Společnost New York Times – vydavatel asi nejslavnějších novin na světě – oznamila, e koupila populární internetovou slovní hru Wordle. Je to skvělý rébus, jehož ešení netrvá dlouho », uvedl k tomu Will Shortz, rédacteur en chef du křížovek New York Times. Je to tedy ideální hra pro současnou dobu, kdy lidé neudrží pozornost na delší dobu,” dodal.

Programmeur pressé Wordle se k akvizici vyjádřil na Twitteru : Bylo neuvěřitelné sledovat, jak hra přináší tolik radosti tolika lidem, » uvedl vývojář Josh Wardle, který hru původně vymyslel pro svou přítelkyni. V íjnu 2021 ji pak otevřel pro veřejnost a hru nyní hraje několik milionů lidí denně z celého světa. Je tak zjevně populárnější než dosavadní hry, které New York Times na svém webu nabízí a kterými se inspiroval i Wardle. „Pokud jste sledovali příběh Wordle, víte, e rébusy NYT hrály velkou roli v počátcích naší hry, a proto mi tento krok připadá velmi přirozený,” vysvětluje pro Wordč,.

Přesná částka nebyla uvedena, ale jedná se o nižší sedmicifernou sumu v dollarech“, což znamená minimálně dvacet až třicet milionů korun. Proč se slavnému deníku zřejmě vyplatí draze koupit něco, co si mohl přes víkend naprogramovat sám ?

Jak se hraje Wordle Pro ty, kdo ještě hru Wordle (nebo některý z jejích eských klonů) neznají, je asi nejjednodušší představit si klasickou hru Mastermind, ale s písmeny. Vaším kolem je uhodnout pětipísmennou tajenku. Hádat můžete pouze zkoušením“ existujících anglických slov, opět o pěti písmenech.

Proč je Wordle n’est pas populaire?

alizli webinalosti je dosaženo nikoli tehdy, kdy již není co přidat, ale tehdy, kdy již nelze nic odebrat. .

Klidně par tento citát mohl dát do záhlaví své populární hry Wordle“ i programator Josh Wardle. A byla by to jediná věc, která by na obrazovce přebývala.

Takto vypadá rébus Wordle před tím, než jej začnete ešit.

Jednoduchost je jedna z ingrediencí, které pravděpodobně významně přispěly k phenomenálnímu spěchu celé hry. K popularitě určitě pomohly i tweety sdílené lidmi z celého světa. Když najednou vidíte hromadu lidí, jak hrají nějakou hru, chcete se také přidat.

Lidé navíc sdílí jen zaslepené“ výsledky. Neukazují tedy, jak na slovo přišli, ale jen barevné tverečky napsané pomocí emoticonů. Tuto funkci dodal Josh Wardle až v polovině prosince 2021, když si všiml, že tohoto triku využívají hráči ke sdílení svého spěchu.

Nejčastěji vyřeším na tvrtý pokus.

Wordle 229 4/6 ️

️

️

️ – Pavel Kasik (@kasikp) 3 février 2022

Dalším klíčem vysvětlujícím masovou oblíbenost Wordle může být jeho zdánlivá složitost. Uhodnout libovolné pětipísmenné slovo (v angličtině jich je asi 12 tisíc) jen v šesti pokusech se zdá býti zhola nemožné.

Wordle se zdá těžší, než ve skutečnosti je. To dává hráčům pocit, e jsou chytří, e něco dokázali. Ian Bogost, L’Atlantique

Ve skutečnosti ale už dobře vybraným prvním slovem zúžíte výběr třeba na pouhá 4 %. Možná jste už v prvním pokusu našli nějaká písmena z tajenky a máte anci na rychlé vítězství. Pokud ne, pas jste určitě vyřadili hodně písmen av dalším savoir nejspíše vyřadíte další. Velmi pravděpodobně tedy uspějete už během svých prvních esti pokusů. Wordle se zdá těžší, než ve skutečnosti je », všímá si Ian Bogost, auteur de Knihy Play Anything. Rozdíl mezi reálnou a vnímanou obtížností dává hráčům dojem, že jsou chytří a e něco dokázali – to je skvělý pocit, a hlavně v těchto“ vzácn docela.

Hlavním důvodem virálního spěchu Wordle – několik milionů uživatelů denně je opravdu ctyhodné íslo – ale paradoxně může být to, že se autor hry vůbec masovnaouilitu. Ačkoli má Josh Wardle – dříve vývojář pro sociální síť Reddit.com – za sebou několik spěšných webových projektů experimentujících s masovou popularitou, Wordle byl od začátjiný plně. ádné reklamy, ádné napojení na sociální sítě, ádné přihlášení (vaše skóre si application ukládá lokálně).

Dokonce ádná mobilní application et vlastní doména. Ten pravý Wordle najdete na skromné ​​​​adrese www.powerlanguage.co.uk/wordle/. Josh Wardle totiž Wordle neprogramoval s cílem získat peníze, velkou uživatelskou základnu nebo slávu.

Z lasky, ne pro penize

Během pandémique stoupl zájem o počítačové hry obecně. Některé ale lépe odpovídaly na nové psychologické potřeby lidí. Stoupl tak třeba zájem o již zmíněné hry, které nabízí The New York Times na svém webu, a to za poplatek asi pět korun týdně. Jednou z nich je Spelling Bee (doslova : hláskující včela, název odkazuje na americké soutěže v hláskování).

Cílem hry Spelling Bee je najít co nejvíce slov obsahujících sedm nabízených písmen. ím delší slovo, équipe vice bodů. Každé slovo musí obsahovat alespoň jednou luté písmeno uprostřed.

V pandémiekém rose 2020 pr Josh Wardle a jeho partnerka Palak Shahová plně propadli“ hře Spelling Bee a dalším slovním hrám. Chtěl jsem vytvořit hru, která by se mohla stát součástí naší každodenní rutiny,“ vysvětlil Wardle. lo svým způsobem o zamilovaný dopis. Tvořil webovou application na miru pro avant ce pro.

Od začátku jsem cíleně dělal přesný opak toho, co se doporučuje, když chcete zajistit rychlý růst. Paradoxně právě proto semi asi toho růstu podařilo dosáhnout. Josh Wardle, auteur de Harry Wordle

Za důležitý moment označuje zjištění, e jedna tajenka denně je lepší, než kdyby hra dále pokračovala a vyžadovala od hráčů více asu. Hra od vás chce tři minuty denně, nic víc,” podotýká Wardle.

Moje partnerka a já jsme hráli hry od The New York Times a ty jsou založené na principu každý den nové zadani. A já si myslím, e to bylo klíčové pro spěch Wordle. Všichni mají ten den stejnou tajenku. Kdyby tam měl každý jiné slovo, nebylo by to asi not popular,“ speculuje auteur. Od začátku jsem tu hru schválně navrhoval apprivoisé, než se to má dělat, když chcete zajistit růst. Paradoxně právě to asi vedlo k tomu růstu. Un pak taky samozřejmě velká dávka těstí. Myslím, e lidé baží po věcech, kde po nich nikdo nic nechce.

Hru nejprve hrál jen sur un jeho partnerka a sur sám. Pak se přidala nejbližší rodina a společně sdíleli výsledky přes skupinu na WhatsApp. Postupn se nabalovala uživatelská základna, a not se Wardle rozhodl hru otevřít více lidem. Jeho partnerka probrala kompletní anglickou zásobu slov o pěti písmenech a vyřadila ta, která jsou příliš obskurní. Díky ní se tak hráči nikdy nebudou muset vztekat nad existujícími, ale naprosto neznámými anglickými slovy jako AALII (název pro keř Dodonée visqueuse), VARNA (caste hindouistická), TUQUE (pokrývka hlavy), PINGO (typ zledovatělého pahorku) nebo ZUZIM (mince používané v Palestině během nadvlády Říma). Podobných peků vyřadila skoro deset tisíc.

I no si lidé na sítích občas stěžují, e nějaké slovo není dostatečně obvyklé. Anglicky mluvícím dala zabrat třeba tajenka REBUS. Česky mluvící tohle slovo jistě nerozházelo, zato nám dalo zabrat třeba méně známé WINCE nebo KNOLL. I neznámá slova mohou ale hráči uhodnout vylučovací metodou.

Od podzimu se hra – navzdory prakticky nulové propagaci – ířila raketovým tempem. Prvního listopadu 2021 měla stránka návštěvnost devadesát lidí denně. Druhého ledna 2022 už to bylo 300 tisíc denně a od poloviny ledna se počet návštěv zvedl na dva miliony lidí denně.

Na neustálé otázky, jak hodlá hru zpoplatnit, odpovídal autor stále stejně : Wordle zůstane zdarma. Nerozumím, proč par nějaká věc nemohla být jen tak, pro zábavu », reprise Wardle na dotaz, zda hru planuje zpoplatnit. Líbí se mi, e je hra zdarma. Neříkám, e to tak musí dělat každý, e mají všichni dávat věci zdarma.

Je já mám vždycky radost, když Wordle vyřeším. A to jsem ho naprogramoval,” směje se Wardle. Baví mě dix processus. Baví mě, když se zaseknu, nevím, jak dál, baví mě nad ešením přemýšlet a vyřešit jej. Je to hra dostatečně těžká na to, e pak máte dobrý pocit, že jste něco dokázali, když ji vyřešíte.

Cobude dal?

Začalo to tak, e jsem Wordle hrál jen se svou partnerkou. I kdyby to celé skončilo a hráli jsme to zase jen my dva, byl bych naprosto spokojený, » spéculatif Wardle ještě na začátku ledna. To už ale byla dost možná v jednání akvizice firmou The New York Times.

Za nižší millions de dollarsů“ kukuje hru americký deník a bude na něm, co s ní udělá dále. Wardle slibuje, e hra bude po přechodu na doménu nytimes.com stále dostupná zdarma, a dokonce by se měly přesunout i statisy každého hráče. Ty jsou nyní ukládány lokálně, je ale možné, e New York Times přidají nějaké funkce spojené s přihlášením nebo registrací uživatele.

Vyjádření autora hry Wordle Josh Wardle, 31 août 2022, Twitter Od spuštění Wordle jsem byl nadšen reakcí všech, kteří jej hráli. Hra se rozšířila víc, než jsem si kdy dokázal představit (což asi není takové překvapení, když jsem hru původně tvořil jen pro jednu osobu).

Není těžké pochopit, co vedlo programátora a jeho mon partenaire k prodeji zamilovaného dopisu“ za ctyhodnou sumu. Prenez la motivation The New York Times je celkem zřejmá: bezplatná hra je nyní na webu neuvěřitelně spěšná a její popularita nadále roste. Bylo par koda nepřiživit se na jejím spěchu. I kdyby koupě hry neudělala nic jiného, ​​​​než e by denně dovedla několik milionů lidí na doménu nytimes.com, byly by to rozumně vynaložené peníze.

Předpokládejme ale, e se provozovatelé New York Times asem rozhodnou pro nějaké změny. Rozhodnou se hru zpoplatnit, nebo uzamknout jen pro registrované uživatele, nebo ji nějak prošpikovat reklamami. Znamenalo par konec hry? Non. Bezděky se o to Wardle postaral už na začátku, kdy hru začal programovat.

Wordle bude vždy zadarmo Josh Wardle ještě est devenu akvizicí prozradil svým fanouškům jednoduchý astuces, kterým se mohou bránit jakýmkoli budoucím snahám o zpoplatnění Wordle. Ale pozor, trucs de tento vám taky může zkazit zážitek z hry. Prozradi vám totiž, jak snadno podvádět. Návod jsme tedy skryli, aby si jej zobrazili jen zájemci.

Wordle je jednoduchá hříčka, která inspirovala complexe analyse hledající ideální počáteční slovo i stratégie optimale. Počet ešení je omezený, une variante tak lze celkem jednoduše najít všechny možné. Pour ale nebylo smyslem hry. Cílem bylo vytvořit něco, co mohou lidé dělat dohromady, a přitom zvlášť. Vytvořit něco, čím se mohou lidé navzájem pochlubit a ím mohou zahájit konverzaci na WhatsAppu.