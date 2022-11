Histoire père et fils. L’un est président, l’autre marque des buts avec un maillot américain

À la 36e minute, lors du match d’ouverture du Groupe B du Qatar Championship contre le Pays de Galles, l’attaquant américain Timothy Weah a couru derrière la défense, a été trouvé par une touche précise d’un coéquipier et, d’un tir rapide, il n’a pas abandonné. opportunité de gardien de but. « Christian (Pulisic) me l’a magnifiquement donné, ce n’est pas difficile de renverser la vapeur », a-t-il salué la contribution de son coéquipier au but qui a donné l’avantage à l’équipe.

Le père George, président du Libéria, a applaudi son but. Ancien footballeur hors pair, lauréat du Ballon d’Or du meilleur footballeur du monde par le magazine français France Football en 1995.

Pour la première fois de l’histoire, le fils du vainqueur du prix individuel le plus prestigieux a marqué un but lors de la Coupe du monde.

Itinéraire officiel

Plus tôt ce mois-ci, le président du Libéria a envoyé une lettre au Sénat l’informant de ses projets de voyage. Il a annoncé qu’il participerait à la Coupe du monde de football au Qatar du 15 au 23 novembre après des déplacements officiels au Maroc, en Égypte et en France.

Coupe du monde au Qatar Stade climatisé au Qatar

La première dame du pays africain, Clar Weah, fait partie de l’expédition officielle. Ainsi, les parents peuvent profiter de leurs propres yeux de la pause de notation de leur enfant. « Je ne laisserais pas passer une telle opportunité », a déclaré le plus haut représentant du Libéria.

Cependant, lors du deuxième match contre l’Angleterre, le président s’est de nouveau assis dans la loge d’honneur, même s’il était initialement censé remplir ses fonctions de dirigeant de sa patrie. Il a prolongé son séjour et a regardé attentivement la prochaine performance de son fils, mais cette fois il n’a pas marqué. Lorsqu’à la 83e minute, le représentant américain a quitté le terrain après une performance exténuante, il a de nouveau tapé dans ses mains avec une expression fière sur son visage.

réalisation commune

Le pasteur George est né dans la région de Gibraltar Clara Town, un bidonville de Monrovia, la capitale du Libéria. « Le sport est mon passeport pour sortir de la pauvreté », avoue-t-il. Au cours de son adolescence dans les années 1980, il partageait une chambre avec dix autres garçons dans un centre sportif.

L’un des meilleurs footballeurs du monde n’a jamais disputé de Coupe du monde. Il a joué pour son Libéria natal pour la première fois à l’âge de vingt ans, amassant plus de soixante-dix départs, mais il n’a jamais réussi à progresser avec eux au festival mondial du football. Son équipe n’était pas très forte, ne dépassant même pas le premier tour, lors des éliminatoires de la Coupe du monde de 1994 aux États-Unis, et s’est même retirée en raison des émeutes dans le pays après le premier duel.

Georges Wea Né le 1/10/1966, Monrovia, Libéria. Young Survivors (1981-1984), Bong Range United (1985-1986), Mighty Barrolle (1986), Invicible Eleven (1986-1987), Abidjan African Sport/Côte d’Ivoire (1987), Tonerre Youndé/Cameroun (1987-1988) , AS Monaco/France (1988-1992), Paris Saint-Germain/France (1992-1995), AC Milan/Italie (1995-2000), Chelsea FC/Angleterre (2000), Manchester City/Angleterre (2000) , Olympique Marseille/France (2000–2001), Al Jazeera/Émirats Arabes Unis (2001–2003). Équipe nationale du Libéria : 1986–2002 (75/18) Performance: Ballon d’Or du meilleur footballeur du monde en 1995, meilleur joueur africain en 1989, 1994 et 1995, deux fois champion de la Ligue italienne, une fois champion de la Ligue française et de la Ligue libérienne Président du pays depuis 2018.

Lorsque Weah a déménagé en France à l’âge de vingt-deux ans et a finalement acquis sa nationalité, il ne pouvait plus jouer pour un autre pays selon les règlements de la FIFA. « C’est un de ces rêves inassouvis », avoue-t-il, ayant tant voulu une ambiance de Coupe du monde. Il ne l’a pas contactée. Seul son fils l’a rempli.

Timothy (Tim) est né aux États-Unis lorsque son père était encore un joueur de football actif. Il est passé par un processus éducatif compliqué, qui a en fait décidé quel maillot de pays il porterait. Bien que la majeure partie de sa carrière professionnelle, comme celle de son père, se soit déroulée en France, où il a célébré trois titres de champion. Depuis 2019, il joue pour l’Olympique de Lille.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, ils se sont rencontrés sur le terrain en tant que coéquipiers, malgré le fait qu’ils soient séparés par 34 ans. George a fait une apparition surprise lors d’un match d’exhibition contre le Nigeria en septembre 2018 à l’âge de 51 ans. Un an après avoir été élu président du Libéria.

Timothée Weah Né le 22 février 2000 à Brooklyn, États-Unis. West Pines United (2008), Rosedale Football Club (2009-2010), Blau-Weiss Gottschee (2010-2013), New York Red Bulls (2013-2014), Paris Saint-Germain/France (2014-2019), Celtic Glasgow /Ecosse (2019), Olympique Lille/France (2019) Équipe nationale américaine : 2018 (26/4) Performance: trois fois champion de France, une fois champion d’Ecosse

Il est imparable

Le garçon qui joue au jeu ressemble-t-il à son père ? « George est un attaquant très fort, rapide, agile, agile, ce n’est pas facile de l’éloigner du ballon », décrivant la force de l’ancien international tchèque Luboš Kubík, vice-champion d’Europe en 1996, qui a tenté de le défendre. lors de ses fiançailles avec les Mets français.

« Une fois parti, il était inarrêtable », a reconnu Ivan Hašek, capitaine de l’équipe tchécoslovaque de la Coupe du monde 1990 en Italie, coéquipier de Kubík, qui a également évolué en championnat de France. « En même temps, il est très doué et intelligent sur le plan technique », a-t-il ajouté.

Avec Weah Sr., il a également acquis de l’expérience dans d’autres postes d’entraîneur de football, notamment à la tête de l’AS Saint-Etienne en France. « Une fois, il m’a appelé pour voir si j’aiderais son parent à trouver un emploi à Slovan Bratislava », se souvient-il. « Sinon on ne se connaît pas très bien », il n’a pas tissé de liens étroits avec le président libérien.

Son Timothy est un peu différent, ce qui est principalement dû à son caractère. C’est plus petit, c’est plus fluide. « Il doit encore mûrir, devenir plus fort et se muscler », a souligné Hašek.

Mais il a hérité des talents de footballeur. Il a choisi l’équipe américaine comme son destin représentatif. « Il a bien fait », Kubík, qui a joué dans la Ligue américaine pour le Chicago Fire et a travaillé comme entraîneur adjoint de Bob Bradley pour les Amériques lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, comprend sa décision. Il connaît donc très bien les conditions dans ce pays, comment le talent est cultivé. Et Timothy est également passé par ce processus. « Et ils continueront de s’améliorer », assure Kubík.

Les États-Unis ont fait match nul contre les représentants des îles britanniques du Pays de Galles et de l’Angleterre, les deux points obtenus leur ont donné de solides espoirs de se qualifier dès la phase de groupes. Cependant, ils ont dû battre l’Iran lors de leur dernière rencontre.