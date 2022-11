Les responsables des États-Unis et d’autres pays occidentaux espèrent que « Le ralentissement hivernal attendu des combats sera l’occasion de rétablir les relations diplomatiques entre la Russie et l’Ukraine », a-t-il ajouté. NBC News a rapporté cette semaine. C’est ce qu’a déclaré, par exemple, le député du département américain de la Défense, Colin Kahl, selon qui Les attaques à grande échelle des deux côtés seront compliquées par l’arrivée de l’hiver, lorsque l’intensité de la bataille diminuera.

« Si les combats s’arrêtent cet hiver, ce sera dû à des défis logistiques et à l’aboutissement de plusieurs campagnes des deux côtés. » a écrit dans l’évaluation du SIE, rappelant que la campagne de la Russie pour s’emparer des régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporozhye a atteint son apogée il y a quelques mois, malgré l’insistance répétée de Moscou à lancer de nouvelles attaques. « Les troupes russes sont en position défensive sur la plupart des lignes de front », a ajouté l’analyste.

L’avancement militaire peut ralentissement ou arrêt des glissements de terrain automnaux et printaniers ou équipement hivernal médiocre ou inadéquat, Rapport de l’ISW. Certains équipements militaires peuvent nécessiter une adaptation au temps plus froid, et les progrès peuvent ralentir en raison du manque d’équipement et de munitions en raison de difficultés logistiques.

L’hiver apportera plus de complications pour les troupes russes mal équipées en Ukraine. D’autre part, il est peu probable que les troupes ukrainiennes bien approvisionnées arrêtent leur contre-offensive, mais profiteront plutôt du terrain gelé et se déplaceront plus rapidement qu’à l’automne.

La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février de cette année, et avec le dégel printanier, elle est également confrontée à des problèmes de routes boueuses et de terrain pour son équipement lourd. Depuis l’été, l’Ukraine a lancé des attaques de représailles dans le nord-est et le sud du pays, qui a jusqu’à présent réussi à conquérir une partie du territoire précédemment occupé par la Russie.