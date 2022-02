Hoene rejette les maîtres des séries éliminatoires : « La loi contre le FC Bayern »

Bundesliga

« C’est juste la loi contre le Bayern Munich », a déclaré le joueur de 70 ans dans l’émission « Sports and Talk from Hangar-7 » sur la chaîne de télévision Servus TV à propos du débat actuel sur l’évolution des modes de jeu : « Je pense que c’est très ridicule. La Bundesliga, après 34 journées de match, le champion qui a connu des hauts et des bas avec son équipe doit être champion. »

La course au titre en Bundesliga souffre depuis des années de la domination du Bayern, qui vise actuellement un dixième titre consécutif. « Cela n’a rien à voir avec le suspense », a déclaré Hoene en séries éliminatoires. Concernant la nouvelle patronne de la ligue, Donata Hopfen, Hoeneß a commenté : « Le nouveau directeur général du DFL réfléchit jour et nuit à la manière dont nous pouvons briser la domination du FC Bayern. Et maintenant, ils ont eu cette idée. »

Il n’y a pas de séries éliminatoires dans aucune grande ligue de football au monde, affirme Hoene : « Ni en Angleterre, ni en France, ni en Espagne, ni en Italie. Le KO est en Coupe DFB, le KO est en Ligue des Champions. Et le championnat doit être remporté par la meilleure équipe toute l’année. » Hoeneß fait également référence à un calendrier déjà chargé : « A la fin de la saison, quand tout le monde échoue, ayant encore des séries éliminatoires avec des demi-finales et des finales, je pense que c’est une blague. »

Hoeneß a commenté sèchement que le patron du Bayern, Oliver Kahn, était ouvert au débat sur les séries éliminatoires : « C’est son opinion, ce n’est pas la mienne. » En conclusion, il a commenté sarcastiquement le sujet de l’émission : « S’ils n’obtiennent rien avec, ils décident qu’on ne peut jouer qu’à dix personnes. »

Hoene: la Coupe du monde tous les deux ans est « un non-sens »

Hoene a rejeté les plans du président de la FIFA Gianni Infantino pour un WorldM de football qui se tiendrait tous les deux ans comme « un non-sens ». « La Coupe du monde est la plus élevée pour tous les joueurs du monde. Et si je la joue tous les deux ans, je fragilise cette compétition. »

Il existe également d’autres grands événements sportifs comme les Jeux olympiques ou le Championnat d’Europe de football, qui alternent actuellement avec la Coupe du monde tous les deux ans. « Alors, quand veux-tu y jouer ? »

Pour Hoene, la Coupe du monde est la compétition la plus importante au monde : « Et c’est bien si vous concourez tous les quatre ans. Cela me suffit. » Après tout, le calendrier des matches internationaux est bien rempli. « On l’a revu maintenant : il y a le championnat d’Afrique, puis le championnat sud-américain, puis le championnat d’Europe. Pak Infantino doit également réaliser lentement que l’année ne compte que 365 jours », a déclaré Hoene.

Hoeneß : le travail dans le football n’est pas « inhumain »

Hoene considère comme très probable le retour de l’ancien directeur sportif de Gladbach, Max Eberl, dans le football professionnel. « Je suis un ami très proche de Max Eberl. Je suis sûr qu’il est en vacances en ce moment. Il reviendra à un moment donné et continuera de pouvoir faire du bon travail », a déclaré Hoene.

Eberl, 48 ans, a pris sa retraite de son poste au Borussia Mönchengladbach en Bundesliga fin janvier pour des raisons de santé. La raison en est le syndrome de fatigue. « C’est une situation particulière, beaucoup de choses se rejoignent », a déclaré Hoene. Le travail de direction dans le football est « très stressant » et consommera également « beaucoup d’énergie », déclare Hoeneß, qui a formé le FC Bayern à divers postes pendant 40 ans : « Mais à dire maintenant parce que cela se combine de telle manière qu’il est inhumain que je ne te retiens pas, je ne le vois pas de cette façon. »

Pour Hoene, il existe une constellation particulière à Eberl : « Des choses différentes se rejoignent. Gladbach a toujours gagné sa vie en prenant des joueurs et en les vendant contre rémunération. Maintenant, ils avaient découvert que trois contrats importants touchaient à leur fin et ils n’obtenaient rien. Soudain, il y a eu une pression qui n’existait pas auparavant. Ils jouaient pour la Ligue des champions, maintenant ils doivent baisser les yeux. Tout est réuni dans Max. »

© dpa-infocom, dpa:220215-99-129104/2