« How I Met Your Father » révèle sa première grande relation avec « How I Met Your Mother » (mais flotte dans un mystère majeur)

La suite indépendante de la mythique « sitcom » a vu le jour outre-Atlantique. Et il y a une surprise !

C’était l’une des séries les plus recherchées par les amateurs de séries en 2022 et, bien qu’en Espagne pour l’instant il faudra attendre pour savoir quelle chaîne ou plateforme de streaming sera responsable de la diffusion ainsi que sa date de sortie, How I Met Ton père. Il avait vu la lumière de l’autre côté de la piscine et était entouré de quelques surprises que nous n’avons pas pu résister à trouver.

Développé par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, avec Pamela Fryman – réalisant la plupart des épisodes Comment j’ai rencontré votre mère– en équipe et avec l’aide précieuse des créateurs originaux de la série -Carter Bays et Craig Thomas- en tant que producteur exécutif, nouvelle fiction a été décrit comme une « suite autonome » et raconte comment Sophie (Hilary Duff) a rencontré le père de son enfant. En cours de route, comme dans l’original, la jeune femme et son groupe d’amis vont faire la fête, rencontrer des gens, entretenir des relations, s’immerger dans le monde des applications de rencontres et vivre certaines des situations les plus drôles alors qu’ils se dirigent vers les plus matures. étapes de leur vie.

Même si dorsale ou schéma principal de Comment j’ai rencontré ton père est le même que ceux de son époque qui ont catapulté le succès Comment j’ai rencontré votre mère, la réalité est que la fiction est récemment sortie sur Hulu aux États-Unis Il présente de nombreuses différences par rapport à l’original. D’une part, l’action se déroule dans notre présent présent, alors qu’elle sera narrée depuis le futur en 2050. A partir de là, la personne chargée de réaliser le futur Sophie est l’ancienne sexe à new york Kim Catrall qui, contrairement à Bob Saget en tant que futur Ted Mosby, apparaît en chair et en os dans la série.

Les erreurs « Comment j’ai rencontré votre mère » et « Comment j’ai rencontré votre père » ne doivent jamais être répétées

De même, la série se déroule à New York, partage l’univers avec ses prédécesseurs et, malgré son indépendance, a été confirmée qu’elle sera pleine de clins d’œil à l’original. Maintenant, avec les deux premiers épisodes déjà diffusés sur Hulu, nous connaissons d’autres détails intéressants qui 1) faire la différence avec Comment ai-je rencontré ta mère, mais que 2) confirme l’un des principaux liens. Aimeriez-vous les rencontrer ?

ATTENTION! LES DÉTAILS CLÉS DE « COMMENT JE RENCONTRE TON PÈRE » SONT LIÉS CI-DESSOUS.

QUI EST LE PERE ? Vous le connaissez peut-être déjà

Semblable à son format, How I Met Your Father fera une différence par rapport à la série CBS avec Josh Radnor, Neil Patrick Harris, Cobie Smulders et co.

Alors que le dernier grand moment du pilote Comment j’ai rencontré votre mère est Ted datant de « Tante Robin », la grande révélation des débuts de la série suite est que Sophie a rencontré le père de son enfant. Et en fait, en fait, on le connaît probablement déjà, car il y a plein de rôles pour qu’il soit l’un des quatre garçons qui composent le casting : Sid (Suraj Sharma), propriétaire de Pemberton – la nouvelle McLaren -, Jesse ( Chris Lowell), le chauffeur Uber Ian (Daniel Augustin), le rendez-vous de Tinder, ou Charlie (Tom Ainsley), le nouveau petit ami de Valentina (Francia Raisa).

[‘Cómo conocí a vuestra madre’] c’était le voyage de Ted pour rencontrer sa femme. La série est plus un voyage pour découvrir où tous ces hommes s’intègrent dans la vie de Sophie.

C’est ainsi qu’il a reconnu TVLine co-créateur de la série Isaac Aptaker. « C’était une histoire future pour elle en tant que femme », se souvient-elle. « Sophie a vraiment beaucoup à faire en tant que personne avant d’être prête à rompre avec son père. »

Cependant, même si Sophie a rencontré le père, il est possible que le père ne soit pas l’un des quatre principaux : « Dans notre pilote, il a expliqué qu’il avait rencontré papa cette nuit-là, ce qui laissait peu de marge de manœuvre pour savoir qui était notre père. » la co-créatrice Elizabeth Berger note également pour TVLine. « Nous avons nos personnes clés, dont nous espérons et imaginons que les gens s’intéresseront beaucoup, mais il y aura aussi un monde plus grand dans lequel nous pourrons explorer ce qui s’est passé tout au long de la nuit. »

PREMIÈRE GRANDE RELATION

Les différences soulevées dans le premier épisode de la série sont déjà assez importantes, mais ce qui l’est encore plus, c’est la relation construite entre les deux séries par les pilotes :

Un peu plus tard dans l’épisode, après avoir traversé le pont de Brooklyn, Sophie, Valentina et Charlie escortent de nouveaux amis Jesse, Sid et Ellen jusqu’à la maison de Jesse et Sid, et quand ils ouvrent la porte : Choc! Ils vivent dans le même appartement que Ted, Marshall (Jason Sceau) et Lily (Alyson Hannigan) et Comment j’ai rencontré votre mère. Et les fameuses épées de Ted et Marshall sont toujours là.

Maintenant, cependant, la scène ne sera pas la principale, comme dans la série originale, mais l’une des secondes. Nous aimons l’idée qu’ils aient leur propre espace et que l’un de nos personnages soit un nouveau propriétaire d’entreprise et essaie de transformer ce bar new-yorkais classique en leur propre « , a expliqué Aptoker sa décision. MacLaren’s est toujours là et qui sait si nous ‘ Je n’en franchirai plus jamais les portes : « Il y a une possibilité », répondit simplement Berger.

