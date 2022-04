Hormis les matières premières, l’inflation est supérieure à l’objectif, selon l’analyste – poca Negócios

+



La transmission du taux de change à l’inflation intérieure est plus rapide et plus forte lorsque la monnaie brésilienne se déprécie (Photo : Thinkstock)

Pour les économistes entendus par Stade/Broadcast (système d’information en temps réel de Groupo Estado), même en considérant échanger environ R$ 4,70 et Huile brute à 100 $, comme dans le scénario alternatif de Banque centraleprojection pour IPCA bien au-dessus du centre cible d’ici 2022 (3,5 %). Dans l’évaluation de l’économiste Leonardo França Costa, d’ASA Investments, ils sont à 6,50 % cette année et 4 % en 2023.

savoir plus

« Même avec l’aide des matières premières (produits de base tels que la nourriture et le minerai de fer), l’inflation est toujours supérieure à l’objectif », a-t-il déclaré, citant les niveaux élevés des services et des biens industriels comme défavorables à l’indice. « Le confinement de la politique monétaire (taux d’intérêt élevés) aidera l’inertie des services et des biens industriels, mais pas si vite. » Les projections officielles pour l’IPCA França Costa sont de 7,20%, pour 2022, et 4 . 20 % pour 2023, compte tenu de la récente révision du taux de change de R$ 5,50 à 5,10.

Pour les économistes, les perspectives électorales troublées du Brésil et les hausses plus importantes des taux d’intérêt dans les économies développées empêcheront le dollar de se maintenir aux niveaux actuels. IPCA 2022, actuellement à 8,3%, légèrement favorable à IPCA 2023, projeté à 4,3%. « Même après avoir inclus la récente appréciation réelle dans les projections, nous poursuivons le scénario au-dessus de l’objectif pour les deux années. Dans le cas de 2022, au-dessus de la limite cible », a souligné l’économiste.

Rythme

L’économiste en chef de Banco Original, Marco Caruso, soutient que le taux de change traverse l’inflation intérieure plus rapidement et plus fort en période de dépréciation de la monnaie brésilienne. « On devrait voir l’alimentation et le carburant s’améliorer désormais, mais je ne vois aucune raison de changer mon IPCA pour cette année, qui est actuellement à 7,7% », a-t-il estimé.

Citant également des transferts plus longs en période de force réelle, l’économiste en chef de Banco Fibra, Cristiano Oliveira, a déclaré que, lorsqu’ils émergeraient, l’impact devrait être pertinent, en particulier sur les produits liés aux matières premières et les biens industriels. Aujourd’hui, il projette 8,3% pour l’IPCA en 2022 et entre 4,0% et 4,5% l’an prochain. Informations de journaux. État de São Paulo.