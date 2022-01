Hongrie vs France en direct à la télévision et en ligne ; voir le programme et où regarder l’Eurocup · Journal télévisé

Le match Hongrie x France a lieu ce samedi (19) pour le deuxième tour de Coupe d’Europe groupe F. Le match aura lieu au stade Puskás Aréna de la ville de Budapest, en Hongrie, à partir de 10 heures. La diffusion en direct sera de SportTV, sur la télévision payante. Les fans peuvent le suivre en ligne via Globoplay et Globo Channels.

La confrontation sera racontée par Milton Leite, avec des commentaires de l’ancien joueur de Pedrinho (via vidéo) et du journaliste Maurício Noriega. Raphael de Angeli sera sur le rapport, tandis que Sálvio Spinola sera en charge de l’arbitrage de Central do Apito et de l’analyse des arbitres.

Pour regarder la Hongrie contre la France en direct et en ligne, une option est l’application ou le site Web Globo Channels, qui est disponible pour les abonnés SporTV sur la télévision payante. Il est également possible de compléter le combo Globoplay + Canals Ao Vivo, qui dans le plan annuel coûte R$ 42,90 par mois.

Grupo Globo diffuse le tournoi au Brésil en exclusivité pour la première fois. Tous les matchs seront diffusés sur la chaîne SporTV. Sur open TV, Globo présentera cinq matchs sélectionnés, dont la finale du championnat.

Au premier tour, la France a battu l’Allemagne 1-0 et ajouté 3 points. Une nouvelle victoire assure une qualification précoce pour les 16 derniers. La Hongrie a perdu contre le Portugal 3-0 et doit marquer pour conserver ses chances de progresser dans la compétition européenne.

euros en direct

Le deuxième tour de l’Euro se termine ce samedi (19). Voir la liste ci-dessous :

Samedi (19)