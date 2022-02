« Investice do jádra a plynu prodlouží a prodraží přechod na istou energetiku, kterou je potřeba udělat pro odvrácení klimatického rozvratu, » uvedla Dombrovská z hnutí Limity jsme my.

Evropská komise se schválením dočasného zařazení jádra a plynu mezi čisté zdroje energie ještě více více vzdálila od vědeckého přístupu k politickému řešení. TK à napsal Jiří Koželouh, vedoucí energykého programu Hnutí Duha. Podle Koželouha se komise snaží zahrnout požadavky co nejvíce stat a hrozí, e par taxonomie mohla ztratit svůj smysl. Veronika Dombrovská z hnutí Limity jsme my dodala, e investice do jádra a plynu prodlouží a prodraží přechod na čistou energetiku. « Evropská Komise se ještě vice posunula od původních vědeckých vstupu faire taxonomique – které posoudily udržitelnost CI neudržitelnost jednotlivých technologií – k politickému řešení, kdy se snaží zahrnout požadavky co nejvíce quo, které se snaží označit všechny svoje Plany v energetice jako zelené, » uvedl Koželouh . Dodal, e takovým posunem by taxonomie ztratila svůj smysl, kterým je rozlišit udržitelné a neudržitelné investice.

« Pour neznamená, ze U Nas nebudou vznikat například plynové teplárny, ani se nic nemění na tom, ze Jadro budeme využívat ještě desítky laisser faire. Ale Pravé Česko potřebuje jasne un Silne impulsy pro transformaci Uhelné energetiky na obnovitelnou převážně, která Jedina je opravdu domácí une chrání před výkyvy globálního trhu s fossilními palivy, » sdělil Koželouh. Poznaminal, e už nyní je riziko z výměny uhelné závislosti na plynovou a marného ekání na nové réacteur dost velké. « Taxonomie Nevyhraněná par riziko zvýšila, » dodal.

« Investice do jádra a plynu prodlouží a prodraží přechod na istou energetiku, kterou je potřeba udělat pro odvrácení klimatického rozvratu, » uvedla Dombrovská z hnutí Limity jsme my. « Jejich zařazení Mezi tzv. Ciste zdroje je pokrytecké un ukazuje, Ze Evropská Komise upřednostňuje ekonomické zájmy energetických korporací Pred potřebami bâton. Obzvlášť v České republice toto rozhodnutí umožní firmam s největším podílem na produkci lakovat se émissions na Zeleno une bohatnout na Ukor obyčejných un bâton , « Dodala.

Evropská komise schválila dočasné zařazení jádra a plynu mezi isté zdroje energie. Komise vyšla vstříc zemím jako Francie, Polsko i esko, které chtějí na jádro a plyn sázet při odstavování elektráren i tepláren využívajících uhlí nebo ropu. Pravidla, jejichž cílem je přesvědčit soukromé investory k podpoře zmíněných zdrojů v příštích dvou dekádách kritizuje skupina dalších států. Rakousko oznámilo, e proti rozhodnutí komise podá alobu k Soudnímu dvoru EU.

Konečná podoba taxonomie se proti původnímu návrhu z přelomu roku dočkala několika změn. Komise například odstranila dílčí termíny pro přechod k čistému plynu a ponechala jen konečný jupe 2035, kdy budou muset zelenými investicemi podpořené podniky využívat pouze níznyemisní plyznyemisní. U jádra se zásadní podmínky nezměnily, státy tedy budou muset mimo jiné mít hlubinná ložiště vyhořelého paliva od roku 2050. Zelený status budou 20.