélorussie, l’équipe allemande de handball autour de Kai Häfner (L) voulait monter la barre sur le Championnat d’Europe. Photo : Marijan Murat/dpa (Image : dpa)

(Photo : Marijan Murat/dpa)

Bratislava – Kai Häfner était à peine à l’aise avec l’abondance de félicitations et d’hymnes de louange après sa performance de gala lors de la victoire d’ouverture du Championnat d’Europe de l’équipe allemande de handball contre la Biélorussie.

« Bien sûr, quand vous jouez à un match comme celui-ci, vous obtenez plus de nouvelles qu’après un mauvais match. Cela fait partie du business », a déclaré le joueur de fond le lendemain de la victoire : « Vous ne pouvez pas tout gâcher. Je’ Je suis ici depuis quelques années maintenant et je sais que demain peut encore être différent et que les gens parleront de vous différemment. »

Bien sûr, personne ne s’attendait à cela dans la sélection du DHB, qui pourrait également utiliser Häfner au mieux de sa forme lors de son deuxième match de qualification au Championnat d’Europe contre l’Autriche ce dimanche (18h / ARD). « Il est très important qu’avec Kai, nous ayons quelqu’un qui assume désormais un nouveau rôle dans la réforme de cette équipe et qui grandit », a déclaré le directeur sportif du DHB, Axel Kromer.

Après une saison de Bundesliga 2020/21 faible avec MT Melsungen et des Jeux olympiques tumultueux avec l’équipe nationale l’été dernier, cela n’était pas toujours prévu. Principalement parce que Häfner avait besoin de temps de démarrage cette saison – également à cause de certaines plaintes. Lorsque l’entraîneur national Alfred Gislason a initié un changement de personnel en novembre dernier, les champions d’Europe 2016 étaient absents. « Pendant ce temps, il suivait une thérapie pour ses tibias », rapporte Gislason.

Tout va bien à Häfner

Maintenant, tout se passe très bien à Häfner. Le joueur de 32 ans est le meilleur lanceur d’Allemagne avec huit buts lors de la répétition de la victoire de l’EM contre la France. Il a eu des chances égales contre la Biélorussie et a souvent bien profité de ses coéquipiers. Même Gislason en a été ravi. « À mon avis, Kai a joué avec brio. Non seulement son nombre de buts, mais aussi son nombre de passes décisives sont très forts. C’était probablement le meilleur match que j’aie jamais vu de lui – et j’en ai vu pas mal », a déclaré le Islandais un peu réservé avec presque de l’euphorie.

Kromer est également enthousiasmé par l’apparence du père de famille marié: « Ce que Kai montre dans l’attaque, également en termes de calme qu’il dégage, c’est de premier ordre. » Häfner lui-même était capable de bien classer les éloges. « Je l’ai vu plusieurs fois aller dans l’autre sens. Alors maintenant, c’est amusant », a-t-il déclaré avec un sourire.

« Fleurir maintenant »

Le fait qu’il soit actuellement en mesure d’utiliser pleinement sa puissance offensive est également dû aux mouvements tactiques astucieux de l’entraîneur national. Il place maintenant régulièrement Häfner en défense, où le travail de couverture n’est pas aussi intensif. « Bien sûr, cela m’aide, car vous pouvez vous reposer davantage », a déclaré Häfner. Christoph Steinert a fait le sale boulot à sa place. « Kai s’épanouit vraiment maintenant », a déclaré Gislason.

Cela plaît non seulement à l’entraîneur national et à l’équipe, mais aussi à la famille à la maison. « Mon petit (un an et demi/NDLR) a été autorisé à rester éveillé. Il a même reçu un maillot qu’il ne veut plus enlever », a déclaré fièrement papa. Il en sera probablement de même pour le match contre l’Autriche dimanche. « J’espère que nous obtiendrons les deux prochains points là-bas », a déclaré Häfner.

© dpa-infocom, dpa:220115-99-717529/3