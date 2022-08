Histoire du championnat du monde des voitures de tourisme 1987

L’ancien caractère routier du circuit de Masaryk ne correspond plus aux évolutions technologiques, permettant de construire une piste de course moto moderne entre ebětín et Ostrovacice en 1987, qui est devenue un digne successeur de la piste d’origine.

Même avant 1989, les championnats du monde de voitures de tourisme, le DTM, la Formule 3 allemande, les courses de prototypes sportifs mondiaux et, bien sûr, les championnats du monde de moto y sont apparus; plus tard, de nouvelles catégories comme l’ETCC European Touring Car Championship, le nouveau DTM, divers championnats F3000, FIA Sports Prototype Cup, FIA GT Championship, Endurance Epilogue (courses de six heures en fin de saison), sans oublier les championnats internationaux nationaux à travers de nombreuses classes et catégories, ainsi que des trophées de marque et des courses de véhicules historiques, y compris des voitures de Formule 1 pures, des CanAm et des prototypes sportifs. Le circuit a ouvert pendant la saison de la mousson de 1987 avec des courses automobiles et automobiles internationales, une semaine plus tard par temps glacial, les pilotes du championnat du monde sont arrivés dans des voitures de tourisme.

Il y a trente-cinq ans

Le Grand Prix de Brno est devenu la sixième course du Championnat du monde, qui était une bataille entre la BMW M3 et la Ford Sierra RS, qui a remporté les onze courses. C’est à Brno que la Sierra a fait ses débuts avec les spécifications de la nouvelle RS500 au lieu de la RS Cosworth, plus rapide et plus fiable, et a pris les deux premières places grâce à l’équipe suisse Eggenberger Motorsport sous le contrôle de Rudi Eggenberger. Le duo vainqueur composé des pilotes allemands Klaus Ludwig/Klaus Niedzwiedz a bouclé 93 tours à une vitesse moyenne de 143 167 km/h, avec ses coéquipiers Steve Soper/Pierre Dieudonné à seulement 0,36 seconde.

Photo: Tomas Hyan L’ancien champion du monde moto Johnny Cecotto termine cinquième avec Gianfranco Brancatelli (BMW M3)

Dans la deuxième division jusqu’à 2,5 litres, la BMW M3 mène devant l’Alfa Romeo 75, la victoire et la troisième place au général appartiennent au duo franco-espagnol Luis Pérez-Sala/Olivier Grouillard de l’équipe Bigazzi (oui, ils conduisent tous les deux Formule 1). Le reste de l’équipage M3 « Bavaria » Roberto Ravaglia/Roland Rastenberger et Johnny Cecotto/Gianfranco Brancatelli ont suivi; L’honneur d’Alfa Romeo a été sauvé par les Suédois Thomas Lindström/Steven Andskr du corsaire Q-Racing, tandis que les équipages d’usine Jacques Laffite/Paolo Barilla (dixième) et Giorgio Francia/Nicola Larini (retraité) n’ont pas interféré dans la lutte pour le championnat. La meilleure femme était Ellen Lohr, septième au classement général de la BMW M3 d’Alpina avec Andreas Bovensiepen (fils du fondateur de la société de tuning Alpina) et le coureur français Fabien Giroix (il avait piloté sur l’ancien circuit avec Paul Belmond l’année précédente). Le skieur de renom Franz Klammer dans une Mercedes 190 E du Dr. Malheureusement, Helmut Marek (l’actuel directeur sportif de Red Bull F1) n’a pas terminé.

Fer au feu

Fer brûlé tchécoslovaque Zdeněk Vojtěch/Břetislav Enge dans la BMW M3 de l’équipe Václav Bervid a déçu la foule cette fois, c’était leur dernière saison ensemble et ils n’ont pas participé à toutes les courses. À la ligne d’arrivée, ils n’avaient que vingt-trois d’avance sur le moteur élaboré Maserati Biturbo, dont les pilotes comprenaient Bruno Giacomelli, le pilote italien de F1. L’équipage d’AMK Prague avec une autre BMW M3 dans la composition Oldřich Vaníček/Vlastimil Tomášek a pris la treizième place, ce qui est notre meilleure. Miloš Bychl avec l’uster yougoslave Dagmar devait encore se contenter d’une BMW 325i plus faible (finissant à la 21e place).

Photo: Tomas Hyan Antonín Charouz (Toyota Corolla GT), vainqueur de la première division sous 1,6 litre avec George Alber

Cependant, la première division sous 1,6 litre a été assurée par Antonín Charouz, qui a conduit deux voitures Toyota Corolla GT aux couleurs de Prague Motorsport et Autoturist, avec George Alber, il a remporté la division (dix-neuvième au total), tandis que dans la deuxième voiture (il a conduit avec Les coureurs italiens Pierluigi Grassetto et Daniel Toffolim) n’ont pas terminé. Mais il a battu le champion danois Erik Hoyer (également Corolla GT) et plusieurs autres rivaux avec des voitures Alfa Romeo.

Casting vedette

D’anciens ou futurs pilotes de Formule 1 évoluaient également au sein de diverses écuries à Brno à l’époque, parmi lesquelles l’Autrichien Roland Ratzenberger, qui terminait quatrième (et deuxième de Division II sous 2,5 litres), décédé moins de sept ans plus tard à l’entraînement pour la Grand Prix de Saint-Marin (juste un jour avant la mort d’Ayrton Senna dans cette course). Je me souviens bien de ce modeste prétendant, après tout nous avons échangé quelques mots le jeudi avant le décisif Imola. De vieilles connaissances incluent également Paolo Barilla, héritier du célèbre producteur de pâtes italien, qui en 1985 a été surpris en remportant l’Interseria à Most en remplacement de Jochen Massa.

Les gagnants Klaus Ludwig et Klaus Niedzwiedz brillent également ici à Most. Cependant, au classement général du Championnat du monde 1987, ils sont dépassés par le spécialiste italien Roberto Ravaglia, qui remporte le titre mondial d’un point après onze courses en BMW M3 !

Photo: Tomas Hyan Automotodrom Brno avant l’achèvement au printemps 1987

Au cours de la saison 1987, le pilote tchécoslovaque a également participé au Championnat d’Europe des voitures de tourisme séparé (non tenu à Brno), où Antonín Charouz avec la Corolla a remporté d’autres victoires dans la division des moins de 1,6 litre à Estoril et Imola, mais la paire Vaníček/Tomášek a pris la première place, huitième au général chez les individuels et quatrième chez les équipes (BMW M3).

Renommée et chute

Les championnats du monde et d’Europe de voitures reviennent à Brno sous une nouvelle forme, mais aujourd’hui ils sont repoussés ailleurs. Le Grand Prix moto de République tchèque, qui s’est tenu pour la dernière fois à l’été 2020 sans spectateurs sous de strictes restrictions, s’est avéré être similaire. Malheureusement, c’était la fin de la grande course à Brno et on ne peut que s’en souvenir.

Photo: Tomas Hyan